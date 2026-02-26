SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: FACC-Day (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

26.02.2026, 774 Zeichen

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8446
- ATX nach schwachem Tag wieder deutlich stärker
- FACC-Day in Wien nach guten Zahlen
- Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau
- Daniel Hahn läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Key Account Manager von wikifolio spricht über Neuerungen auf den Plattform und den http://www.boersentag.at
- Börse Frankfurt: DAX wieder über 25.000, Siemens und Siemens Energy gesucht
- Vintage: Schöne Erinnerungen an einen Auftritt mit Erich Hampel vor tausenden Leuten
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.02.)


(26.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

Random Partner

Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...

» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...

» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...

» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)

» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...

» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Immobilien 2022
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(5), OMV(1), Kontron(1)
    BSN Vola-Event Scout24
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1), AT&S(1), Porr(1), voestalpine(1), Bawag(1)
    Star der Stunde: FACC 0.84%, Rutsch der Stunde: Bawag -1.26%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(1), RBI(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.1%, Rutsch der Stunde: Amag -1.15%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Verbund(1), voestalpine(1), RBI(1)
    BSN MA-Event Hannover Rück
    Star der Stunde: Verbund 0.71%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.25%
    Featured Partner Video

    1 Trainingstag in Kenia 🏃🏻‍♂️🔥 #laufen #marathon #halbmarathon

    So sieht ein kompletter Tag am Trainingslager in Kenia aus! 🏃🏻‍♂️💪🏻

    Books josefchladek.com

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Christian Drastil

    26.02.2026, 774 Zeichen

    - Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8446
    - ATX nach schwachem Tag wieder deutlich stärker
    - FACC-Day in Wien nach guten Zahlen
    - Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau
    - Daniel Hahn läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Key Account Manager von wikifolio spricht über Neuerungen auf den Plattform und den http://www.boersentag.at
    - Börse Frankfurt: DAX wieder über 25.000, Siemens und Siemens Energy gesucht
    - Vintage: Schöne Erinnerungen an einen Auftritt mit Erich Hampel vor tausenden Leuten
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.02.)


    (26.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

    Random Partner

    Zertifikate Forum Austria
    Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

    » Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

    » Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

    » G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...

    » Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...

    » RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...

    » Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)

    » Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...

    » Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Immobilien 2022
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
    Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
    Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(5), OMV(1), Kontron(1)
      BSN Vola-Event Scout24
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1), AT&S(1), Porr(1), voestalpine(1), Bawag(1)
      Star der Stunde: FACC 0.84%, Rutsch der Stunde: Bawag -1.26%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(1), RBI(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.1%, Rutsch der Stunde: Amag -1.15%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Verbund(1), voestalpine(1), RBI(1)
      BSN MA-Event Hannover Rück
      Star der Stunde: Verbund 0.71%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.25%
      Featured Partner Video

      1 Trainingstag in Kenia 🏃🏻‍♂️🔥 #laufen #marathon #halbmarathon

      So sieht ein kompletter Tag am Trainingslager in Kenia aus! 🏃🏻‍♂️💪🏻

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de