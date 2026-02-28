Spritzer Aktie: Gewinnrekord ( Finanztrends)

28.02.2026, 2715 Zeichen

Spritzer hat gestern die Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 präsentiert. Das Unternehmen erreichte neue Bestmarken beim Gewinn und plant, seine Aktionäre über eine höhere Dividende stärker am Erfolg zu beteiligen. Doch wie gelang dem Konzern dieser deutliche Sprung bei der Profitabilität?

Margen klettern deutlich

Vor allem ein starkes Schlussquartal sorgte für massiven Rückenwind. In den letzten drei Monaten des Jahres 2025 stieg der Nettogewinn um 32 Prozent auf 24,77 Millionen RM, während der Umsatz um 15 Prozent auf 174,23 Millionen RM kletterte. Auf das gesamte Geschäftsjahr gerechnet, steigerte das Unternehmen seinen Erlös um 13 Prozent auf 656,85 Millionen RM. Der Jahresüberschuss legte dabei überproportional um 28 Prozent auf 90,76 Millionen RM zu.

Verantwortlich für diese Entwicklung war eine Kombination aus einem höheren Absatzvolumen und vorteilhafteren Verkaufspreisen. Gleichzeitig profitierte Spritzer von gesunkenen Rohstoffkosten, was die operative Marge im Berichtszeitraum spürbar verbesserte. Ein robustes Marktumfeld stützte diesen Trend zusätzlich.

Höhere Dividende für Aktionäre

Angesichts der gestärkten Ertragskraft schlägt der Vorstand eine Anhebung der Ausschüttung vor. Für das Geschäftsjahr 2025 ist eine Dividende von 5,00 Sen pro Aktie geplant, was eine Steigerung gegenüber den 4,00 Sen des Vorjahres bedeutet. Dank einer soliden Liquiditätsposition und eines stabilen operativen Cashflows verfügt das Unternehmen über den notwendigen finanziellen Spielraum für weitere Expansionsschritte.