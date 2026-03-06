SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)

06.03.2026, 3365 Zeichen

Silber-Anleger erlebten in den vergangenen Tagen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach einem kräftigen Ausverkauf zu Wochenbeginn sorgten geopolitische Spannungen und ein schwächelnder US-Dollar für eine schnelle Gegenbewegung. Doch hinter den kurzfristigen Kursschwankungen zeichnet sich eine fundamentale Veränderung am Silbermarkt ab, die weit über die aktuelle Krisenstimmung hinausgeht.

Der WisdomTree Physical Silver EUR verzeichnete innerhalb von nur 48 Stunden deutliche Preisausschläge. Nachdem der Spotpreis für Silber am 3. März 2026 zeitweise auf 82,46 US-Dollar pro Unze abrutschte, setzte am Donnerstag eine spürbare Erholung ein. Auslöser für die neue Nachfrage war vor allem die Suche nach Sicherheit: Eskalierende geopolitische Spannungen im Nahen Osten trieben Investoren zurück in physisch gedeckte Edelmetall-Investments.

Geopolitik und Geldpolitik als Treiber

Zusätzlich zum Status als "sicherer Hafen" profitierte das Edelmetall von einem schwächeren US-Dollar. Zu Wochenbeginn hatten noch veränderte Zinserwartungen die Rohstoffmärkte unter Druck gesetzt und zu Gewinnmitnahmen geführt. Dieser Trend kehrte sich jedoch abrupt um, als Marktteilnehmer das tiefere Preisniveau für Wiedereinstiege nutzten. Trotz eines Rückgangs von rund 5,4 % in den letzten sieben Tagen blickt das Produkt auf eine außergewöhnliche 12-Monats-Performance von über 134 % zurück.

Der WisdomTree-Fonds gehört mit einem verwalteten Vermögen von rund 3,57 Milliarden US-Dollar zu den Schwergewichten im Sektor. Das investierte Kapital ist physisch durch Silberbarren abgesichert, die in Tresoren der HSBC Bank in London lagern. Im Wettbewerbsumfeld behauptet sich das Produkt trotz einer Gesamtkostenquote von 0,49 % vor allem durch seine hohe Liquidität, die besonders für institutionelle Investoren bei Marktturbulenzen entscheidend ist. Doch kann sich das Edelmetall angesichts dieser Volatilität dauerhaft auf dem aktuellen Niveau etablieren?

Knappes Angebot trifft auf Industrie-Boom

Abseits der täglichen Schlagzeilen verändert sich das Marktumfeld für Silber strukturell. Im Januar 2026 traten in China strikte Exportbeschränkungen in Kraft, welche die globale Verfügbarkeit des Metalls einschränken. Gleichzeitig haben die USA Silber kürzlich als kritisches Mineral eingestuft, was staatliche Subventionen für die heimische Förderung ermöglicht.

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass Silber zunehmend aus dem Schatten von Gold tritt. Die steigende Nachfrage aus der Technologiebranche und für die Energiewende trifft auf ein begrenztes physisches Angebot. Damit rücken besicherte Anlagevehikel verstärkt in den Fokus von Investoren, die Silber nicht mehr nur als Währungsersatz, sondern als unverzichtbaren Industriestoff der Zukunft betrachten.

(06.03.2026)

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

