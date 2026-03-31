SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: RBI, Verbund, SBO ...

31.03.2026, 1814 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX holte anfängliche Verluste im Nachmittagsverlauf auf und beendete den Tag mit einem Plus von 0,44 Prozent und 5.293,88 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,42 Prozent auf 2.629,59 Zähler zu. beherrschende Thema blieben dabei weiter der Iran-Krieg und die Ängste vor den ökonomischen Folgen. Schwach zeigten sich am Montag nach Meldung einer Übernahme in Rumänien die Aktien der RBI und verloren 1,3 Prozent. Die Bank hat am Wochenende bekannt gegeben, dass sie die rumänischen Geschäftsbereiche der BBVA-Tochter Garanti für 591 Millionen Euro übernehmen werde. Die Analysten der Erste Group werteten die Übernahme in einer ersten Reaktion positiv. Der Kauf passe gut in die Gesamtstrategie der RBI und verringere zudem den relativen Anteil des Russland-Geschäfts, so das Fazit der Experten. Größere Verluste verbuchten auch Lenzing (minus 2,2 Prozent) und Voestalpine (minus 1,9 Prozent). Andritz verloren bedingt durch einen Dividendenabschlag 3,9 Prozent. Gesucht waren angesichts der jüngsten Ölpreisrally die Ölwerte OMV und SBO mit Gewinnen zwischen 2 und 3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Aktien aus der Ölbranche unter den Tagesgewinnern. Die Rohölpreise haben am Montag ihren jüngsten Höhenflug zeitweise noch etwas fortgesetzt. Tagesgewinner im ATX waren Verbund . Die Aktien des Stromversorgers profitieren von der europaweit positiven Branchenstimmung und stiegen trotz einer Kurszielsenkung um 4,2 Prozent auf 66,35 Euro. Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund am Montag angesichts der hohen Nettoverschuldung des Versorgers von 57,50 auf 56,5 Euro gesenkt und ihre Einstufung "Underperform" bestätigt."


(31.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:CA Immo, UBM, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Andritz, AT&S, DO&CO, Strabag, RBI, Agrana, FACC, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Wolford, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, BASF, Symrise.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: RBI, Verbund, SBO ...

» Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...

» ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Research senkt Prognosen deutlich ...

» Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Hor...

» PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...

» Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Kar...

» Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht

» ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Wie Wirecard, ThyssenKrupp, FACC, JinkoSolar, Verbund und CA Immo für Gesprächsstoff sorgten
Wie RWE, Scout24, SAP, Siemens Energy, Commerzbank und Continental für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wie Verbund, Andritz, CA Immo, SBO, Lenzing und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Klarna-Zahlungen sind ab sofort bei B-Parts, Europas größter Website für Autoteile, verfügbar
BayWa, Rhoen-Klinikum am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Porr
    Star der Stunde: Porr 4.38%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -5.67%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Verbund(1)
    Star der Stunde: Porr 1.39%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -3.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Agrana(2)
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Agrana
    #gabb #2071
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Mario Tunkowitsch

    31.03.2026, 1814 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX holte anfängliche Verluste im Nachmittagsverlauf auf und beendete den Tag mit einem Plus von 0,44 Prozent und 5.293,88 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,42 Prozent auf 2.629,59 Zähler zu. beherrschende Thema blieben dabei weiter der Iran-Krieg und die Ängste vor den ökonomischen Folgen. Schwach zeigten sich am Montag nach Meldung einer Übernahme in Rumänien die Aktien der RBI und verloren 1,3 Prozent. Die Bank hat am Wochenende bekannt gegeben, dass sie die rumänischen Geschäftsbereiche der BBVA-Tochter Garanti für 591 Millionen Euro übernehmen werde. Die Analysten der Erste Group werteten die Übernahme in einer ersten Reaktion positiv. Der Kauf passe gut in die Gesamtstrategie der RBI und verringere zudem den relativen Anteil des Russland-Geschäfts, so das Fazit der Experten. Größere Verluste verbuchten auch Lenzing (minus 2,2 Prozent) und Voestalpine (minus 1,9 Prozent). Andritz verloren bedingt durch einen Dividendenabschlag 3,9 Prozent. Gesucht waren angesichts der jüngsten Ölpreisrally die Ölwerte OMV und SBO mit Gewinnen zwischen 2 und 3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Aktien aus der Ölbranche unter den Tagesgewinnern. Die Rohölpreise haben am Montag ihren jüngsten Höhenflug zeitweise noch etwas fortgesetzt. Tagesgewinner im ATX waren Verbund . Die Aktien des Stromversorgers profitieren von der europaweit positiven Branchenstimmung und stiegen trotz einer Kurszielsenkung um 4,2 Prozent auf 66,35 Euro. Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund am Montag angesichts der hohen Nettoverschuldung des Versorgers von 57,50 auf 56,5 Euro gesenkt und ihre Einstufung "Underperform" bestätigt."


    (31.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, UBM, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Andritz, AT&S, DO&CO, Strabag, RBI, Agrana, FACC, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Wolford, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, BASF, Symrise.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: RBI, Verbund, SBO ...

    » Österreich-Depots: Etwas stärker (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...

    » ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Research senkt Prognosen deutlich ...

    » Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Hor...

    » PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...

    » Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Kar...

    » Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...

    » Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht

    » ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Wie Wirecard, ThyssenKrupp, FACC, JinkoSolar, Verbund und CA Immo für Gesprächsstoff sorgten
    Wie RWE, Scout24, SAP, Siemens Energy, Commerzbank und Continental für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wie Verbund, Andritz, CA Immo, SBO, Lenzing und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Klarna-Zahlungen sind ab sofort bei B-Parts, Europas größter Website für Autoteile, verfügbar
    BayWa, Rhoen-Klinikum am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Porr
      Star der Stunde: Porr 4.38%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -5.67%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Verbund(1)
      Star der Stunde: Porr 1.39%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -3.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Agrana(2)
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Agrana
      #gabb #2071
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de