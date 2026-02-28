Altria Aktie: Dividende bestätigt ( Finanztrends)
28.02.2026, 2015 Zeichen
Altria Group hält an seiner klaren Linie fest: Trotz des laufenden Umbaus des Geschäftsmodells hin zu rauchfreien Produkten bekommen Aktionäre weiterhin ihre quartalsweise Ausschüttung. Der Tabakkonzern aus Richmond hat Details zur nächsten Dividendenzahlung veröffentlicht.
Die Eckdaten zur Ausschüttung
Der Verwaltungsrat beschloss am 26. Februar eine Quartalsdividende von 1,06 US-Dollar je Aktie. Ausgezahlt wird am 30. April 2026 an alle Aktionäre, die am 25. März im Aktienregister eingetragen sind. Der Ex-Dividendentag fällt ebenfalls auf den 25. März.
Die Dividende ist Teil der etablierten Kapitalrückführungsstrategie des Konzerns. Sie folgt zeitlich auf die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, in dem Altria seine strategische Ausrichtung und Finanzkennzahlen dargelegt hatte.
Umbau läuft parallel
Altria befindet sich in einer Phase der Neuausrichtung. Während das klassische Zigarettengeschäft weiterhin Erträge generiert, treibt der Konzern den Ausbau rauchfreier Alternativen voran. Das Effizienzprogramm „Optimize & Accelerate" soll zusätzliche Kosteneinsparungen bringen und die Transformation finanzieren.
Für das Gesamtjahr 2026 hatte das Unternehmen seine Gewinnprognose bereits bekräftigt und einen bestimmten Korridor für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt. Dabei rechnet Altria mit einem stärkeren Gewinnwachstum in der zweiten Jahreshälfte. Gleichzeitig muss der Konzern mit einem anspruchsvollen regulatorischen Umfeld und dem illegalen Handel mit Nikotinprodukten umgehen.
