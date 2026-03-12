Hermle Aktie: Geduldsprobe vor Zahlen ( Finanztrends)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Hermle Aktie: Geduldsprobe vor Zahlen

12.03.2026

Nach der Prognoseanhebung im vergangenen Herbst herrscht bei der Maschinenfabrik Berthold Hermle derzeit eine abwartende Ruhe. Anleger blicken gespannt auf die kommenden Wochen, in denen sich zeigen muss, ob die globale Nachfrage nach hochpräzisen Fräszentren trotz gestiegener Kosten stabil geblieben ist. Kann das Unternehmen seine technologische Führungsposition in konkrete Ergebnisse ummünzen?

Margendruck und Exportabhängigkeit

Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn ein leichtes Plus von rund 3,4 % verzeichnet, notiert sie mit 154,00 Euro weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 192,50 Euro. Marktbeobachter warten auf eine Bestätigung der operativen Trends, insbesondere bei der termingerechten Realisierung von Großaufträgen aus dem Ausland. Da Hermle eine hohe Exportquote aufweist, hängen die kommenden Monate maßgeblich von den weltweiten Investitionszyklen im Maschinenbau ab.

Ein kritischer Faktor bleibt dabei die Kostenentwicklung. Steigende Ausgaben für Energie und Personal könnten die Margen belasten, während der Fachkräftemangel in der Industrie gleichzeitig die Nachfrage nach automatisierten Lösungen antreibt. Hermle setzt hier auf die Spezialisierung bei 5-Achs-Bearbeitungszentren, die vor allem in der Medizintechnik sowie der Luft- und Raumfahrt gefragt sind. Diese Nischenmärkte gelten als resilient gegenüber konjunkturellen Schwankungen im Inland.

Wichtige Termine im Frühjahr

Die kommenden Monate bringen Klarheit über die fundamentale Verfassung des Unternehmens. Besonders die traditionelle Hausausstellung in Gosheim gilt in der Branche als wichtiger Indikator für das Kundeninteresse und die technologische Innovationskraft.

    1. bis 24. April 2026: Hausausstellung am Stammsitz Gosheim
    1. April 2026: Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2025
    1. Mai 2026: Zwischenmitteilung zum ersten Halbjahr
    1. Juli 2026: Ordentliche Hauptversammlung

Der Fokus der Marktteilnehmer liegt nun auf dem 30. April. Der dann erscheinende Jahresbericht wird detailliert aufzeigen, wie stark die Bilanzstruktur tatsächlich ist und ob die Wachstumsstrategie im Bereich Automation die höheren Betriebskosten kompensieren kann. Erst die Bestätigung stabiler Margen dürfte der Aktie helfen, den aktuellen Abstand von rund 20 % zum Jahreshoch nachhaltig zu verringern.

(12.03.2026)

Bildnachweis

