Datenschutz: Berlin lockert, Brüssel verschärft ( Finanztrends)

Während Berlin die Transparenz einschränken will, treibt die EU die einheitliche Durchsetzung der DSGVO voran. Für Unternehmen steigt der Druck.

Die Berliner Datenschutzbeauftragte Meike Kamp warnt vor einem Transparenz-Rückschritt durch geplante Gesetzesänderungen. Gleichzeitig arbeitet Brüssel an einer europaweit einheitlicheren und schärferen Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Woche zeigt: Der regulatorische Graben zwischen regionalen Ausnahmen und europäischen Standards wird tiefer.

Berlin plant mehr Ausnahmen für Behörden

Am 9. März kritisierte die Berliner Datenschutzbeauftragte im Abgeordnetenhaus die geplanten Änderungen am Landesdatenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz scharf. Die Entwürfe würden die Transparenz schwächen, anstatt sie zu stärken.

Konkret bemängelt Kamp die Einführung zahlreicher neuer Ausnahmetatbestände. Diese könnten zu einer Abkehr von den eigenen Transparenzzielen der Landesregierung führen. Auch die Neuregelungen zur Videoüberwachung kritischer Infrastrukturen seien praktisch wirkungslos. Eine pauschale Abschaffung der Kennzeichnungspflicht halte zudem europäischem Recht nicht stand. Die Befürchtung: Berlin könnte im bundesweiten Vergleich bei der Informationsfreiheit zurückfallen.

EU schließt Schlupflöcher mit einheitlichen Vorlagen

Während Berlin diskutiert, verschärft Brüssel den Kurs. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) bekräftigte am 10. März seine Strategie für eine einheitlichere DSGVO-Durchsetzung. Ein zentrales Werkzeug: standardisierte EU-Vorlagen für zentrale Dokumentationspflichten.

Diese Initiative ist eine direkte Reaktion auf Prüfergebnisse. Eine europaweite Untersuchung zum Recht auf Löschung offenbarte 2025 massive Defizite. Vielen Unternehmen fehlten standardisierte Prozesse und eine lückenlose Dokumentation. Die neuen Vorlagen sollen nun für alle gleiche, hohe Maßstäbe schaffen und Verwaltungshürden abbauen.

Sieg für Datenschützer: Kern-Definition bleibt streng

Eine der wichtigsten Nachrichten kommt aus den Trilog-Verhandlungen zum „Digital Omnibus“. Dieser Gesetzesvorschlag sollte verschiedene Digitalregeln vereinfachen. Ein ursprünglicher Plan der EU-Kommission hatte jedoch Datenschützer alarmiert: Die Definition von „personenbezogenen Daten“ in der DSGVO sollte aufgeweicht werden.

Nach scharfer Kritik des EDPB und des Europäischen Datenschutzbeauftragten zeichnet sich eine Kehrtwende ab. Aktuelle Kompromissentwürfe des Rates lassen erkennen, dass die Mitgliedsstaaten diese Änderung ablehnen. Das Kernprinzip eines weiten Schutzbereichs der DSGVO bleibt damit erhalten. Die Botschaft ist klar: An den fundamentalen Prinzipien wird nicht gerüttelt.

Strategische Konsequenz für Unternehmen

Die Entwicklungen dieser Woche senden ein eindeutiges Signal an die Wirtschaft. Die Hoffnung auf eine generelle Lockerung der Datenschutzvorschriften erweist sich als Trugschluss. Stattdessen institutionalisiert die EU einen hohen, einheitlichen Standard.

Für Führungskräfte bedeutet das: Datenschutz ist keine Nebenaufgabe der IT-Abteilung mehr, sondern eine strategische Managementpflicht. Die Bereitstellung ausreichender Ressourcen und die Autorität interner Datenschutzbeauftragter werden zum entscheidenden Faktor für rechtssichere Geschäfte im Binnenmarkt.

Unternehmen müssen ihre Prozesse proaktiv überprüfen. Der Fokus liegt auf belastbarer Dokumentation und der Umsetzung des Geistes, nicht nur des Buchstabens des Gesetzes. In einem Umfeld schärferer Aufsicht sind Bußgelder und Reputationsschäden sonst vorprogrammiert.

