Mikrobiom-Tests für Zuhause: Studie enthüllt gravierende Mängel ( Finanztrends)

26.02.2026, 3914 Zeichen

Eine neue Studie rüttelt am Fundament der boomenden Mikrobiom-Test-Branche. Forscher des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) deckten massive Ungenauigkeiten bei kommerziellen Heimtests auf. Ihre Ergebnisse, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Communications Biology, zeigen: Verschiedene Anbieter kommen bei identischen Proben zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen.

Anzeige

Während die Aussagekraft von Mikrobiom-Heimtests wissenschaftlich umstritten bleibt, liefern klassische Blutwerte weiterhin die verlässlichste Basis für Ihre Gesundheitsvorsorge. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen, Ihre Laborwerte bei TSH, Cholesterin und Co. endlich richtig zu deuten und Fehldiagnosen zu vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen

Der Markt für diese Direct-to-Consumer-Tests wächst rasant. Unternehmen locken mit personalisierten Einblicken in die Darmflora und versprechen darauf basierende Ernährungsempfehlungen. Doch die aktuelle Untersuchung stellt die Aussagekraft dieser Versprechen fundamental infrage.

Alarmierende Inkonsistenzen im Realitätscheck

Das NIST-Team schickte identische, standardisierte Stuhlproben an sieben verschiedene Test-Anbieter. Die Resultate waren erschütternd inkonsistent. Nicht nur unterschieden sich die Ergebnisse zwischen den Firmen drastisch – in einem Fall stufte derselbe Anbieter zwei identische Proben als „gesund“ und eine dritte als „ungesund“ ein.

Diese Diskrepanzen offenbaren ein Kernproblem: Es fehlen branchenweite Standards. Jedes Unternehmen nutzt eigene Methoden für die Probenverarbeitung, DNA-Extraktion und Datenauswertung. Damit sind die Ergebnisse weder verlässlich noch untereinander vergleichbar. Für Verbraucher bedeutet das: Sie erhalten möglicherweise nur ein zufälliges und irreführendes Bild.

Wissenschaft warnt seit Jahren vor mangelnder Grundlage

Die Kritik an den kommerziellen Tests ist nicht neu. Gastroenterologen betonen seit langem, dass die Wissenschaft noch kein universell „gesundes“ Mikrobiom definieren kann. Die Darmflora ist höchst individuell und von Faktoren wie Ernährung, Genetik und Lebensstil geprägt.