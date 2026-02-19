(Christian Drastil)
19.02.2026, 578 Zeichen
Um 14:42 liegt der ATX mit -0.52 Prozent im Minus bei 5790 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.45% auf 7.735 Euro, dahinter Bawag mit +1.44% auf 136.95 Euro und Semperit mit +1.23% auf 13.18 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25047 ( -0.91%, Ultimo 2025: 24490, 3.22% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +1.60% auf 27.34 Euro, dahinter Scout24 mit +1.53% auf 69.75 Euro und Fresenius Medical Care mit +1.52% auf 41.005 Euro.
