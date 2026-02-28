Spritzer Aktie: Gewinnrekord ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
28.02.2026, 2715 Zeichen
Spritzer hat gestern die Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 präsentiert. Das Unternehmen erreichte neue Bestmarken beim Gewinn und plant, seine Aktionäre über eine höhere Dividende stärker am Erfolg zu beteiligen. Doch wie gelang dem Konzern dieser deutliche Sprung bei der Profitabilität?
Margen klettern deutlich
Vor allem ein starkes Schlussquartal sorgte für massiven Rückenwind. In den letzten drei Monaten des Jahres 2025 stieg der Nettogewinn um 32 Prozent auf 24,77 Millionen RM, während der Umsatz um 15 Prozent auf 174,23 Millionen RM kletterte. Auf das gesamte Geschäftsjahr gerechnet, steigerte das Unternehmen seinen Erlös um 13 Prozent auf 656,85 Millionen RM. Der Jahresüberschuss legte dabei überproportional um 28 Prozent auf 90,76 Millionen RM zu.
Verantwortlich für diese Entwicklung war eine Kombination aus einem höheren Absatzvolumen und vorteilhafteren Verkaufspreisen. Gleichzeitig profitierte Spritzer von gesunkenen Rohstoffkosten, was die operative Marge im Berichtszeitraum spürbar verbesserte. Ein robustes Marktumfeld stützte diesen Trend zusätzlich.
Höhere Dividende für Aktionäre
Angesichts der gestärkten Ertragskraft schlägt der Vorstand eine Anhebung der Ausschüttung vor. Für das Geschäftsjahr 2025 ist eine Dividende von 5,00 Sen pro Aktie geplant, was eine Steigerung gegenüber den 4,00 Sen des Vorjahres bedeutet. Dank einer soliden Liquiditätsposition und eines stabilen operativen Cashflows verfügt das Unternehmen über den notwendigen finanziellen Spielraum für weitere Expansionsschritte.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Spritzer Bhd?
Der Fokus für das laufende Jahr liegt nun auf der Optimierung der Infrastruktur. Durch gezielte Investitionen in die Automatisierung der Fertigung und den Ausbau der Produktionskapazitäten sollen die Stückkosten weiter sinken und die Effizienz gesteigert werden.
Zusätzliche Wachstumsimpulse erwartet das Management von einer staatlichen Tourismuskampagne im Jahr 2026 sowie dem gezielten Ausbau der Exporte in den singapurischen Markt. Ziel dieser Strategie ist es, die Marktanteile im asiatischen Raum weiter zu festigen. Die formelle Zustimmung der Aktionäre zur vorgeschlagenen Dividende wird auf der kommenden Hauptversammlung erwartet.
Spritzer Bhd-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Spritzer Bhd-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Spritzer Bhd-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Spritzer Bhd-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Spritzer Bhd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)
» Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)
» Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)
» FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
» Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)
» Mentale Fitness: Kurze Übungen stärken das Gedächtnis ( Finanztrends)
» Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch ( Fina...
» KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
» Seltene Erden: Chinas Exportbremse trifft deutsche Industrie hart ( Fina...
» Fiserv Aktie: Neustart ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
- Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frau...
- Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanz...
- Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)
- FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausri...
- Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finan...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
28.02.2026, 2715 Zeichen
Spritzer hat gestern die Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 präsentiert. Das Unternehmen erreichte neue Bestmarken beim Gewinn und plant, seine Aktionäre über eine höhere Dividende stärker am Erfolg zu beteiligen. Doch wie gelang dem Konzern dieser deutliche Sprung bei der Profitabilität?
Margen klettern deutlich
Vor allem ein starkes Schlussquartal sorgte für massiven Rückenwind. In den letzten drei Monaten des Jahres 2025 stieg der Nettogewinn um 32 Prozent auf 24,77 Millionen RM, während der Umsatz um 15 Prozent auf 174,23 Millionen RM kletterte. Auf das gesamte Geschäftsjahr gerechnet, steigerte das Unternehmen seinen Erlös um 13 Prozent auf 656,85 Millionen RM. Der Jahresüberschuss legte dabei überproportional um 28 Prozent auf 90,76 Millionen RM zu.
Verantwortlich für diese Entwicklung war eine Kombination aus einem höheren Absatzvolumen und vorteilhafteren Verkaufspreisen. Gleichzeitig profitierte Spritzer von gesunkenen Rohstoffkosten, was die operative Marge im Berichtszeitraum spürbar verbesserte. Ein robustes Marktumfeld stützte diesen Trend zusätzlich.
Höhere Dividende für Aktionäre
Angesichts der gestärkten Ertragskraft schlägt der Vorstand eine Anhebung der Ausschüttung vor. Für das Geschäftsjahr 2025 ist eine Dividende von 5,00 Sen pro Aktie geplant, was eine Steigerung gegenüber den 4,00 Sen des Vorjahres bedeutet. Dank einer soliden Liquiditätsposition und eines stabilen operativen Cashflows verfügt das Unternehmen über den notwendigen finanziellen Spielraum für weitere Expansionsschritte.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Spritzer Bhd?
Der Fokus für das laufende Jahr liegt nun auf der Optimierung der Infrastruktur. Durch gezielte Investitionen in die Automatisierung der Fertigung und den Ausbau der Produktionskapazitäten sollen die Stückkosten weiter sinken und die Effizienz gesteigert werden.
Zusätzliche Wachstumsimpulse erwartet das Management von einer staatlichen Tourismuskampagne im Jahr 2026 sowie dem gezielten Ausbau der Exporte in den singapurischen Markt. Ziel dieser Strategie ist es, die Marktanteile im asiatischen Raum weiter zu festigen. Die formelle Zustimmung der Aktionäre zur vorgeschlagenen Dividende wird auf der kommenden Hauptversammlung erwartet.
Spritzer Bhd-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Spritzer Bhd-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Spritzer Bhd-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Spritzer Bhd-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Spritzer Bhd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)
» Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)
» Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)
» FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
» Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)
» Mentale Fitness: Kurze Übungen stärken das Gedächtnis ( Finanztrends)
» Bundesverband Gedächtnistraining startet mit neuer Webseite durch ( Fina...
» KfW senkt Zinsen für klimafreundlichen Wohnungsbau ( Finanztrends)
» Seltene Erden: Chinas Exportbremse trifft deutsche Industrie hart ( Fina...
» Fiserv Aktie: Neustart ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
- Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frau...
- Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanz...
- Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)
- FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausri...
- Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finan...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co