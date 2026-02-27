Synopsys Aktie: Starke Zahlen reichen nicht ( Finanztrends)

27.02.2026, 2788 Zeichen

Synopsys hat am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt, die auf den ersten Blick überzeugen: Der Umsatz stieg um beeindruckende 65,6 Prozent auf 2,41 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Doch die Aktie geriet dennoch unter Druck. Der Grund: eine vorsichtige Prognose und hohe Integrationskosten nach der Ansys-Übernahme.

Umsatzsprung durch Übernahme

Das Wachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verdeutlicht den Einfluss der Ansys-Akquisition. Mit einem Umsatz von 2,41 Milliarden Dollar lag Synopsys über der Analystenschätzung von 2,39 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 3,77 Dollar – deutlich über den erwarteten 3,56 Dollar.

Allerdings verzeichnete das Unternehmen nach GAAP-Standards einen Nettoverlust. Verantwortlich dafür sind Kosten im Zusammenhang mit der Ansys-Integration sowie einem zuvor durchgeführten Stellenabbau von zehn Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 prognostiziert das Management einen Gewinn je Aktie zwischen 14,38 und 14,46 Dollar – eine Spanne, die Investoren als konservativ bewerten.

Analysten werden vorsichtiger

Die Reaktion der Wall Street fiel gemischt aus. Wells Fargo senkte das Kursziel von 500 auf 450 Dollar und verwies auf die verhaltene Umsatzprognose sowie die rund 13,5 Milliarden Dollar Schulden aus der Ansys-Übernahme. HSBC stufte die Aktie auf "Hold" herab und nannte geopolitische Risiken als Belastungsfaktor.

Andere Häuser wie Rosenblatt Securities reduzierten ihr Kursziel ebenfalls, während KeyCorp mit einem Ziel von 600 Dollar optimistischer bleibt. Im Durchschnitt liegt die Analystenbewertung bei 1,68 auf einer Skala von 1 ("Strong Buy") bis 5 ("Sell").