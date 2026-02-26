Allianz-Studie 2026: Cyber-Risiken und KI stürzen Unternehmen in neue Ära ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
26.02.2026, 6025 Zeichen
Die Weltwirtschaft steht vor einem fundamentalen Wandel der Bedrohungslage. Das geht aus dem aktuellen Allianz Risk Barometer 2026 hervor, dessen alarmierende Ergebnisse nun durch neue Branchenanalysen untermauert werden. Internationale Behörden und Schlüsselindustrien wie die Schifffahrt restrukturieren ihre Sicherheitsarchitekturen radikal – angetrieben von den beiden Top-Risiken: Cyber-Vorfälle und Künstliche Intelligenz (KI).
Warum 73% der deutschen Unternehmen auf Cyberangriffe nicht vorbereitet sind und welche neuen Gesetze die Haftung verschärfen, erklärt dieser Experten-Report. Sichern Sie sich wertvolle Strategien zur Stärkung Ihrer IT-Sicherheit ohne Budget-Explosion. Experten-Report für Geschäftsführer und IT-Verantwortliche kostenlos anfordern
Cyber-Bedrohungen erreichen historischen Höchststand
Zum finten Mal in Folge sind Cyber-Vorfälle das größte Geschäftsrisiko weltweit. In der Januar-Umfrage unter 3.300 Risikoexperten aus 97 Ländern nannten 42 Prozent diese Bedrohung – der höchste Wert in der 15-jährigen Geschichte des Barometers. Das digitale Risiko hat damit einen Vorsprung von zehn Prozentpunkten vor dem zweitplatzierten Gefahrenherd.
Die Dominanz ist global und betrifft Konzerne ebenso wie Mittelständler. Hintergrund ist die tiefe Abhängigkeit von Digitaltechnologie, Cloud-Diensten und der Datenverarbeitung durch Drittanbieter. „Cyber-Risiko ist kein IT-Problem mehr, sondern eine Frage der systemischen Geschäftskontinuität“, so die Analyse. Angriffe und IT-Ausfälle der letzten zwölf Monate legten bereits kritische Lieferketten und Teile der Wirtschaft lahm.
KI stürmt von Platz zehn auf Rang zwei
Die spektakulärste Verschiebung ist der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz. Innerhalb eines Jahres katapultierte sie sich von Rang zehn auf den zweiten Platz der globalen Risiken. 32 Prozent der Experten sehen in KI eine Hauptgefahr. Treiber ist die rasante Integration generativer und agentenbasierter KI-Systeme in Geschäftsprozesse, die die Entwicklung von Regulierung und internen Kontrollen überholt.
Fast die Hälfte der Befragten sieht in KI zwar mehr Chancen als Risiken. Doch ein Fünftel bewertet die Lage genau umgekehrt. Die Sorgen der Risikomanager drehen sich um Systemzuverlässigkeit, Datenqualität und einen akuten Fachkräftemangel. Juristen warnen vor Haftungsfallen durch automatisierte Entscheidungen, voreingenommene Modelle oder Urheberrechtsverletzungen. Die Folge: Unternehmen setzen vor allem auf Schulungen und Qualifizierung ihrer Belegschaft.
Häfen und Lieferketten im digitalen Fokus
Die reale Wirkung dieser Bedrohungen zeigt sich jetzt in den Schlüsselindustrien. Eine Analyse der internationalen Anwaltskanzlei Clyde & Co vom 24. Februar belegt: Für Hafenbehörden weltweit ist Cybersicherheit inzwischen das absolute Top-Risiko. Über 60 Prozent der globalen Häfen stufen sie höher ein als traditionelle physische Gefahren wie Naturkatastrophen.
Dies spiegelt einen weiteren Trend wider: Betriebsunterbrechung rutschte erstmals seit einem Jahrzehnt aus den Top zwei und liegt jetzt auf Platz drei. Doch das bedeutet keine Entwarnung. Vielmehr wird der Produktionsausfall zunehmend als fatale Folge der digitalen Top-Risiken gesehen. Systemische Cyber-Angriffe oder KI-bedingte Betriebsfehler sind die neuen Hauptauslöser für Lieferkettenlähmungen.
Die rasante Integration von KI überholt oft die internen Kontrollen – dieser kostenlose Leitfaden zur EU-KI-Verordnung erklärt Ihnen verständlich die neuen Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen rechtssicher aufstellen und Übergangsfristen optimal nutzen. Gratis E-Book zur KI-Verordnung jetzt herunterladen
Hinzu kommt der Druck durch die Weltlage. Geopolitische Risiken und Gewalt stiegen im Barometer 2026 auf den siebten Platz – ein Allzeithoch. Eine durch einen Konflikt großer Wirtschaftsmächte ausgelöste globale Lieferkettenlähmung gilt unter Experten als das plausibelste Worst-Case-Szenario für die kommenden fänf Jahre.
Zersplitterte Regulierung und unterschätzte Klimarisiken
Für Compliance-Abteilungen wird die Rechtslage immer unübersichtlicher. Änderungen in Gesetzen und Regulierung stehen auf Platz vier der globalen Risiken. Die regulatorische Divergenz wird zur größten Herausforderung 2026, da wichtige Wirtschaftsräume in Sachen Digital-Privacy, KI, Aufsichtsstandards und Nachhaltigkeitsberichte völlig unterschiedliche Wege gehen.
Naturkatastrophen (Platz fünf) und Klimawandel (Platz sechs) sind in der Rangliste zwar gesunken. Doch die finanziellen Lasten bleiben enorm. 2025 war bereits das sechste Jahr in Folge, in dem die versicherten Schäden durch Extremwetter global die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschritten.
Vernetztes Risikomanagement wird zur Überlebensfrage
Die Ergebnisse markieren einen Wendepunkt. Vor zehn Jahren rangierten Cyber-Vorfälle noch auf Platz acht, KI war gar nicht auf dem Radar. Heute sind beide untrennbar verbunden: KI wird einerseits von Angreifern genutzt, um Cyber-Attacken zu optimieren, und andererseits von Verteidigern zur Abwehr eingesetzt.
Diese Verknüpfung erfordert ein Ende des isolierten Risikomanagements. Branchen mit kritischer Infrastruktur – wie Schifffahrt oder Fertigung – behandeln digitale Widerstandsfähigkeit inzwischen als oberste Betriebspflicht. Die Konvergenz von Betriebs- und Informationstechnologie bedeutet: Eine Software-Schwachstelle kann heute direkt Kräne, Maschinen oder Logistiksysteme stilllegen.
Für das restliche Jahr 2026 zeichnet sich ab, dass Unternehmen integrierte Resilienz-Strategien entwickeln müssen. Traditionelle Jahres-Assessments reichen nicht mehr aus. Der Fokus wird auf dynamischer Früherkennung, Szenario-Modellierung und Stresstests liegen, um Kaskadeneffekte von Cyber- und KI-Ausfällen vorherzusehen. Gleichzeitig steigen die Compliance-Kosten durch neue KI- und Datenschutz-Regularien. Am besten positioniert sein werden jene Unternehmen, die eine robuste Daten-Governance mit einer konsequenten Weiterbildung ihrer Mitarbeiter verbinden.
Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, EuroTeleSites AG, Andritz, DO&CO, Mayr-Melnhof, Wienerberger, Telekom Austria, Frequentis, Marinomed Biotech, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund, Vonovia SE, Fresenius Medical Care, E.ON .
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgabe ( Finanztrends)
» IOI Corporation Aktie: Deutlicher Gewinnsprung ( Finanztrends)
» EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanzt...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, RBI, Michael Hofbauer HMW Mobilit...
» Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer
» EU-Datenschutz: Gerichte und Staaten stärken die Grundrechte ( Finanztre...
» Pearson Aktie: CFO wechselt ( Finanztrends)
» ATX-Trends: Erste Group, FACC, wienerberger, Verbund ...
» HMW Mobility: Wie eine österreichische Traditionsmarke aus 1948 neu erfu...
» Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wienerberger-CEO kauft 3000 Aktien
- Jumping the ship bei wikifolio 27.02.26: Bayer
- Andean Precious Metals Aktie: Gemischte Bilanz ( ...
- Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgab...
- Frisches Research zu Erste Group
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
26.02.2026, 6025 Zeichen
Die Weltwirtschaft steht vor einem fundamentalen Wandel der Bedrohungslage. Das geht aus dem aktuellen Allianz Risk Barometer 2026 hervor, dessen alarmierende Ergebnisse nun durch neue Branchenanalysen untermauert werden. Internationale Behörden und Schlüsselindustrien wie die Schifffahrt restrukturieren ihre Sicherheitsarchitekturen radikal – angetrieben von den beiden Top-Risiken: Cyber-Vorfälle und Künstliche Intelligenz (KI).
Warum 73% der deutschen Unternehmen auf Cyberangriffe nicht vorbereitet sind und welche neuen Gesetze die Haftung verschärfen, erklärt dieser Experten-Report. Sichern Sie sich wertvolle Strategien zur Stärkung Ihrer IT-Sicherheit ohne Budget-Explosion. Experten-Report für Geschäftsführer und IT-Verantwortliche kostenlos anfordern
Cyber-Bedrohungen erreichen historischen Höchststand
Zum finten Mal in Folge sind Cyber-Vorfälle das größte Geschäftsrisiko weltweit. In der Januar-Umfrage unter 3.300 Risikoexperten aus 97 Ländern nannten 42 Prozent diese Bedrohung – der höchste Wert in der 15-jährigen Geschichte des Barometers. Das digitale Risiko hat damit einen Vorsprung von zehn Prozentpunkten vor dem zweitplatzierten Gefahrenherd.
Die Dominanz ist global und betrifft Konzerne ebenso wie Mittelständler. Hintergrund ist die tiefe Abhängigkeit von Digitaltechnologie, Cloud-Diensten und der Datenverarbeitung durch Drittanbieter. „Cyber-Risiko ist kein IT-Problem mehr, sondern eine Frage der systemischen Geschäftskontinuität“, so die Analyse. Angriffe und IT-Ausfälle der letzten zwölf Monate legten bereits kritische Lieferketten und Teile der Wirtschaft lahm.
KI stürmt von Platz zehn auf Rang zwei
Die spektakulärste Verschiebung ist der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz. Innerhalb eines Jahres katapultierte sie sich von Rang zehn auf den zweiten Platz der globalen Risiken. 32 Prozent der Experten sehen in KI eine Hauptgefahr. Treiber ist die rasante Integration generativer und agentenbasierter KI-Systeme in Geschäftsprozesse, die die Entwicklung von Regulierung und internen Kontrollen überholt.
Fast die Hälfte der Befragten sieht in KI zwar mehr Chancen als Risiken. Doch ein Fünftel bewertet die Lage genau umgekehrt. Die Sorgen der Risikomanager drehen sich um Systemzuverlässigkeit, Datenqualität und einen akuten Fachkräftemangel. Juristen warnen vor Haftungsfallen durch automatisierte Entscheidungen, voreingenommene Modelle oder Urheberrechtsverletzungen. Die Folge: Unternehmen setzen vor allem auf Schulungen und Qualifizierung ihrer Belegschaft.
Häfen und Lieferketten im digitalen Fokus
Die reale Wirkung dieser Bedrohungen zeigt sich jetzt in den Schlüsselindustrien. Eine Analyse der internationalen Anwaltskanzlei Clyde & Co vom 24. Februar belegt: Für Hafenbehörden weltweit ist Cybersicherheit inzwischen das absolute Top-Risiko. Über 60 Prozent der globalen Häfen stufen sie höher ein als traditionelle physische Gefahren wie Naturkatastrophen.
Dies spiegelt einen weiteren Trend wider: Betriebsunterbrechung rutschte erstmals seit einem Jahrzehnt aus den Top zwei und liegt jetzt auf Platz drei. Doch das bedeutet keine Entwarnung. Vielmehr wird der Produktionsausfall zunehmend als fatale Folge der digitalen Top-Risiken gesehen. Systemische Cyber-Angriffe oder KI-bedingte Betriebsfehler sind die neuen Hauptauslöser für Lieferkettenlähmungen.
Die rasante Integration von KI überholt oft die internen Kontrollen – dieser kostenlose Leitfaden zur EU-KI-Verordnung erklärt Ihnen verständlich die neuen Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen rechtssicher aufstellen und Übergangsfristen optimal nutzen. Gratis E-Book zur KI-Verordnung jetzt herunterladen
Hinzu kommt der Druck durch die Weltlage. Geopolitische Risiken und Gewalt stiegen im Barometer 2026 auf den siebten Platz – ein Allzeithoch. Eine durch einen Konflikt großer Wirtschaftsmächte ausgelöste globale Lieferkettenlähmung gilt unter Experten als das plausibelste Worst-Case-Szenario für die kommenden fänf Jahre.
Zersplitterte Regulierung und unterschätzte Klimarisiken
Für Compliance-Abteilungen wird die Rechtslage immer unübersichtlicher. Änderungen in Gesetzen und Regulierung stehen auf Platz vier der globalen Risiken. Die regulatorische Divergenz wird zur größten Herausforderung 2026, da wichtige Wirtschaftsräume in Sachen Digital-Privacy, KI, Aufsichtsstandards und Nachhaltigkeitsberichte völlig unterschiedliche Wege gehen.
Naturkatastrophen (Platz fünf) und Klimawandel (Platz sechs) sind in der Rangliste zwar gesunken. Doch die finanziellen Lasten bleiben enorm. 2025 war bereits das sechste Jahr in Folge, in dem die versicherten Schäden durch Extremwetter global die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschritten.
Vernetztes Risikomanagement wird zur Überlebensfrage
Die Ergebnisse markieren einen Wendepunkt. Vor zehn Jahren rangierten Cyber-Vorfälle noch auf Platz acht, KI war gar nicht auf dem Radar. Heute sind beide untrennbar verbunden: KI wird einerseits von Angreifern genutzt, um Cyber-Attacken zu optimieren, und andererseits von Verteidigern zur Abwehr eingesetzt.
Diese Verknüpfung erfordert ein Ende des isolierten Risikomanagements. Branchen mit kritischer Infrastruktur – wie Schifffahrt oder Fertigung – behandeln digitale Widerstandsfähigkeit inzwischen als oberste Betriebspflicht. Die Konvergenz von Betriebs- und Informationstechnologie bedeutet: Eine Software-Schwachstelle kann heute direkt Kräne, Maschinen oder Logistiksysteme stilllegen.
Für das restliche Jahr 2026 zeichnet sich ab, dass Unternehmen integrierte Resilienz-Strategien entwickeln müssen. Traditionelle Jahres-Assessments reichen nicht mehr aus. Der Fokus wird auf dynamischer Früherkennung, Szenario-Modellierung und Stresstests liegen, um Kaskadeneffekte von Cyber- und KI-Ausfällen vorherzusehen. Gleichzeitig steigen die Compliance-Kosten durch neue KI- und Datenschutz-Regularien. Am besten positioniert sein werden jene Unternehmen, die eine robuste Daten-Governance mit einer konsequenten Weiterbildung ihrer Mitarbeiter verbinden.
Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, EuroTeleSites AG, Andritz, DO&CO, Mayr-Melnhof, Wienerberger, Telekom Austria, Frequentis, Marinomed Biotech, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund, Vonovia SE, Fresenius Medical Care, E.ON .
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgabe ( Finanztrends)
» IOI Corporation Aktie: Deutlicher Gewinnsprung ( Finanztrends)
» EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanzt...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, RBI, Michael Hofbauer HMW Mobilit...
» Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer
» EU-Datenschutz: Gerichte und Staaten stärken die Grundrechte ( Finanztre...
» Pearson Aktie: CFO wechselt ( Finanztrends)
» ATX-Trends: Erste Group, FACC, wienerberger, Verbund ...
» HMW Mobility: Wie eine österreichische Traditionsmarke aus 1948 neu erfu...
» Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wienerberger-CEO kauft 3000 Aktien
- Jumping the ship bei wikifolio 27.02.26: Bayer
- Andean Precious Metals Aktie: Gemischte Bilanz ( ...
- Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgab...
- Frisches Research zu Erste Group
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1103: ATX schwächer, FACC auch heute gesucht; RBI führt 3:0 wird aber lt. Simulation trotzdem nicht gewinnen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG