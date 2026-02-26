Alzheimer-Medikament erhält Dämpfer – Prävention rückt in den Fokus ( Finanztrends)

26.02.2026, 3346 Zeichen

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat dem neuen Alzheimer-Medikament Lecanemab keinen Zusatznutzen bescheinigt. Diese Entscheidung erschwert den Zugang für Patienten und lenkt den Blick schärfer denn je auf die Vorbeugung der Krankheit.

Die Hoffnung auf neue Antikörper-Therapien hat in Deutschland einen Dämpfer erhalten. Die Bewertung des G-BA ist maßgeblich für die Preisverhandlungen mit den Krankenkassen und könnte die Verfügbarkeit von Lecanemab erheblich einschränken. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) spricht von einem Rückschlag. Das Medikament kann den Krankheitsverlauf im Frühstadium verlangsamen, indem es schädliche Eiweißablagerungen im Gehirn reduziert. Doch es verspricht keine Heilung.

Warum eine Heilung so schwierig bleibt

Die Alzheimer-Krankheit ist äußerst komplex. Die schädlichen Prozesse im Gehirn beginnen oft Jahrzehnte vor den ersten Symptomen. Bei der Diagnose sind die Schäden an den Nervenzellen meist schon weit fortgeschritten und unumkehrbar. Selbst die jüngsten Therapien bieten lediglich eine Verlangsamung des Verlaufs. Diese wissenschaftliche Realität macht deutlich: Die Gesellschaft kann sich nicht allein auf eine zukünftige "Wunderpille" verlassen.

Prävention: Das mächtigste Werkzeug von allen

Angesichts der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten gewinnt die Vorbeugung massiv an Bedeutung. Die renommierte Lancet-Kommission identifizierte 14 steuerbare Risikofaktoren. Würden diese konsequent eliminiert, könnten Schätzungen zufolge bis zu 45 Prozent aller Demenzerkrankungen weltweit verhindert oder verzögert werden. Für Deutschland berechnete das DZNE einen Anteil von rund 36 Prozent.

Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Behandlung von Bluthochdruck, die Korrektur von Hörverlust, regelmäßige Bewegung, der Verzicht auf Rauchen und die Pflege sozialer Kontakte. Auch geistige Aktivität, etwa das Erlernen neuer Fähigkeiten, schützt das Gehirn.