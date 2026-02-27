Zoll deckt Milliardenschäden durch Schwarzarbeit auf ( Finanztrends)

27.02.2026, 5085 Zeichen

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) hat 2025 über 98.200 Strafverfahren eingeleitet – ein Beleg für systematische Steuerhinterziehung und Sozialbetrug. Die jetzt veröffentlichten Jahreszahlen zeigen Milliardenschäden für die Sozialkassen.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist die Spezialeinheit des Zolls zur Bekämpfung organisierter Steuerhinterziehung und illegaler Beschäftigung. Ihre Bilanz für 2025 ist alarmierend: Bundesweit leiteten die Ermittler über 98.200 Strafverfahren und mehr als 52.100 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Im Fokus stehen Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter nicht korrekt anmelden, sowie Firmen, die mit illegaler Beschäftigung Steuern und Sozialabgaben umgehen.

Die Ermittlungen beginnen oft mit unangekündigten Vor-Ort-Kontrollen und münden in komplexe Prüfungen von Geschäftsunterlagen und Geldflüssen. Ziel ist nicht nur die Bestrafung, sondern die Rückführung illegal erzielter Gewinne in die Staatskasse. „Es geht darum, die finanziellen Strukturen aufzudecken, die diese illegalen Geschäfte erst ermöglichen“, erklärt ein Zollsprecher.

Regionale Schadensbilanz: Von Bayern bis Hamburg

Die zwischen dem 24. und 27. Februar veröffentlichten Regionaldaten zeigen das flächendeckende Ausmaß. Das Hauptzollamt Regensburg meldet für 2025 einen Gesamtschaden von über 19,1 Millionen Euro. Allein hier führten 1.319 Strafverfahren zu Gerichtsgeldstrafen von über einer Million Euro und zu Haftstrafen von insgesamt mehr als 27 Jahren. In Landshut wurden Schäden von über 13 Millionen Euro aufgedeckt.

Im Westen Deutschlands verzeichnete das Hauptzollamt Koblenz bei 851 Betriebsprüfungen fast 3.000 neue Strafverfahren. Die Gerichte verhängten Geldstrafen von knapp 1,18 Millionen Euro und Haftstrafen von rund 40 Jahren. In Südbaden prüfte das Amt Lörrach 574 Betriebe, was zu fast 1.500 Strafverfahren führte. Im Norden meldet Braunschweig einen Sozialschaden von 4,6 Millionen Euro, Hamburg leitete fast 2.900 Strafverfahren ein.

Schwerpunktaktion zum Mindestlohn gestartet

Parallel zur Jahresbilanz startete der Zoll eine bundesweite Schwerpunktaktion zur Einhaltung des Mindestlohns. Rund 1.400 Zollbeamte führten risikoorientierte Prüfungen durch und befragten fast 2.700 Beschäftigte. Der Fokus auf den Mindestlohn ist brisant, seit dieser zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro pro Stunde stieg. In vielen Branchen gelten sogar noch höhere, tarifliche Mindestlöhne.

„Die Unterschreitung des Mindestlohns geht fast immer mit Schwarzarbeit und Sozialbetrug einher“, so ein FKS-Experte. Wer illegal zu niedrige Löhne zahlt, meldet diese auch nicht korrekt an die Sozialkassen. Das schädigt nicht nur die Arbeitnehmer, sondern führt zu massiven Einnahmeausfällen und benachteiligt ehrliche Unternehmen.