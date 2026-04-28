Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
28.04.2026, 761 Zeichen
IPOs:
28.04.2006: POLYTEC Holding: Polytec Holding mit IPO in Wien. Emissionserlös war 90,02 Mio. Euro (dazu Greenshoe 13,50 Mio. Euro). zum Kalender
Umsatzextrema:
28.04.2006: Bester - Polytec Group: 20.838.800 Euro (Doppelzählung); Preis: 7,75 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.344.433 zum Kalender
Indexumstellungen:
28.04.2005: Raiffeisen Internat. kommt in den ATX
Bisher gab es an einem 28. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.04. beträgt -0,02%. Der beste 28.04. fand im Jahr 2020 mit 2,34%statt, der schlechteste 28.04. im Jahr 2010 mit -2,60%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)
Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, VIG, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, BMW, Merck KGaA, Zalando.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österrech-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan Häupler, Lucia Ziegler...
» ATX im Plus: Polytec feiert 20-jähriges Börsenjubiläum, Strabag und Palf...
» Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Str...
» PIR-News: Strabag, Palfinger, Reploid, CPI Europe, Bawag, Polytec (Chris...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Agrana, Uniqa, Bawag gesucht
» KESt-Freibetrag von 1.000 Euro: Ein IT-verträglicher Vorschlag für die 3...
» ATX startete freundlich in verkürzte Aprilwoche – Sportradar-CEO wehrt s...
» Österreichs Tennis-Elite im Wochencheck: Potapova führt, Schwärzler auf ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Frequentis-Manager wird EUROCAE-Präsident
- Österrech-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
- Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI (Börse Gesch...
- ATX im Plus: Polytec feiert 20-jähriges Börsenjub...
- Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, UBM (#gabb Radar)
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Bianca-Olivia, Elisabeth Oberndorfer und Andreas Onea reden mit der Wiener Börse übers Investieren
Die Wiener Börse startete mit dem Podcast-Netzwerk Missing Link ein neues Podcast‑Format: „Safe! Stories übers Investieren“. Hosts sind Anna-Lisa Bier und Alexander Wastl, die ca. 30-minütigen Epis...
Books josefchladek.com
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
28.04.2026, 761 Zeichen
IPOs:
28.04.2006: POLYTEC Holding: Polytec Holding mit IPO in Wien. Emissionserlös war 90,02 Mio. Euro (dazu Greenshoe 13,50 Mio. Euro). zum Kalender
Umsatzextrema:
28.04.2006: Bester - Polytec Group: 20.838.800 Euro (Doppelzählung); Preis: 7,75 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.344.433 zum Kalender
Indexumstellungen:
28.04.2005: Raiffeisen Internat. kommt in den ATX
Bisher gab es an einem 28. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.04. beträgt -0,02%. Der beste 28.04. fand im Jahr 2020 mit 2,34%statt, der schlechteste 28.04. im Jahr 2010 mit -2,60%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)
Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, VIG, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, BMW, Merck KGaA, Zalando.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österrech-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan Häupler, Lucia Ziegler...
» ATX im Plus: Polytec feiert 20-jähriges Börsenjubiläum, Strabag und Palf...
» Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Str...
» PIR-News: Strabag, Palfinger, Reploid, CPI Europe, Bawag, Polytec (Chris...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Agrana, Uniqa, Bawag gesucht
» KESt-Freibetrag von 1.000 Euro: Ein IT-verträglicher Vorschlag für die 3...
» ATX startete freundlich in verkürzte Aprilwoche – Sportradar-CEO wehrt s...
» Österreichs Tennis-Elite im Wochencheck: Potapova führt, Schwärzler auf ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Frequentis-Manager wird EUROCAE-Präsident
- Österrech-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
- Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI (Börse Gesch...
- ATX im Plus: Polytec feiert 20-jähriges Börsenjub...
- Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, UBM (#gabb Radar)
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Bianca-Olivia, Elisabeth Oberndorfer und Andreas Onea reden mit der Wiener Börse übers Investieren
Die Wiener Börse startete mit dem Podcast-Netzwerk Missing Link ein neues Podcast‑Format: „Safe! Stories übers Investieren“. Hosts sind Anna-Lisa Bier und Alexander Wastl, die ca. 30-minütigen Epis...
Books josefchladek.com
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope