Mikronährstoffe lindern schwere Reizbarkeit bei Jugendlichen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
04.03.2026, 4308 Zeichen
Eine klinische Studie zeigt: Hochdosierte Vitamine und Mineralien können emotionale Ausbrüche bei Teenagern deutlich reduzieren. Die Ergebnisse der sogenannten BEAM-Studie, die diese Woche veröffentlicht wurden, bieten einen neuen, biologischen Ansatz für die Jugendpsychiatrie. Sie belegen, dass Nahrungsergänzungsmittel bei manchen Betroffenen ähnlich gut wirken könnten wie herkömmliche Therapien.
Ein Nährstoff-Cocktail gegen die Wut
Forscher der University of Canterbury in Neuseeland testeten ein hochdosiertes Breitband-Mikronährstoffpräparat. 132 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren mit moderater bis schwerer Reizbarkeit nahmen teil. Acht Wochen lang erhielten sie per Zufall entweder die Nährstoffmischung oder ein wirkstofffreies Placebo. Alle Teilnehmer waren unmediziniert und wurden regelmäßig online von Psychologen begleitet. Die zentrale Frage: Kann reine Nährstofftherapie komplexe emotionale Störungen sicher lindern?
Wer die eigene Gesundheit optimieren möchte, sollte zunächst seine biologischen Grundlagen kennen. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, wichtige Blutwerte wie Cholesterin oder TSH ohne Medizinstudium richtig zu deuten. Kostenlosen Laborwerte-Check als PDF sichern
Deutliche Besserung bei schweren Fällen
Die Ergebnisse sind besonders bei der disruptiven Affektregulationsstörung (DMDD) beeindruckend. 64,3 Prozent der behandelten Teenager mit DMDD sprachen auf die Mikronährstoffe an – in der Placebo-Gruppe waren es nur 12,5 Prozent. Die Jugendlichen fühlten sich selbst deutlich besser. Die Kliniker beobachteten einen schnelleren Rückgang der Reizbarkeit und mehr prosoziales Verhalten. Auch bei suizidalen Gedanken, von denen anfangs ein Viertel berichtete, war der Rückfall in der Nährstoffgruppe stärker.
Warum wirkt das? Die Ernährungslücke
Die Studie stützt eine einfache These: Viele Jugendliche bekommen über ihre normale Ernährung nicht genug Nährstoffe für ein gesundes Gehirn. „Hochverarbeitete Lebensmittel sind massiv an Vitaminen und Mineralien verarmt“, erklärt Studienleiterin Professor Julia Rucklidge. Selbst angereicherte Produkte liefern oft zu wenig. B-Vitamine, Vitamin D, Magnesium und Zink sind aber essenziell für die Produktion von Stimmungs-Botenstoffen wie Serotonin. Die Pubertät ist eine Phase intensiver neurologischer Umbauprozesse – und die benötigen Treibstoff.
Sichere Alternative zu Psychopharmaka?
Ein großer Vorteil der Mikronährstofftherapie ist ihre Verträglichkeit. Standardbehandlungen wie Psychopharmaka können erhebliche Nebenwirkungen haben. In der Studie traten bei den Vitaminen und Mineralien kaum Probleme auf. Die einzige signifikant häufiger gemeldete Nebenwirkung war Durchfall (20,9 Prozent gegenüber 6,2 Prozent unter Placebo). Angesichts der starken Wirkung gegen Wutausbrüche bewerten die Forscher dieses Profil als sehr moderat. Für viele Familien könnte das eine schonendere erste Option sein.
Nicht nur die Nährstoffversorgung, sondern auch die Interpretation von Laborergebnissen ist entscheidend, um Fehldiagnosen zu vermeiden. Erfahren Sie in diesem 25-seitigen Spezialreport, welche Vitalstoff-Werte wirklich zählen und wie Sie Risiken frühzeitig erkennen. Gratis-Report: Blutwerte richtig verstehen
Wendepunkt für die Jugendpsychiatrie?
Experten sehen in den Ergebnissen einen potenziellen Paradigmenwechsel. Die psychische Gesundheit junger Menschen hat sich weltweit verschlechtert, zugleich fehlen nebenwirkungsarme Therapien. Die Studie beweist: Die Grundversorgung mit Nährstoffen hat einen massiven Einfluss auf psychiatrische Symptome. Besonders profitierten Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien – ein Hinweis auf die sozioökonomische Dimension des Problems. Könnte eine bessere Nährstoffversorgung das überlastete Versorgungssystem entlasten?
Warten auf die Leitlinien
Bis Mikronährstoffe Standard in der Behandlung werden, ist es noch ein weiter Weg. Zunächst braucht es größere internationale Studien, um optimale Dosierungen zu finden. Medizinische Fachgesellschaften werden nun prüfen, ob Vitamine und Mineralien vor einer Medikamentengabe empfohlen werden sollten. Der Druck auf die Lebensmittelindustrie, nährstoffärmere Produkte zu verbessern, dürfte steigen. Fest steht: Die Ernährung rückt als Schlüsselfaktor für die psychische Gesundheit von Teenagern in den Fokus.
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
» Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...
» iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
» Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)
» Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...
» Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)
» BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)
» Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)
» Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)
» Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanz...
- Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in G...
- ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Fi...
- Personalmanagement in Deutschland vor historische...
- Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schä...
- Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 ...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...
Books josefchladek.com
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
04.03.2026, 4308 Zeichen
Eine klinische Studie zeigt: Hochdosierte Vitamine und Mineralien können emotionale Ausbrüche bei Teenagern deutlich reduzieren. Die Ergebnisse der sogenannten BEAM-Studie, die diese Woche veröffentlicht wurden, bieten einen neuen, biologischen Ansatz für die Jugendpsychiatrie. Sie belegen, dass Nahrungsergänzungsmittel bei manchen Betroffenen ähnlich gut wirken könnten wie herkömmliche Therapien.
Ein Nährstoff-Cocktail gegen die Wut
Forscher der University of Canterbury in Neuseeland testeten ein hochdosiertes Breitband-Mikronährstoffpräparat. 132 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren mit moderater bis schwerer Reizbarkeit nahmen teil. Acht Wochen lang erhielten sie per Zufall entweder die Nährstoffmischung oder ein wirkstofffreies Placebo. Alle Teilnehmer waren unmediziniert und wurden regelmäßig online von Psychologen begleitet. Die zentrale Frage: Kann reine Nährstofftherapie komplexe emotionale Störungen sicher lindern?
Wer die eigene Gesundheit optimieren möchte, sollte zunächst seine biologischen Grundlagen kennen. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, wichtige Blutwerte wie Cholesterin oder TSH ohne Medizinstudium richtig zu deuten. Kostenlosen Laborwerte-Check als PDF sichern
Deutliche Besserung bei schweren Fällen
Die Ergebnisse sind besonders bei der disruptiven Affektregulationsstörung (DMDD) beeindruckend. 64,3 Prozent der behandelten Teenager mit DMDD sprachen auf die Mikronährstoffe an – in der Placebo-Gruppe waren es nur 12,5 Prozent. Die Jugendlichen fühlten sich selbst deutlich besser. Die Kliniker beobachteten einen schnelleren Rückgang der Reizbarkeit und mehr prosoziales Verhalten. Auch bei suizidalen Gedanken, von denen anfangs ein Viertel berichtete, war der Rückfall in der Nährstoffgruppe stärker.
Warum wirkt das? Die Ernährungslücke
Die Studie stützt eine einfache These: Viele Jugendliche bekommen über ihre normale Ernährung nicht genug Nährstoffe für ein gesundes Gehirn. „Hochverarbeitete Lebensmittel sind massiv an Vitaminen und Mineralien verarmt“, erklärt Studienleiterin Professor Julia Rucklidge. Selbst angereicherte Produkte liefern oft zu wenig. B-Vitamine, Vitamin D, Magnesium und Zink sind aber essenziell für die Produktion von Stimmungs-Botenstoffen wie Serotonin. Die Pubertät ist eine Phase intensiver neurologischer Umbauprozesse – und die benötigen Treibstoff.
Sichere Alternative zu Psychopharmaka?
Ein großer Vorteil der Mikronährstofftherapie ist ihre Verträglichkeit. Standardbehandlungen wie Psychopharmaka können erhebliche Nebenwirkungen haben. In der Studie traten bei den Vitaminen und Mineralien kaum Probleme auf. Die einzige signifikant häufiger gemeldete Nebenwirkung war Durchfall (20,9 Prozent gegenüber 6,2 Prozent unter Placebo). Angesichts der starken Wirkung gegen Wutausbrüche bewerten die Forscher dieses Profil als sehr moderat. Für viele Familien könnte das eine schonendere erste Option sein.
Nicht nur die Nährstoffversorgung, sondern auch die Interpretation von Laborergebnissen ist entscheidend, um Fehldiagnosen zu vermeiden. Erfahren Sie in diesem 25-seitigen Spezialreport, welche Vitalstoff-Werte wirklich zählen und wie Sie Risiken frühzeitig erkennen. Gratis-Report: Blutwerte richtig verstehen
Wendepunkt für die Jugendpsychiatrie?
Experten sehen in den Ergebnissen einen potenziellen Paradigmenwechsel. Die psychische Gesundheit junger Menschen hat sich weltweit verschlechtert, zugleich fehlen nebenwirkungsarme Therapien. Die Studie beweist: Die Grundversorgung mit Nährstoffen hat einen massiven Einfluss auf psychiatrische Symptome. Besonders profitierten Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien – ein Hinweis auf die sozioökonomische Dimension des Problems. Könnte eine bessere Nährstoffversorgung das überlastete Versorgungssystem entlasten?
Warten auf die Leitlinien
Bis Mikronährstoffe Standard in der Behandlung werden, ist es noch ein weiter Weg. Zunächst braucht es größere internationale Studien, um optimale Dosierungen zu finden. Medizinische Fachgesellschaften werden nun prüfen, ob Vitamine und Mineralien vor einer Medikamentengabe empfohlen werden sollten. Der Druck auf die Lebensmittelindustrie, nährstoffärmere Produkte zu verbessern, dürfte steigen. Fest steht: Die Ernährung rückt als Schlüsselfaktor für die psychische Gesundheit von Teenagern in den Fokus.
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
» Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...
» iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
» Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)
» Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...
» Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)
» BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)
» Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)
» Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)
» Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanz...
- Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in G...
- ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Fi...
- Personalmanagement in Deutschland vor historische...
- Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schä...
- Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 ...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...
Books josefchladek.com
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void