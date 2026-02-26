SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 26.2.: Extremes zu Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

26.02.2026, 519 Zeichen

Gleichbleibende Serie in Tagen:
26.02.2010: Polytec Group: Längste gleichbleibende Serie: 9 Tage (endete am 26.02.2010)

Bisher gab es an einem 26. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.02. beträgt 0,15%. Der beste 26.02. fand im Jahr 2025 mit 2,96% statt, der schlechteste 26.02. im Jahr 2021 mit -1,96%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.02.)


(26.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




 

