» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

11.06.2026, 1103 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: : +0.79% vs. last #gabb, +6.40% ytd, +128.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 151.861 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 371 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 231,5 war All-time-High, heute mittag 228,5.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 112,8 war All-time-High, heute 110,5, Start natürlich bei 100.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)

(11.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1175: ATX wieder über 6000, Do&Co und AT&S sehr fest, Unterschied zwischen Semperit und Kontron

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, Zumtobel, RHI Magnesita, UBM, EuroTeleSites AG, Bawag, ATX Prime, voestalpine, Wienerberger, Frequentis, Addiko Bank, EVN, OMV, RBI, Rath AG, SW Umwelttechnik, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Siemens Energy, Caterpillar, Allianz, Münchener Rück, adidas, Fresenius Medical Care, Siemens, Deutsche Post, SAP.

Random Partner Kathrein Privatbank

Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Stärker (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1175: ATX wieder über 6000, Do&Co und AT&S sehr fest...

» Börsegeschichte 11.6.: Bitte wieder so wie 1993 (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Felix Lamezan, Harald Sükar (audio cd.at)

» PIR-News: Starke DO & CO-News, Andritz-Großauftrag, Neues zu Kontron, Se...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Do&Co, AT&S und RBI gesucht

» ATX-Trends: Addiko, Erste Group, Verbund, Porr ...

» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

» ATX rutscht unter 6.000 Punkte – Wienerberger-Abstufung, Addiko-Übernahm...

» Börsegeschichte 10.6.: Frauenthal, Post, CPI Europe (Börse Geschichte) (...