Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Abwärtssog hält an ( Finanztrends)

26.02.2026, 2587 Zeichen

Die Deutsche Pfandbriefbank steht weiter unter massivem Verkaufsdruck. Während der DAX über die 25.000-Punkte-Marke klettert, setzt der Immobilienfinanzierer seinen Sinkflug fort. Der Grund: Die Krise am Gewerbeimmobilienmarkt lässt Anleger nicht los – und neue Verlustmeldungen aus der Branche heizen die Sorgen zusätzlich an.

Gegentrend zum Gesamtmarkt

Am Mittwoch verlor die Aktie erneut über zwei Prozent und notiert nun bei 3,55 Euro. Damit markiert das Papier ein neues 52-Wochen-Tief. Die Performance über längere Zeiträume zeichnet ein düsteres Bild: Binnen eines Monats summieren sich die Verluste auf über 15 Prozent, auf Jahressicht beträgt das Minus mehr als 40 Prozent.

Die schwache Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zur robusten Verfassung der Aktienmärkte. Europäische Indizes verzeichneten am Mittwoch Gewinne, doch die Deutsche Pfandbriefbank bleibt vom positiven Momentum abgekoppelt.

Gewerbeimmobilien im Fokus

Die anhaltende Schwäche erklärt sich durch das schwierige Umfeld für Gewerbeimmobilien. Berichte über hohe Verluste bei anderen Investoren – etwa dem Versorgungswerk der Zahnärzte Berlin-Brandenburg – verstärken die Verunsicherung. Spezialisierte Finanzierer wie die Deutsche Pfandbriefbank geraten dadurch ins Visier kritischer Anleger, obwohl keine konkreten negativen Unternehmensnachrichten vorliegen.

Lichtblick aus der Baubranche

Einen Kontrast zur Stimmung am Gewerbeimmobilienmarkt bilden Zahlen aus der deutschen Bauwirtschaft. Das Statistische Bundesamt meldet für 2025 erstmals seit 2020 wieder einen Anstieg des Auftragsvolumens um 6,8 Prozent. Impulse kamen vor allem aus dem Wohnungsbau und öffentlichen Infrastrukturprojekten – ein Hinweis auf eine teilweise Erholung in verwandten Marktsegmenten.

Ob diese positiven Signale auch dem Aktienkurs des Immobilienfinanzierers Auftrieb verleihen können, hängt maßgeblich davon ab, wann sich die Lage am Gewerbeimmobilienmarkt stabilisiert. Solange hier keine Entspannung eintritt, dürfte die Aktie volatil bleiben.

(26.02.2026)

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

