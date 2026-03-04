Mikronährstoffe lindern schwere Reizbarkeit bei Jugendlichen ( Finanztrends)

04.03.2026, 4308 Zeichen

Eine klinische Studie zeigt: Hochdosierte Vitamine und Mineralien können emotionale Ausbrüche bei Teenagern deutlich reduzieren. Die Ergebnisse der sogenannten BEAM-Studie, die diese Woche veröffentlicht wurden, bieten einen neuen, biologischen Ansatz für die Jugendpsychiatrie. Sie belegen, dass Nahrungsergänzungsmittel bei manchen Betroffenen ähnlich gut wirken könnten wie herkömmliche Therapien.

Forscher der University of Canterbury in Neuseeland testeten ein hochdosiertes Breitband-Mikronährstoffpräparat. 132 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren mit moderater bis schwerer Reizbarkeit nahmen teil. Acht Wochen lang erhielten sie per Zufall entweder die Nährstoffmischung oder ein wirkstofffreies Placebo. Alle Teilnehmer waren unmediziniert und wurden regelmäßig online von Psychologen begleitet. Die zentrale Frage: Kann reine Nährstofftherapie komplexe emotionale Störungen sicher lindern?

Deutliche Besserung bei schweren Fällen

Die Ergebnisse sind besonders bei der disruptiven Affektregulationsstörung (DMDD) beeindruckend. 64,3 Prozent der behandelten Teenager mit DMDD sprachen auf die Mikronährstoffe an – in der Placebo-Gruppe waren es nur 12,5 Prozent. Die Jugendlichen fühlten sich selbst deutlich besser. Die Kliniker beobachteten einen schnelleren Rückgang der Reizbarkeit und mehr prosoziales Verhalten. Auch bei suizidalen Gedanken, von denen anfangs ein Viertel berichtete, war der Rückfall in der Nährstoffgruppe stärker.

Warum wirkt das? Die Ernährungslücke

Die Studie stützt eine einfache These: Viele Jugendliche bekommen über ihre normale Ernährung nicht genug Nährstoffe für ein gesundes Gehirn. „Hochverarbeitete Lebensmittel sind massiv an Vitaminen und Mineralien verarmt“, erklärt Studienleiterin Professor Julia Rucklidge. Selbst angereicherte Produkte liefern oft zu wenig. B-Vitamine, Vitamin D, Magnesium und Zink sind aber essenziell für die Produktion von Stimmungs-Botenstoffen wie Serotonin. Die Pubertät ist eine Phase intensiver neurologischer Umbauprozesse – und die benötigen Treibstoff.

Sichere Alternative zu Psychopharmaka?

Ein großer Vorteil der Mikronährstofftherapie ist ihre Verträglichkeit. Standardbehandlungen wie Psychopharmaka können erhebliche Nebenwirkungen haben. In der Studie traten bei den Vitaminen und Mineralien kaum Probleme auf. Die einzige signifikant häufiger gemeldete Nebenwirkung war Durchfall (20,9 Prozent gegenüber 6,2 Prozent unter Placebo). Angesichts der starken Wirkung gegen Wutausbrüche bewerten die Forscher dieses Profil als sehr moderat. Für viele Familien könnte das eine schonendere erste Option sein.