Zoll deckt Milliardenschäden durch Schwarzarbeit auf ( Finanztrends)
27.02.2026, 5085 Zeichen
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) hat 2025 über 98.200 Strafverfahren eingeleitet – ein Beleg für systematische Steuerhinterziehung und Sozialbetrug. Die jetzt veröffentlichten Jahreszahlen zeigen Milliardenschäden für die Sozialkassen.
Systematische Ermittlungen gegen illegale Beschäftigung
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist die Spezialeinheit des Zolls zur Bekämpfung organisierter Steuerhinterziehung und illegaler Beschäftigung. Ihre Bilanz für 2025 ist alarmierend: Bundesweit leiteten die Ermittler über 98.200 Strafverfahren und mehr als 52.100 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Im Fokus stehen Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter nicht korrekt anmelden, sowie Firmen, die mit illegaler Beschäftigung Steuern und Sozialabgaben umgehen.
Die Ermittlungen beginnen oft mit unangekündigten Vor-Ort-Kontrollen und münden in komplexe Prüfungen von Geschäftsunterlagen und Geldflüssen. Ziel ist nicht nur die Bestrafung, sondern die Rückführung illegal erzielter Gewinne in die Staatskasse. „Es geht darum, die finanziellen Strukturen aufzudecken, die diese illegalen Geschäfte erst ermöglichen“, erklärt ein Zollsprecher.
Regionale Schadensbilanz: Von Bayern bis Hamburg
Die zwischen dem 24. und 27. Februar veröffentlichten Regionaldaten zeigen das flächendeckende Ausmaß. Das Hauptzollamt Regensburg meldet für 2025 einen Gesamtschaden von über 19,1 Millionen Euro. Allein hier führten 1.319 Strafverfahren zu Gerichtsgeldstrafen von über einer Million Euro und zu Haftstrafen von insgesamt mehr als 27 Jahren. In Landshut wurden Schäden von über 13 Millionen Euro aufgedeckt.
Im Westen Deutschlands verzeichnete das Hauptzollamt Koblenz bei 851 Betriebsprüfungen fast 3.000 neue Strafverfahren. Die Gerichte verhängten Geldstrafen von knapp 1,18 Millionen Euro und Haftstrafen von rund 40 Jahren. In Südbaden prüfte das Amt Lörrach 574 Betriebe, was zu fast 1.500 Strafverfahren führte. Im Norden meldet Braunschweig einen Sozialschaden von 4,6 Millionen Euro, Hamburg leitete fast 2.900 Strafverfahren ein.
Schwerpunktaktion zum Mindestlohn gestartet
Parallel zur Jahresbilanz startete der Zoll eine bundesweite Schwerpunktaktion zur Einhaltung des Mindestlohns. Rund 1.400 Zollbeamte führten risikoorientierte Prüfungen durch und befragten fast 2.700 Beschäftigte. Der Fokus auf den Mindestlohn ist brisant, seit dieser zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro pro Stunde stieg. In vielen Branchen gelten sogar noch höhere, tarifliche Mindestlöhne.
„Die Unterschreitung des Mindestlohns geht fast immer mit Schwarzarbeit und Sozialbetrug einher“, so ein FKS-Experte. Wer illegal zu niedrige Löhne zahlt, meldet diese auch nicht korrekt an die Sozialkassen. Das schädigt nicht nur die Arbeitnehmer, sondern führt zu massiven Einnahmeausfällen und benachteiligt ehrliche Unternehmen.
Neue Gesetze schärfen die digitalen Werkzeuge
Ein zentrales Thema im Jahresbericht ist das Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit (SchwarzArbMoDiG), das Ende 2025 in Kraft trat. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil betont, dass der Zoll damit über deutlich schärfere digitale Werkzeuge und erweiterte Befugnisse verfügt. Die neuen Regelungen ermöglichen tiefgreifende digitale Analysen von Unternehmensdaten.
Diese Modernisierung ist entscheidend, um komplexe Betrugsnetzwerke – etwa bei Kettendienstleistungen mit undurchsichtigen Subunternehmerstrukturen – zu zerschlagen. Die Ermittler setzen zunehmend auf datengetriebene, risikoorientierte Prüfungen. Qualität und Tiefe der Ermittlungen zählen mehr als reine Fallzahlen – eine Strategie, die bereits zu höheren Rückforderungen und Verurteilungsraten führt.
Was kommt auf die Wirtschaft zu?
Der Zoll wird seine Finanzermittlungen mit den neuen digitalen Mitteln weiter intensivieren. Der Einsatz von Data Analytics wird zum Standard werden, um Unregelmäßigkeiten in Steuererklärungen und Sozialmeldungen schneller zu erkennen.
Die konstant hohen Fallzahlen von 2025 zeigen: Illegale Beschäftigung bleibt ein Top-Termin für die Strafverfolgung. Betriebe in Risikobranchen wie Bau, Gastronomie und Logistik müssen weiter mit unangekündigten, rigorosen Kontrollen rechnen. Der Staat will Steuerlücken schließen und seine Sozialsysteme schützen. Die Zusammenarbeit zwischen Zollämtern, Finanzbehörden und internationalen Einheiten wird daher weiter wachsen, um europaweite Netzwerke der Wirtschaftskriminalität zu zerschlagen.
