Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)

06.03.2026, 2604 Zeichen

Die Ära von Bear Creek Mining als eigenständiges Unternehmen an der Börse ist beendet. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Fusion mit Highlander Silver Corp. Ende Februar hat sich das Umfeld für Investoren grundlegend gewandelt. Werden die ehemaligen Aktionäre von der neuen, größeren Einheit profitieren?

Aktientausch und Delisting vollzogen

Mit dem Vollzug des Zusammenschlusses Ende Februar 2026 wurde Bear Creek Mining eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Highlander Silver. Für ehemalige Aktionäre änderte sich dadurch die Depotstruktur: Sie erhielten für jedes Bear Creek-Papier 0,1175 Aktien der Highlander Silver Corp.

Parallel dazu verschwindet der Name vom Kurszettel. Das Delisting an der TSX Venture Exchange war für den 2. März 2026 vorgesehen. Zudem wurden die Prozesse eingeleitet, um den Handel auf der OTCQX-Plattform sowie an der Börse in Lima zu beenden. Damit ist der Übergang zu einer neuen Unternehmensstruktur formal weitgehend abgeschlossen.

Strategische Neuausrichtung im Silbersektor

Durch die Übernahme wandern bedeutende Projekte in das Portfolio von Highlander Silver. Dazu zählen insbesondere das Corani-Silberprojekt sowie die Gold-Silber-Mine Mercedes. Diese Konsolidierung folgt dem Branchentrend, durch die Bündelung von Assets die operative Effizienz zu steigern und eine stärkere Marktposition im Edelmetallsektor einzunehmen.

Die strategische Bedeutung dieser Integration ist hoch, da Highlander Silver nun die Kontrolle über diese zentralen Vermögenswerte übernimmt. Anleger müssen ihre Analyse künftig auf die Strategien und die finanzielle Performance des neuen Mutterkonzerns ausrichten.

Zukünftige Finanzdaten zu den ehemaligen Bear-Creek-Projekten werden künftig in die Berichterstattung von Highlander Silver integriert. Separate Berichte von Bear Creek, die ursprünglich für Mitte April erwartet wurden, verlieren damit an Bedeutung. Der Fokus liegt nun auf den ersten kombinierten Quartalszahlen von Highlander Silver im April, die Aufschluss über die erfolgreiche Integration der neuen Minenprojekte geben werden.

(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

