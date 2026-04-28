» Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

28.04.2026, 761 Zeichen

IPOs:

28.04.2006: POLYTEC Holding: Polytec Holding mit IPO in Wien. Emissionserlös war 90,02 Mio. Euro (dazu Greenshoe 13,50 Mio. Euro). zum Kalender



Umsatzextrema:

28.04.2006: Bester - Polytec Group: 20.838.800 Euro (Doppelzählung); Preis: 7,75 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.344.433 zum Kalender



Indexumstellungen:

28.04.2005: Raiffeisen Internat. kommt in den ATX

Bisher gab es an einem 28. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.04. beträgt -0,02%. Der beste 28.04. fand im Jahr 2020 mit 2,34%statt, der schlechteste 28.04. im Jahr 2010 mit -2,60%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)

(28.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, VIG, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, BMW, Merck KGaA, Zalando.

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