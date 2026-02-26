ATX-Trends: FACC, Bawag, wienerberger ...
26.02.2026, 2263 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Mittwoch fester geschlossen. Der ATX gewann 1,01 Prozent auf 5.766,12 Punkte, nachdem der Leitindex am Vortag noch deutlich nachgegeben hatte. Zur Wochenmitte legten auch die europäischen Leitbörsen und die Wall Street im Verlauf zu. In Wien rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld. Die Zahlenwerke wurden von den Analysten als im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gaben leicht um 0,3 Prozent nach und beim Luftfahrtzulieferer FACC gab es ein deutliches Plus von 7,5 Prozent.
Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat 2025 den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Auch beim operativen Ergebnis (Ebit) verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Plus von 49,4 Prozent. EVN hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2025/26 unter dem Strich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,8 Prozent auf 126,9 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse verzeichneten einen Anstieg um 3,3 Prozent auf 830,7 Millionen Euro. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group auch zur SBO-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters von 37,2 auf 39,8 Euro. Zudem wurde das Anlagevotum "Accumulate" bestätigt. Die SBO-Titel gewann 5,8 Prozent auf 37,35 Euro.
Weiters setzten die Erste-Experten ihr Kursziel für die Bawag-Titel von 115 auf 145 Euro merklich nach oben. Hier wurde die Empfehlung "Hold" bestätigt. Die Papiere der Bank gewannen 1,9 Prozent auf 133,40 Euro. Das Wienerberger -Kursziel wurde von Barclays um neun Prozent von 35 auf 32 Euro gekürzt. Das Votum "Overweight" wurde unverändert belassen. Die Titel des Baustoffherstellers fielen um 0,6 Prozent auf 27,96 Euro. Weiters passte die Berenberg Bank ihr Kursziel für die Wienerberger-Aktie leicht von 35 auf 34 Euro an. Die Anlageempfehlung wurde hier mit "Buy" bestätigt. Erste Group-Aktien verteuerten sich um 1,8 Prozent. Die Bank wird am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen. Die Titel des Branchenkollegen Raiffeisen Bank International steigerten sich um 2,9 Prozent. Im Technologiebereich sackten AT&S-Anteilsscheine um 5,1 Prozent ab."
