Immobilienmarkt stabilisiert sich nach Preiskorrektur ( Finanztrends)

Der deutsche Immobilienmarkt zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung. Aktuelle Daten verzeichnen leichte Preisanstiege für Wohneigentum, während sich die Bauzinsen auf einem konstanten Niveau einpendeln. Damit könnte die Phase der Preiskorrekturen ein Ende finden – doch der Markt bleibt komplex.

Leichter Preisanstieg trotz gebremstem Tempo

Nach turbulenten Jahren gewinnt der Markt wieder an Fahrt, wenn auch langsam. Daten von Engel & Völkers zeigen für Eigentumswohnungen einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.251 Euro. Das ist ein moderater Anstieg von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Andere Indizes wie der Hauspreis-Index EPX verzeichneten im Januar hingegen minimale monatliche Rückgänge. Experten sehen darin ein Zeichen der Konsolidierung. Ein flächendeckender Preiseinbruch gilt als unwahrscheinlich. Stattdessen prognostizieren Institute für 2026 einen moderaten Preisanstieg von etwa drei bis vier Prozent.

Grund ist das anhaltend knappe Angebot, das auf eine ungebrochen hohe Nachfrage trifft. Der Wunsch nach Wohneigentum bleibt stark.

Bauzinsen geben Planungssicherheit

Nach sprunghaften Anstiegen hat sich die Lage an den Finanzierungsmärkten beruhigt. Aktuelle Bauzinsen für zehnjährige Darlehen bewegen sich bei rund 3,7 Prozent. Top-Konditionen liegen bei etwa 3,45 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2026 erwarten Analysten einen Zinskorridor zwischen 3,1 und 3,7 Prozent. Diese Stabilität gibt potenziellen Käufern mehr Planungssicherheit als in den vergangenen Jahren. Die Europäische Zentralbank hat maßgeblich zu dieser Beruhigung beigetragen, indem sie die Leitzinsen seit Juni 2025 unverändert ließ.

Dennoch bedeuten die aktuellen Zinsen im historischen Vergleich eine deutlich höhere Belastung für Kreditnehmer. Ein neuer Immobilienboom wie in der Niedrigzinsphase ist damit nicht in Sicht.