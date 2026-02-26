Nachlese: FACC-Day (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.02.2026, 774 Zeichen
- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8446
- ATX nach schwachem Tag wieder deutlich stärker
- FACC-Day in Wien nach guten Zahlen
- Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau
- Daniel Hahn läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Key Account Manager von wikifolio spricht über Neuerungen auf den Plattform und den http://www.boersentag.at
- Börse Frankfurt: DAX wieder über 25.000, Siemens und Siemens Energy gesucht
- Vintage: Schöne Erinnerungen an einen Auftritt mit Erich Hampel vor tausenden Leuten
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.02.)
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
1 Trainingstag in Kenia 🏃🏻♂️🔥 #laufen #marathon #halbmarathon
So sieht ein kompletter Tag am Trainingslager in Kenia aus! 🏃🏻♂️💪🏻
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
26.02.2026, 774 Zeichen
- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8446
- ATX nach schwachem Tag wieder deutlich stärker
- FACC-Day in Wien nach guten Zahlen
- Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau
- Daniel Hahn läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Key Account Manager von wikifolio spricht über Neuerungen auf den Plattform und den http://www.boersentag.at
- Börse Frankfurt: DAX wieder über 25.000, Siemens und Siemens Energy gesucht
- Vintage: Schöne Erinnerungen an einen Auftritt mit Erich Hampel vor tausenden Leuten
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.02.)
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
1 Trainingstag in Kenia 🏃🏻♂️🔥 #laufen #marathon #halbmarathon
So sieht ein kompletter Tag am Trainingslager in Kenia aus! 🏃🏻♂️💪🏻
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan