Alzheimer-Medikament erhält Dämpfer – Prävention rückt in den Fokus ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
26.02.2026, 3346 Zeichen
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat dem neuen Alzheimer-Medikament Lecanemab keinen Zusatznutzen bescheinigt. Diese Entscheidung erschwert den Zugang für Patienten und lenkt den Blick schärfer denn je auf die Vorbeugung der Krankheit.
Lecanemab: Ein Rückschlag für Betroffene
Die Hoffnung auf neue Antikörper-Therapien hat in Deutschland einen Dämpfer erhalten. Die Bewertung des G-BA ist maßgeblich für die Preisverhandlungen mit den Krankenkassen und könnte die Verfügbarkeit von Lecanemab erheblich einschränken. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) spricht von einem Rückschlag. Das Medikament kann den Krankheitsverlauf im Frühstadium verlangsamen, indem es schädliche Eiweißablagerungen im Gehirn reduziert. Doch es verspricht keine Heilung.
Da Medikamente oft nur begrenzte Möglichkeiten bieten, rückt die aktive geistige Fitness in den Fokus. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse und 11 praktische Übungen, mit denen Sie Ihre Konzentration stärken und gezielt vorbeugen können. Gratis-Report: Gehirntraining leicht gemacht herunterladen
Warum eine Heilung so schwierig bleibt
Die Alzheimer-Krankheit ist äußerst komplex. Die schädlichen Prozesse im Gehirn beginnen oft Jahrzehnte vor den ersten Symptomen. Bei der Diagnose sind die Schäden an den Nervenzellen meist schon weit fortgeschritten und unumkehrbar. Selbst die jüngsten Therapien bieten lediglich eine Verlangsamung des Verlaufs. Diese wissenschaftliche Realität macht deutlich: Die Gesellschaft kann sich nicht allein auf eine zukünftige "Wunderpille" verlassen.
Prävention: Das mächtigste Werkzeug von allen
Angesichts der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten gewinnt die Vorbeugung massiv an Bedeutung. Die renommierte Lancet-Kommission identifizierte 14 steuerbare Risikofaktoren. Würden diese konsequent eliminiert, könnten Schätzungen zufolge bis zu 45 Prozent aller Demenzerkrankungen weltweit verhindert oder verzögert werden. Für Deutschland berechnete das DZNE einen Anteil von rund 36 Prozent.
Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Behandlung von Bluthochdruck, die Korrektur von Hörverlust, regelmäßige Bewegung, der Verzicht auf Rauchen und die Pflege sozialer Kontakte. Auch geistige Aktivität, etwa das Erlernen neuer Fähigkeiten, schützt das Gehirn.
Oft ist es schwer zu unterscheiden, ob kleine Gedächtnislücken bereits erste Warnsignale einer Demenz sind. Mit diesem anonymen 7-Fragen-Selbsttest erhalten Sie in nur zwei Minuten eine fundierte Einschätzung von Experten. Jetzt kostenlosen Demenz-Selbsttest starten
Wer trägt die Verantwortung?
Die Erkenntnisse müssen nun in die Praxis umgesetzt werden. Auf individueller Ebene bedeutet das einen aktiven, gesunden Lebensstil. Doch die Verantwortung liegt nicht nur beim Einzelnen. Es braucht auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen: einfachen Zugang zu Gesundheitsbildung, konsequente Behandlung von Risikofaktoren in der Hausarztpraxis und gezielte Aufklärung.
Die Entscheidung zu Lecanemab ist ein gesundheitspolitisches Signal. Sie zeigt das Spannungsfeld zwischen teuren Innovationen und der Finanzierbarkeit des Systems. Jeder durch Prävention verhinderte Demenzfall entlastet nicht nur die Kassen, sondern bewahrt vor allem Betroffene und ihre Familien vor großem Leid. Der Fokus muss sich von der reinen Behandlung hin zur proaktiven Gesundheitsförderung verschieben.
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
26.02.2026, 3346 Zeichen
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat dem neuen Alzheimer-Medikament Lecanemab keinen Zusatznutzen bescheinigt. Diese Entscheidung erschwert den Zugang für Patienten und lenkt den Blick schärfer denn je auf die Vorbeugung der Krankheit.
Lecanemab: Ein Rückschlag für Betroffene
Die Hoffnung auf neue Antikörper-Therapien hat in Deutschland einen Dämpfer erhalten. Die Bewertung des G-BA ist maßgeblich für die Preisverhandlungen mit den Krankenkassen und könnte die Verfügbarkeit von Lecanemab erheblich einschränken. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) spricht von einem Rückschlag. Das Medikament kann den Krankheitsverlauf im Frühstadium verlangsamen, indem es schädliche Eiweißablagerungen im Gehirn reduziert. Doch es verspricht keine Heilung.
Da Medikamente oft nur begrenzte Möglichkeiten bieten, rückt die aktive geistige Fitness in den Fokus. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse und 11 praktische Übungen, mit denen Sie Ihre Konzentration stärken und gezielt vorbeugen können. Gratis-Report: Gehirntraining leicht gemacht herunterladen
Warum eine Heilung so schwierig bleibt
Die Alzheimer-Krankheit ist äußerst komplex. Die schädlichen Prozesse im Gehirn beginnen oft Jahrzehnte vor den ersten Symptomen. Bei der Diagnose sind die Schäden an den Nervenzellen meist schon weit fortgeschritten und unumkehrbar. Selbst die jüngsten Therapien bieten lediglich eine Verlangsamung des Verlaufs. Diese wissenschaftliche Realität macht deutlich: Die Gesellschaft kann sich nicht allein auf eine zukünftige "Wunderpille" verlassen.
Prävention: Das mächtigste Werkzeug von allen
Angesichts der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten gewinnt die Vorbeugung massiv an Bedeutung. Die renommierte Lancet-Kommission identifizierte 14 steuerbare Risikofaktoren. Würden diese konsequent eliminiert, könnten Schätzungen zufolge bis zu 45 Prozent aller Demenzerkrankungen weltweit verhindert oder verzögert werden. Für Deutschland berechnete das DZNE einen Anteil von rund 36 Prozent.
Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Behandlung von Bluthochdruck, die Korrektur von Hörverlust, regelmäßige Bewegung, der Verzicht auf Rauchen und die Pflege sozialer Kontakte. Auch geistige Aktivität, etwa das Erlernen neuer Fähigkeiten, schützt das Gehirn.
Oft ist es schwer zu unterscheiden, ob kleine Gedächtnislücken bereits erste Warnsignale einer Demenz sind. Mit diesem anonymen 7-Fragen-Selbsttest erhalten Sie in nur zwei Minuten eine fundierte Einschätzung von Experten. Jetzt kostenlosen Demenz-Selbsttest starten
Wer trägt die Verantwortung?
Die Erkenntnisse müssen nun in die Praxis umgesetzt werden. Auf individueller Ebene bedeutet das einen aktiven, gesunden Lebensstil. Doch die Verantwortung liegt nicht nur beim Einzelnen. Es braucht auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen: einfachen Zugang zu Gesundheitsbildung, konsequente Behandlung von Risikofaktoren in der Hausarztpraxis und gezielte Aufklärung.
Die Entscheidung zu Lecanemab ist ein gesundheitspolitisches Signal. Sie zeigt das Spannungsfeld zwischen teuren Innovationen und der Finanzierbarkeit des Systems. Jeder durch Prävention verhinderte Demenzfall entlastet nicht nur die Kassen, sondern bewahrt vor allem Betroffene und ihre Familien vor großem Leid. Der Fokus muss sich von der reinen Behandlung hin zur proaktiven Gesundheitsförderung verschieben.
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published