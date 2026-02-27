SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

27.02.2026

Chronischer Alkoholkonsum hinterlässt molekulare Narben im Gehirn. Eine neue Studie zeigt, dass er die Aktivität von Genen nachhaltig verändert. Die Forschung untermauert die Warnung: Es gibt keine sichere Menge Alkohol für die Gehirngesundheit.

Spanische Forscher analysierten das Gehirngewebe verstorbener Langzeit-Trinker. Ihre Studie, veröffentlicht im Fachblatt Addition, liefert detaillierte Einblicke in die dauerhaften Schäden. Im Fokus stand das Endocannabinoid-System, das Stimmung, Appetit und Gedächtnis reguliert.

Die Ergebnisse sind alarmierend. Bei Personen mit rund 35 Jahren Alkoholgeschichte fanden die Wissenschaftler signifikante Veränderungen in der Genexpression. Alkohol programmiert demnach die grundlegende Biologie des Gehirns um. Diese molekularen Spuren könnten die oft schwerwiegenden und lang anhaltenden kognitiven Folgen erklären.

Der Mythos vom moderaten Trinken bröckelt

Lange hieß es, ein Glas Wein am Tag könne sogar schützen – besonders vor Demenz. Eine großangelegte internationale Studie widerlegt das nun. Forscher kombinierten Beobachtungsdaten von über 500.000 Menschen mit einer genetischen Analysetechnik, der Mendelschen Randomisierung.

Das Ergebnis ist eindeutig: Das Demenzrisiko steigt linear mit dem Alkoholkonsum an. Der vermeintliche Schutzeffekt bei moderatem Trinken entpuppte sich als statistischer Trugschluss. Wahrscheinlich reduzieren Menschen in einem frühen Stadium kognitiver Beeinträchtigungen oft von selbst ihren Konsum – das verzerrte frühere Studien.

Wie das Nervengift das Gehirn angreift

Neurologen stufen Alkohol als direktes Nervengift ein. Seine Wirkung ist vielfältig und tiefgreifend. Er stört das Gleichgewicht der Botenstoffe: Er verstärkt hemmende Signale und blockiert erregende. Bei regelmäßigem Konsum passt sich das Gehirn an – was zu Toleranz und bei Entzug zu gefährlicher Übererregbarkeit führt.

Doch Alkohol schädigt auch strukturell. Bildgebende Verfahren zeigen: Selbst regelmäßiger, mäßiger Konsum lässt das Gehirnvolumen schrumpfen. Eine Studie mit über 36.000 Erwachsenen belegt: Je mehr Alkohol, desto deutlicher schwindet die graue und weiße Substanz. Langfristig kann dies zu schweren Erkrankungen wie dem Korsakow-Syndrom mit massivem Gedächtnisverlust führen.

Paradigmenwechsel in der Risikobewertung

Die jüngsten Erkenntnisse markieren einen Wendepunkt. Die Vorstellung einer "sicheren" Menge gilt zunehmend als überholt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt klar: Es gibt keine gesundheitlich unbedenkliche dasein.

Führende deutsche Fachgesellschaften schließen sich an. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie warnt vor "katastrophalen" Auswirkungen auf das Gehirn. Auch die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen empfiehlt mittlerweile: Am besten gar keinen Alkohol trinken. Robuste Studiendesigns trennen heute die kausalen Effekte des Alkohols klarer von anderen Lebensstilfaktoren.

Was bedeutet das für die Prävention?

Die Schlussfolgerung aus der Studienlage ist eindeutig. Die Reduzierung des Alkoholkonsums ist ein wirksamer Hebel, um das Demenzrisiko zu senken. Besonders wichtig ist der Schutz von Jugendlichen, deren Gehirn sich noch entwickelt und besonders empfindlich reagiert.

Experten fordern eine konsequentere Aufklärung und eine kritische Reflexion des gesellschaftlich oft verharmlosten Konsums. Für den Einzelnen lohnt sich ein Blick auf das eigene Trinkverhalten. Schon ein vierwöchiger Verzicht kann positive Effekte auf Schlaf und Wohlbefinden haben. Langfristig ist weniger Alkohol eine der wichtigsten Maßnahmen für ein Leben bei geistiger Fitness.


(27.02.2026)

Bildnachweis

