» ATX-Trends: RBI, Verbund, SBO ...

31.03.2026, 1814 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX holte anfängliche Verluste im Nachmittagsverlauf auf und beendete den Tag mit einem Plus von 0,44 Prozent und 5.293,88 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,42 Prozent auf 2.629,59 Zähler zu. beherrschende Thema blieben dabei weiter der Iran-Krieg und die Ängste vor den ökonomischen Folgen. Schwach zeigten sich am Montag nach Meldung einer Übernahme in Rumänien die Aktien der RBI und verloren 1,3 Prozent. Die Bank hat am Wochenende bekannt gegeben, dass sie die rumänischen Geschäftsbereiche der BBVA-Tochter Garanti für 591 Millionen Euro übernehmen werde. Die Analysten der Erste Group werteten die Übernahme in einer ersten Reaktion positiv. Der Kauf passe gut in die Gesamtstrategie der RBI und verringere zudem den relativen Anteil des Russland-Geschäfts, so das Fazit der Experten. Größere Verluste verbuchten auch Lenzing (minus 2,2 Prozent) und Voestalpine (minus 1,9 Prozent). Andritz verloren bedingt durch einen Dividendenabschlag 3,9 Prozent. Gesucht waren angesichts der jüngsten Ölpreisrally die Ölwerte OMV und SBO mit Gewinnen zwischen 2 und 3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Aktien aus der Ölbranche unter den Tagesgewinnern. Die Rohölpreise haben am Montag ihren jüngsten Höhenflug zeitweise noch etwas fortgesetzt. Tagesgewinner im ATX waren Verbund . Die Aktien des Stromversorgers profitieren von der europaweit positiven Branchenstimmung und stiegen trotz einer Kurszielsenkung um 4,2 Prozent auf 66,35 Euro. Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund am Montag angesichts der hohen Nettoverschuldung des Versorgers von 57,50 auf 56,5 Euro gesenkt und ihre Einstufung "Underperform" bestätigt."

(31.03.2026)

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Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark

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Aktien auf dem Radar:CA Immo, UBM, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Andritz, AT&S, DO&CO, Strabag, RBI, Agrana, FACC, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Wolford, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, BASF, Symrise.

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