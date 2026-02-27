Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

27.02.2026, 4236 Zeichen

Chronischer Alkoholkonsum hinterlässt molekulare Narben im Gehirn. Eine neue Studie zeigt, dass er die Aktivität von Genen nachhaltig verändert. Die Forschung untermauert die Warnung: Es gibt keine sichere Menge Alkohol für die Gehirngesundheit.

Spanische Forscher analysierten das Gehirngewebe verstorbener Langzeit-Trinker. Ihre Studie, veröffentlicht im Fachblatt Addition, liefert detaillierte Einblicke in die dauerhaften Schäden. Im Fokus stand das Endocannabinoid-System, das Stimmung, Appetit und Gedächtnis reguliert.

Die Ergebnisse sind alarmierend. Bei Personen mit rund 35 Jahren Alkoholgeschichte fanden die Wissenschaftler signifikante Veränderungen in der Genexpression. Alkohol programmiert demnach die grundlegende Biologie des Gehirns um. Diese molekularen Spuren könnten die oft schwerwiegenden und lang anhaltenden kognitiven Folgen erklären.

Der Mythos vom moderaten Trinken bröckelt

Lange hieß es, ein Glas Wein am Tag könne sogar schützen – besonders vor Demenz. Eine großangelegte internationale Studie widerlegt das nun. Forscher kombinierten Beobachtungsdaten von über 500.000 Menschen mit einer genetischen Analysetechnik, der Mendelschen Randomisierung.

Das Ergebnis ist eindeutig: Das Demenzrisiko steigt linear mit dem Alkoholkonsum an. Der vermeintliche Schutzeffekt bei moderatem Trinken entpuppte sich als statistischer Trugschluss. Wahrscheinlich reduzieren Menschen in einem frühen Stadium kognitiver Beeinträchtigungen oft von selbst ihren Konsum – das verzerrte frühere Studien.

Wie das Nervengift das Gehirn angreift

Neurologen stufen Alkohol als direktes Nervengift ein. Seine Wirkung ist vielfältig und tiefgreifend. Er stört das Gleichgewicht der Botenstoffe: Er verstärkt hemmende Signale und blockiert erregende. Bei regelmäßigem Konsum passt sich das Gehirn an – was zu Toleranz und bei Entzug zu gefährlicher Übererregbarkeit führt.