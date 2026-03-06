SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

iShares ACWI ex-US ETF: Unter Druck ( Finanztrends)

06.03.2026, 3646 Zeichen

Der iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF steht vor einer massiven Bewährungsprobe. Während internationale Aktien Ende 2025 noch glänzten, sorgt die jüngste Eskalation im Nahen Osten für eine deutliche Kluft zwischen US-Werten und dem Rest der Welt. Kann die integrierte Währungsabsicherung den Rückschlag für Anleger abmildern?

Ölpreis und Geopolitik als Bremsklötze

Die internationalen Märkte verzeichneten zuletzt einen deutlichen Rückzug. Auslöser waren die Luftangriffe im Iran, die Ende Februar begannen und den Ölpreis bis gestern auf rund 80 US-Dollar pro Barrel trieben. Historisch gesehen treffen solche Preissprünge große Volkswirtschaften außerhalb der USA – insbesondere Südkorea und europäische Nationen – deutlich härter. Der Grund liegt in deren hoher Abhängigkeit von Energieimporten.

Marktdaten bis zum vergangenen Mittwoch zeigen das Ausmaß dieser Entwicklung: Der S&P 500 übertraf den ungehedgten MSCI AC World ex-USA Index innerhalb von nur drei Tagen um 5,91 Prozentpunkte. Dies ist der größte Vorsprung für US-Aktien seit Anfang 2024. Für Anleger des währungsgesicherten iShares-ETF wird die Absicherungskomponente dabei zum entscheidenden Faktor, da der US-Dollar in Phasen geopolitischer Instabilität meist an Stärke gewinnt.

Fokus auf zyklische Sektoren

Die Strategie des Fonds basiert darauf, die Anteile des ungehedgten Basis-ETFs zu halten und Wechselkursschwankungen über Devisentermingeschäfte zu neutralisieren. Die Portfolio-Struktur ist dabei stark auf zyklische Sektoren und Value-Werte ausgerichtet. Mit einer Gewichtung von 24,17 % bilden Finanzdienstleistungen den Kern, gefolgt von Technologie (16,85 %) und Industriewerten (15,11 %).

Diese Aufstellung macht den ETF besonders anfällig für die globale Zinspolitik und die industriellen Produktionszyklen in Europa und Asien. Während chinesische Aktien derzeit unter dem schwächelnden Exportwachstum und der Immobilienkrise leiden, profitieren japanische und südkoreanische Titel weiterhin von laufenden Corporate-Governance-Reformen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF?

Technische Erschöpfung und Ausblick

Aus technischer Sicht zeigen internationale Indizes nach der vorangegangenen Rallye erste Anzeichen einer Aufwärtserschöpfung. Der kurzfristige Ausblick bleibt vorsichtig, da die Märkte anhaltend hohe Energiekosten und mögliche Lieferkettenunterbrechungen in der Straße von Hormus einpreisen.

Für taktische Investoren ist die Entscheidung zwischen abgesicherten und ungesicherten Engagements derzeit eine zentrale Frage. Während die ungesicherte Variante von einem schwächeren Dollar profitieren würde, isoliert die hier betrachtete hedged-Version die reine Performance der zugrunde liegenden Aktien. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds lag vor drei Tagen bei 41,75 US-Dollar, bei einer Gesamtkostenquote von 0,35 %. Die weitere Entwicklung hängt nun maßgeblich davon ab, ob sich die Lage im Nahen Osten stabilisiert oder die Energiepreise die Industrienationen weiter belasten.

Anzeige

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Zero Trust: Geräte-Check wird Pflicht für Behörden ( Finanztrends)

» Krankenhausreform: Bundestag weicht zentrale Vorgaben auf ( Finanztrends)

» Inverite Insights Aktie: Dynamisches Wachstum ( Finanztrends)

» Future Fuels Aktie: Explorationspläne konkretisiert ( Finanztrends)

» Leonardo Aktie: Milliarden-Deal bestätigt ( Finanztrends)

» XRP: Politik bremst ( Finanztrends)

» Tycoon 2FA: Cyber-Boss zerschlagen, aber die Gefahr bleibt ( Finanztrends)

» Cyberkriminelle zielen gezielt auf deutsche Unternehmen ( Finanztrends)

» Betriebsräte: BAG stärkt Autonomie bei Weiterbildung ( Finanztrends)

» Strickland Metals Aktie: Meilensteine im Visier ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
XRP: Politik bremst ( Finanztrends)
BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
ATX TR-Frühmover: Andritz, DO&CO, Porr, Wienerberger, AT&S, Uniqa, OMV, Österreichische Post, VIG und Strabag
Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanztrends)
ATX charttechnisch: Bodenbildung deutet sich an




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Zumtobel(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Zumtobel(3), Verbund(1), EVN(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.93%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Zumtobel(1), Bawag(1), Addiko Bank(1), Erste Group(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: SBO 1.9%, Rutsch der Stunde: UBM -1.97%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), OMV(2), AT&S(2), Kontron(2), Verbund(2), Erste Group(1), RBI(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 2.26%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Frequentis(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

    Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    06.03.2026, 3646 Zeichen

    Der iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF steht vor einer massiven Bewährungsprobe. Während internationale Aktien Ende 2025 noch glänzten, sorgt die jüngste Eskalation im Nahen Osten für eine deutliche Kluft zwischen US-Werten und dem Rest der Welt. Kann die integrierte Währungsabsicherung den Rückschlag für Anleger abmildern?

    Ölpreis und Geopolitik als Bremsklötze

    Die internationalen Märkte verzeichneten zuletzt einen deutlichen Rückzug. Auslöser waren die Luftangriffe im Iran, die Ende Februar begannen und den Ölpreis bis gestern auf rund 80 US-Dollar pro Barrel trieben. Historisch gesehen treffen solche Preissprünge große Volkswirtschaften außerhalb der USA – insbesondere Südkorea und europäische Nationen – deutlich härter. Der Grund liegt in deren hoher Abhängigkeit von Energieimporten.

    Marktdaten bis zum vergangenen Mittwoch zeigen das Ausmaß dieser Entwicklung: Der S&P 500 übertraf den ungehedgten MSCI AC World ex-USA Index innerhalb von nur drei Tagen um 5,91 Prozentpunkte. Dies ist der größte Vorsprung für US-Aktien seit Anfang 2024. Für Anleger des währungsgesicherten iShares-ETF wird die Absicherungskomponente dabei zum entscheidenden Faktor, da der US-Dollar in Phasen geopolitischer Instabilität meist an Stärke gewinnt.

    Fokus auf zyklische Sektoren

    Die Strategie des Fonds basiert darauf, die Anteile des ungehedgten Basis-ETFs zu halten und Wechselkursschwankungen über Devisentermingeschäfte zu neutralisieren. Die Portfolio-Struktur ist dabei stark auf zyklische Sektoren und Value-Werte ausgerichtet. Mit einer Gewichtung von 24,17 % bilden Finanzdienstleistungen den Kern, gefolgt von Technologie (16,85 %) und Industriewerten (15,11 %).

    Diese Aufstellung macht den ETF besonders anfällig für die globale Zinspolitik und die industriellen Produktionszyklen in Europa und Asien. Während chinesische Aktien derzeit unter dem schwächelnden Exportwachstum und der Immobilienkrise leiden, profitieren japanische und südkoreanische Titel weiterhin von laufenden Corporate-Governance-Reformen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF?

    Technische Erschöpfung und Ausblick

    Aus technischer Sicht zeigen internationale Indizes nach der vorangegangenen Rallye erste Anzeichen einer Aufwärtserschöpfung. Der kurzfristige Ausblick bleibt vorsichtig, da die Märkte anhaltend hohe Energiekosten und mögliche Lieferkettenunterbrechungen in der Straße von Hormus einpreisen.

    Für taktische Investoren ist die Entscheidung zwischen abgesicherten und ungesicherten Engagements derzeit eine zentrale Frage. Während die ungesicherte Variante von einem schwächeren Dollar profitieren würde, isoliert die hier betrachtete hedged-Version die reine Performance der zugrunde liegenden Aktien. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds lag vor drei Tagen bei 41,75 US-Dollar, bei einer Gesamtkostenquote von 0,35 %. Die weitere Entwicklung hängt nun maßgeblich davon ab, ob sich die Lage im Nahen Osten stabilisiert oder die Energiepreise die Industrienationen weiter belasten.

    Anzeige

    iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

    Die neusten iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (06.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Marinomed
    Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Zero Trust: Geräte-Check wird Pflicht für Behörden ( Finanztrends)

    » Krankenhausreform: Bundestag weicht zentrale Vorgaben auf ( Finanztrends)

    » Inverite Insights Aktie: Dynamisches Wachstum ( Finanztrends)

    » Future Fuels Aktie: Explorationspläne konkretisiert ( Finanztrends)

    » Leonardo Aktie: Milliarden-Deal bestätigt ( Finanztrends)

    » XRP: Politik bremst ( Finanztrends)

    » Tycoon 2FA: Cyber-Boss zerschlagen, aber die Gefahr bleibt ( Finanztrends)

    » Cyberkriminelle zielen gezielt auf deutsche Unternehmen ( Finanztrends)

    » Betriebsräte: BAG stärkt Autonomie bei Weiterbildung ( Finanztrends)

    » Strickland Metals Aktie: Meilensteine im Visier ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    XRP: Politik bremst ( Finanztrends)
    BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    ATX TR-Frühmover: Andritz, DO&CO, Porr, Wienerberger, AT&S, Uniqa, OMV, Österreichische Post, VIG und Strabag
    Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanztrends)
    ATX charttechnisch: Bodenbildung deutet sich an




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Zumtobel(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Zumtobel(3), Verbund(1), EVN(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.93%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Zumtobel(1), Bawag(1), Addiko Bank(1), Erste Group(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: SBO 1.9%, Rutsch der Stunde: UBM -1.97%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), OMV(2), AT&S(2), Kontron(2), Verbund(2), Erste Group(1), RBI(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 2.26%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Frequentis(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

      Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

      Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de