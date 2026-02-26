Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Abwärtssog hält an ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
26.02.2026, 2587 Zeichen
Die Deutsche Pfandbriefbank steht weiter unter massivem Verkaufsdruck. Während der DAX über die 25.000-Punkte-Marke klettert, setzt der Immobilienfinanzierer seinen Sinkflug fort. Der Grund: Die Krise am Gewerbeimmobilienmarkt lässt Anleger nicht los – und neue Verlustmeldungen aus der Branche heizen die Sorgen zusätzlich an.
Gegentrend zum Gesamtmarkt
Am Mittwoch verlor die Aktie erneut über zwei Prozent und notiert nun bei 3,55 Euro. Damit markiert das Papier ein neues 52-Wochen-Tief. Die Performance über längere Zeiträume zeichnet ein düsteres Bild: Binnen eines Monats summieren sich die Verluste auf über 15 Prozent, auf Jahressicht beträgt das Minus mehr als 40 Prozent.
Die schwache Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zur robusten Verfassung der Aktienmärkte. Europäische Indizes verzeichneten am Mittwoch Gewinne, doch die Deutsche Pfandbriefbank bleibt vom positiven Momentum abgekoppelt.
Gewerbeimmobilien im Fokus
Die anhaltende Schwäche erklärt sich durch das schwierige Umfeld für Gewerbeimmobilien. Berichte über hohe Verluste bei anderen Investoren – etwa dem Versorgungswerk der Zahnärzte Berlin-Brandenburg – verstärken die Verunsicherung. Spezialisierte Finanzierer wie die Deutsche Pfandbriefbank geraten dadurch ins Visier kritischer Anleger, obwohl keine konkreten negativen Unternehmensnachrichten vorliegen.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Pfandbriefbank?
Lichtblick aus der Baubranche
Einen Kontrast zur Stimmung am Gewerbeimmobilienmarkt bilden Zahlen aus der deutschen Bauwirtschaft. Das Statistische Bundesamt meldet für 2025 erstmals seit 2020 wieder einen Anstieg des Auftragsvolumens um 6,8 Prozent. Impulse kamen vor allem aus dem Wohnungsbau und öffentlichen Infrastrukturprojekten – ein Hinweis auf eine teilweise Erholung in verwandten Marktsegmenten.
Ob diese positiven Signale auch dem Aktienkurs des Immobilienfinanzierers Auftrieb verleihen können, hängt maßgeblich davon ab, wann sich die Lage am Gewerbeimmobilienmarkt stabilisiert. Solange hier keine Entspannung eintritt, dürfte die Aktie volatil bleiben.
Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Pfandbriefbank-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Deutsche Pfandbriefbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Pfandbriefbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Deutsche Pfandbriefbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
26.02.2026, 2587 Zeichen
Die Deutsche Pfandbriefbank steht weiter unter massivem Verkaufsdruck. Während der DAX über die 25.000-Punkte-Marke klettert, setzt der Immobilienfinanzierer seinen Sinkflug fort. Der Grund: Die Krise am Gewerbeimmobilienmarkt lässt Anleger nicht los – und neue Verlustmeldungen aus der Branche heizen die Sorgen zusätzlich an.
Gegentrend zum Gesamtmarkt
Am Mittwoch verlor die Aktie erneut über zwei Prozent und notiert nun bei 3,55 Euro. Damit markiert das Papier ein neues 52-Wochen-Tief. Die Performance über längere Zeiträume zeichnet ein düsteres Bild: Binnen eines Monats summieren sich die Verluste auf über 15 Prozent, auf Jahressicht beträgt das Minus mehr als 40 Prozent.
Die schwache Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zur robusten Verfassung der Aktienmärkte. Europäische Indizes verzeichneten am Mittwoch Gewinne, doch die Deutsche Pfandbriefbank bleibt vom positiven Momentum abgekoppelt.
Gewerbeimmobilien im Fokus
Die anhaltende Schwäche erklärt sich durch das schwierige Umfeld für Gewerbeimmobilien. Berichte über hohe Verluste bei anderen Investoren – etwa dem Versorgungswerk der Zahnärzte Berlin-Brandenburg – verstärken die Verunsicherung. Spezialisierte Finanzierer wie die Deutsche Pfandbriefbank geraten dadurch ins Visier kritischer Anleger, obwohl keine konkreten negativen Unternehmensnachrichten vorliegen.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Pfandbriefbank?
Lichtblick aus der Baubranche
Einen Kontrast zur Stimmung am Gewerbeimmobilienmarkt bilden Zahlen aus der deutschen Bauwirtschaft. Das Statistische Bundesamt meldet für 2025 erstmals seit 2020 wieder einen Anstieg des Auftragsvolumens um 6,8 Prozent. Impulse kamen vor allem aus dem Wohnungsbau und öffentlichen Infrastrukturprojekten – ein Hinweis auf eine teilweise Erholung in verwandten Marktsegmenten.
Ob diese positiven Signale auch dem Aktienkurs des Immobilienfinanzierers Auftrieb verleihen können, hängt maßgeblich davon ab, wann sich die Lage am Gewerbeimmobilienmarkt stabilisiert. Solange hier keine Entspannung eintritt, dürfte die Aktie volatil bleiben.
Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Pfandbriefbank-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Deutsche Pfandbriefbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Pfandbriefbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Deutsche Pfandbriefbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard