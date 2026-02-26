SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Alzheimer-Medikament erhält Dämpfer – Prävention rückt in den Fokus ( Finanztrends)

26.02.2026, 3346 Zeichen

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat dem neuen Alzheimer-Medikament Lecanemab keinen Zusatznutzen bescheinigt. Diese Entscheidung erschwert den Zugang für Patienten und lenkt den Blick schärfer denn je auf die Vorbeugung der Krankheit.

Lecanemab: Ein Rückschlag für Betroffene

Die Hoffnung auf neue Antikörper-Therapien hat in Deutschland einen Dämpfer erhalten. Die Bewertung des G-BA ist maßgeblich für die Preisverhandlungen mit den Krankenkassen und könnte die Verfügbarkeit von Lecanemab erheblich einschränken. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) spricht von einem Rückschlag. Das Medikament kann den Krankheitsverlauf im Frühstadium verlangsamen, indem es schädliche Eiweißablagerungen im Gehirn reduziert. Doch es verspricht keine Heilung.

Anzeige

Da Medikamente oft nur begrenzte Möglichkeiten bieten, rückt die aktive geistige Fitness in den Fokus. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse und 11 praktische Übungen, mit denen Sie Ihre Konzentration stärken und gezielt vorbeugen können. Gratis-Report: Gehirntraining leicht gemacht herunterladen

Warum eine Heilung so schwierig bleibt

Die Alzheimer-Krankheit ist äußerst komplex. Die schädlichen Prozesse im Gehirn beginnen oft Jahrzehnte vor den ersten Symptomen. Bei der Diagnose sind die Schäden an den Nervenzellen meist schon weit fortgeschritten und unumkehrbar. Selbst die jüngsten Therapien bieten lediglich eine Verlangsamung des Verlaufs. Diese wissenschaftliche Realität macht deutlich: Die Gesellschaft kann sich nicht allein auf eine zukünftige "Wunderpille" verlassen.

Prävention: Das mächtigste Werkzeug von allen

Angesichts der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten gewinnt die Vorbeugung massiv an Bedeutung. Die renommierte Lancet-Kommission identifizierte 14 steuerbare Risikofaktoren. Würden diese konsequent eliminiert, könnten Schätzungen zufolge bis zu 45 Prozent aller Demenzerkrankungen weltweit verhindert oder verzögert werden. Für Deutschland berechnete das DZNE einen Anteil von rund 36 Prozent.

Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Behandlung von Bluthochdruck, die Korrektur von Hörverlust, regelmäßige Bewegung, der Verzicht auf Rauchen und die Pflege sozialer Kontakte. Auch geistige Aktivität, etwa das Erlernen neuer Fähigkeiten, schützt das Gehirn.

Anzeige

Oft ist es schwer zu unterscheiden, ob kleine Gedächtnislücken bereits erste Warnsignale einer Demenz sind. Mit diesem anonymen 7-Fragen-Selbsttest erhalten Sie in nur zwei Minuten eine fundierte Einschätzung von Experten. Jetzt kostenlosen Demenz-Selbsttest starten

Wer trägt die Verantwortung?

Die Erkenntnisse müssen nun in die Praxis umgesetzt werden. Auf individueller Ebene bedeutet das einen aktiven, gesunden Lebensstil. Doch die Verantwortung liegt nicht nur beim Einzelnen. Es braucht auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen: einfachen Zugang zu Gesundheitsbildung, konsequente Behandlung von Risikofaktoren in der Hausarztpraxis und gezielte Aufklärung.

Die Entscheidung zu Lecanemab ist ein gesundheitspolitisches Signal. Sie zeigt das Spannungsfeld zwischen teuren Innovationen und der Finanzierbarkeit des Systems. Jeder durch Prävention verhinderte Demenzfall entlastet nicht nur die Kassen, sondern bewahrt vor allem Betroffene und ihre Familien vor großem Leid. Der Fokus muss sich von der reinen Behandlung hin zur proaktiven Gesundheitsförderung verschieben.


(26.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...

» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...

» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...

» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)

» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...

» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Immobilien 2022
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(5), OMV(1), Kontron(1)
    BSN Vola-Event Scout24
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1), AT&S(1), Porr(1), voestalpine(1), Bawag(1)
    Star der Stunde: FACC 0.84%, Rutsch der Stunde: Bawag -1.26%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(1), RBI(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.1%, Rutsch der Stunde: Amag -1.15%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Verbund(1), voestalpine(1), RBI(1)
    BSN MA-Event Hannover Rück
    Star der Stunde: Verbund 0.71%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.25%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    26.02.2026, 3346 Zeichen

    Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat dem neuen Alzheimer-Medikament Lecanemab keinen Zusatznutzen bescheinigt. Diese Entscheidung erschwert den Zugang für Patienten und lenkt den Blick schärfer denn je auf die Vorbeugung der Krankheit.

    Lecanemab: Ein Rückschlag für Betroffene

    Die Hoffnung auf neue Antikörper-Therapien hat in Deutschland einen Dämpfer erhalten. Die Bewertung des G-BA ist maßgeblich für die Preisverhandlungen mit den Krankenkassen und könnte die Verfügbarkeit von Lecanemab erheblich einschränken. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) spricht von einem Rückschlag. Das Medikament kann den Krankheitsverlauf im Frühstadium verlangsamen, indem es schädliche Eiweißablagerungen im Gehirn reduziert. Doch es verspricht keine Heilung.

    Anzeige

    Da Medikamente oft nur begrenzte Möglichkeiten bieten, rückt die aktive geistige Fitness in den Fokus. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse und 11 praktische Übungen, mit denen Sie Ihre Konzentration stärken und gezielt vorbeugen können. Gratis-Report: Gehirntraining leicht gemacht herunterladen

    Warum eine Heilung so schwierig bleibt

    Die Alzheimer-Krankheit ist äußerst komplex. Die schädlichen Prozesse im Gehirn beginnen oft Jahrzehnte vor den ersten Symptomen. Bei der Diagnose sind die Schäden an den Nervenzellen meist schon weit fortgeschritten und unumkehrbar. Selbst die jüngsten Therapien bieten lediglich eine Verlangsamung des Verlaufs. Diese wissenschaftliche Realität macht deutlich: Die Gesellschaft kann sich nicht allein auf eine zukünftige "Wunderpille" verlassen.

    Prävention: Das mächtigste Werkzeug von allen

    Angesichts der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten gewinnt die Vorbeugung massiv an Bedeutung. Die renommierte Lancet-Kommission identifizierte 14 steuerbare Risikofaktoren. Würden diese konsequent eliminiert, könnten Schätzungen zufolge bis zu 45 Prozent aller Demenzerkrankungen weltweit verhindert oder verzögert werden. Für Deutschland berechnete das DZNE einen Anteil von rund 36 Prozent.

    Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Behandlung von Bluthochdruck, die Korrektur von Hörverlust, regelmäßige Bewegung, der Verzicht auf Rauchen und die Pflege sozialer Kontakte. Auch geistige Aktivität, etwa das Erlernen neuer Fähigkeiten, schützt das Gehirn.

    Anzeige

    Oft ist es schwer zu unterscheiden, ob kleine Gedächtnislücken bereits erste Warnsignale einer Demenz sind. Mit diesem anonymen 7-Fragen-Selbsttest erhalten Sie in nur zwei Minuten eine fundierte Einschätzung von Experten. Jetzt kostenlosen Demenz-Selbsttest starten

    Wer trägt die Verantwortung?

    Die Erkenntnisse müssen nun in die Praxis umgesetzt werden. Auf individueller Ebene bedeutet das einen aktiven, gesunden Lebensstil. Doch die Verantwortung liegt nicht nur beim Einzelnen. Es braucht auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen: einfachen Zugang zu Gesundheitsbildung, konsequente Behandlung von Risikofaktoren in der Hausarztpraxis und gezielte Aufklärung.

    Die Entscheidung zu Lecanemab ist ein gesundheitspolitisches Signal. Sie zeigt das Spannungsfeld zwischen teuren Innovationen und der Finanzierbarkeit des Systems. Jeder durch Prävention verhinderte Demenzfall entlastet nicht nur die Kassen, sondern bewahrt vor allem Betroffene und ihre Familien vor großem Leid. Der Fokus muss sich von der reinen Behandlung hin zur proaktiven Gesundheitsförderung verschieben.


    (26.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

    Random Partner

    CPI Europe AG
    Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

    » Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

    » Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

    » G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...

    » Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...

    » RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...

    » Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)

    » Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...

    » Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Immobilien 2022
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
    Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
    Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(5), OMV(1), Kontron(1)
      BSN Vola-Event Scout24
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1), AT&S(1), Porr(1), voestalpine(1), Bawag(1)
      Star der Stunde: FACC 0.84%, Rutsch der Stunde: Bawag -1.26%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: CA Immo(1), RBI(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.1%, Rutsch der Stunde: Amag -1.15%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Verbund(1), voestalpine(1), RBI(1)
      BSN MA-Event Hannover Rück
      Star der Stunde: Verbund 0.71%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.25%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de