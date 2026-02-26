Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Abwärtssog hält an ( Finanztrends)

26.02.2026, 2587 Zeichen

Die Deutsche Pfandbriefbank steht weiter unter massivem Verkaufsdruck. Während der DAX über die 25.000-Punkte-Marke klettert, setzt der Immobilienfinanzierer seinen Sinkflug fort. Der Grund: Die Krise am Gewerbeimmobilienmarkt lässt Anleger nicht los – und neue Verlustmeldungen aus der Branche heizen die Sorgen zusätzlich an.

Gegentrend zum Gesamtmarkt

Am Mittwoch verlor die Aktie erneut über zwei Prozent und notiert nun bei 3,55 Euro. Damit markiert das Papier ein neues 52-Wochen-Tief. Die Performance über längere Zeiträume zeichnet ein düsteres Bild: Binnen eines Monats summieren sich die Verluste auf über 15 Prozent, auf Jahressicht beträgt das Minus mehr als 40 Prozent.

Die schwache Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zur robusten Verfassung der Aktienmärkte. Europäische Indizes verzeichneten am Mittwoch Gewinne, doch die Deutsche Pfandbriefbank bleibt vom positiven Momentum abgekoppelt.

Gewerbeimmobilien im Fokus

Die anhaltende Schwäche erklärt sich durch das schwierige Umfeld für Gewerbeimmobilien. Berichte über hohe Verluste bei anderen Investoren – etwa dem Versorgungswerk der Zahnärzte Berlin-Brandenburg – verstärken die Verunsicherung. Spezialisierte Finanzierer wie die Deutsche Pfandbriefbank geraten dadurch ins Visier kritischer Anleger, obwohl keine konkreten negativen Unternehmensnachrichten vorliegen.