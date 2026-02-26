Börsegeschichte 26.2.: Extremes zu Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
26.02.2026, 519 Zeichen
Gleichbleibende Serie in Tagen:
26.02.2010: Polytec Group: Längste gleichbleibende Serie: 9 Tage (endete am 26.02.2010)
Bisher gab es an einem 26. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.02. beträgt 0,15%. Der beste 26.02. fand im Jahr 2025 mit 2,96% statt, der schlechteste 26.02. im Jahr 2021 mit -1,96%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.02.)
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
26.02.2026, 519 Zeichen
Gleichbleibende Serie in Tagen:
26.02.2010: Polytec Group: Längste gleichbleibende Serie: 9 Tage (endete am 26.02.2010)
Bisher gab es an einem 26. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.02. beträgt 0,15%. Der beste 26.02. fand im Jahr 2025 mit 2,96% statt, der schlechteste 26.02. im Jahr 2021 mit -1,96%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.02.)
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.
Random Partner
Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
» Börsegeschichte: Bitte wieder so wie 2013 (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» RBI im Duell um ATX-5-Platz: Vier Tage in Führung, aber reicht es? (Podc...
» Nachlese: Michael Hofbauer HMW Mobility, Conda (audio cd.at)
» Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( ...
» Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Trendstärke hat nachgelassen
- Fazits zu wienerberger, Bawag, Erste Group, FACC ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,07 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wiener Privatbank ...
- Wie Wiener Privatbank, Gurktaler AG Stamm, FACC, ...
- Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published