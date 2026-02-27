SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Andean Precious Metals Aktie: Gemischte Bilanz ( Finanztrends)

27.02.2026, 3062 Zeichen

Andean Precious Metals schließt das Jahr 2025 mit einem produktionsstarken Schlussquartal ab, verfehlt jedoch das selbstgesteckte Jahresziel knapp. Während die Fördermengen am unteren Ende der Prognose verharren, treiben Rekordpreise bei Gold und Silber die Erwartungen für die kommenden Finanzergebnisse. Kann das Unternehmen diesen Rückenwind nutzen, um die ehrgeizigen Ausbaupläne für 2026 zu finanzieren?

Produktion am unteren Limit

Mit einer Gesamtproduktion von 99.165 Unzen Goldäquivalent (GEO) im Jahr 2025 blieb das Bergbauunternehmen hinter dem ursprünglichen Korridor von 102.911 bis 117.200 GEO zurück. Das vierte Quartal lieferte mit 27.777 GEO zwar einen versöhnlichen Abschluss, reichte aber nicht aus, um die Jahresprognose vollständig zu erfüllen.

Die Ergebnisse der einzelnen Standorte zeigen ein geteiltes Bild: Während der Betrieb „Golden Queen“ im Gesamtjahr 45.311 GEO beisteuerte, lieferte die Mine „San Bartolomé“ mit 53.854 GEO den größeren Anteil. Trotz der verfehlten Mengenziele profitierte das Unternehmen massiv von einer günstigen Marktentwicklung.

Rekordpreise stützen Ergebnis

Ein entscheidender Faktor für die kommende finanzielle Bewertung sind die realisierten Verkaufspreise. Im vierten Quartal erzielte Andean Precious Metals Durchschnittspreise von 4.171 US-Dollar pro Unze Gold und 59,88 US-Dollar pro Unze Silber. Diese Werte markieren nicht nur interne Rekorde, sondern übertrafen im Berichtszeitraum auch die üblichen Spotmarkt-Preise deutlich.

Ausblick und Investitionspläne 2026

Für das laufende Jahr 2026 setzt sich das Management ein Produktionsziel zwischen 100.000 und 114.000 GEO. Um diese Zahlen zu erreichen, sind Investitionen in Höhe von 38 bis 54 Millionen US-Dollar geplant. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf technischen Modernisierungen und der Standortsicherung.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Andean Precious Metals?

An der Mine „Golden Queen“ soll eine Erweiterung der Laugungsflächen die Kapazitäten bis ins Jahr 2033 sichern. Parallel dazu wird eine Optimierung der Verarbeitungsprozesse angestrebt, die den Ausstoß um bis zu zehn Prozent steigern könnte. Für „San Bartolomé“ sichert ein neuer Vertrag mit der staatlichen COMIBOL die Erzversorgung langfristig ab, während eine verstärkte Automatisierung die Ausbeute im laufenden Jahr verbessern soll.

Die vollständigen Finanzzahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht das Unternehmen am 24. März 2026. Einen Tag später, am 25. März, folgt ein Webcast, in dem das Management die Strategie für die kommenden Monate detailliert erläutern wird.

Anzeige

Andean Precious Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Andean Precious Metals-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Andean Precious Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Andean Precious Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Andean Precious Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Weight Health: So funktioniert Abnehmen 2026 ( Finanztrends)

» Betriebsratswahlen 2026: Kampf um Mitbestimmung startet ( Finanztrends)

» Balco Aktie: Profitabilität im Fokus ( Finanztrends)

» Copart Aktie: Analysten ziehen Reißleine ( Finanztrends)

» Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztre...

» Spritzer Aktie: Gewinnrekord ( Finanztrends)

» Gaming-Branche setzt neuen Fokus auf psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Fujian Yongfu Aktie: Rekordinvestitionen ( Finanztrends)

» Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...

» Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
Wirecard und GoPro vs. Alibaba Group Holding und Nvidia – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Computer, Software & Internet
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
Aixtron und Suess Microtec vs. Drägerwerk und Rheinmetall – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14.000, auch bei RHI ist heute 14.000, AT&S weiter on top

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 3062 Zeichen

    Andean Precious Metals schließt das Jahr 2025 mit einem produktionsstarken Schlussquartal ab, verfehlt jedoch das selbstgesteckte Jahresziel knapp. Während die Fördermengen am unteren Ende der Prognose verharren, treiben Rekordpreise bei Gold und Silber die Erwartungen für die kommenden Finanzergebnisse. Kann das Unternehmen diesen Rückenwind nutzen, um die ehrgeizigen Ausbaupläne für 2026 zu finanzieren?

    Produktion am unteren Limit

    Mit einer Gesamtproduktion von 99.165 Unzen Goldäquivalent (GEO) im Jahr 2025 blieb das Bergbauunternehmen hinter dem ursprünglichen Korridor von 102.911 bis 117.200 GEO zurück. Das vierte Quartal lieferte mit 27.777 GEO zwar einen versöhnlichen Abschluss, reichte aber nicht aus, um die Jahresprognose vollständig zu erfüllen.

    Die Ergebnisse der einzelnen Standorte zeigen ein geteiltes Bild: Während der Betrieb „Golden Queen“ im Gesamtjahr 45.311 GEO beisteuerte, lieferte die Mine „San Bartolomé“ mit 53.854 GEO den größeren Anteil. Trotz der verfehlten Mengenziele profitierte das Unternehmen massiv von einer günstigen Marktentwicklung.

    Rekordpreise stützen Ergebnis

    Ein entscheidender Faktor für die kommende finanzielle Bewertung sind die realisierten Verkaufspreise. Im vierten Quartal erzielte Andean Precious Metals Durchschnittspreise von 4.171 US-Dollar pro Unze Gold und 59,88 US-Dollar pro Unze Silber. Diese Werte markieren nicht nur interne Rekorde, sondern übertrafen im Berichtszeitraum auch die üblichen Spotmarkt-Preise deutlich.

    Ausblick und Investitionspläne 2026

    Für das laufende Jahr 2026 setzt sich das Management ein Produktionsziel zwischen 100.000 und 114.000 GEO. Um diese Zahlen zu erreichen, sind Investitionen in Höhe von 38 bis 54 Millionen US-Dollar geplant. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf technischen Modernisierungen und der Standortsicherung.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Andean Precious Metals?

    An der Mine „Golden Queen“ soll eine Erweiterung der Laugungsflächen die Kapazitäten bis ins Jahr 2033 sichern. Parallel dazu wird eine Optimierung der Verarbeitungsprozesse angestrebt, die den Ausstoß um bis zu zehn Prozent steigern könnte. Für „San Bartolomé“ sichert ein neuer Vertrag mit der staatlichen COMIBOL die Erzversorgung langfristig ab, während eine verstärkte Automatisierung die Ausbeute im laufenden Jahr verbessern soll.

    Die vollständigen Finanzzahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht das Unternehmen am 24. März 2026. Einen Tag später, am 25. März, folgt ein Webcast, in dem das Management die Strategie für die kommenden Monate detailliert erläutern wird.

    Anzeige

    Andean Precious Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Andean Precious Metals-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

    Die neusten Andean Precious Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Andean Precious Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Andean Precious Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Österreichische Post
    Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Weight Health: So funktioniert Abnehmen 2026 ( Finanztrends)

    » Betriebsratswahlen 2026: Kampf um Mitbestimmung startet ( Finanztrends)

    » Balco Aktie: Profitabilität im Fokus ( Finanztrends)

    » Copart Aktie: Analysten ziehen Reißleine ( Finanztrends)

    » Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztre...

    » Spritzer Aktie: Gewinnrekord ( Finanztrends)

    » Gaming-Branche setzt neuen Fokus auf psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Fujian Yongfu Aktie: Rekordinvestitionen ( Finanztrends)

    » Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...

    » Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
    Wirecard und GoPro vs. Alibaba Group Holding und Nvidia – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Computer, Software & Internet
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    Aixtron und Suess Microtec vs. Drägerwerk und Rheinmetall – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14.000, auch bei RHI ist heute 14.000, AT&S weiter on top

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de