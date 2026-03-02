BEKB Aktie: Dividenden-Rekord naht ( Finanztrends)

02.03.2026, 2746 Zeichen

Anleger der Berner Kantonalbank blicken derzeit auf eine beeindruckende Serie: Seit drei Jahrzehnten schüttet das Institut Jahr für Jahr mehr an seine Aktionäre aus. Während der Aktienkurs bereits in Sichtweite seines 52-Wochen-Hochs notiert, liefert der März entscheidende Details zur künftigen Ertragskraft. Kann die Regionalbank den Spagat zwischen klassischem Zinsgeschäft und neuen Ertragsquellen dauerhaft meistern?

Details zur Ertragskraft im Fokus

Am 17. März veröffentlicht die BEKB ihren vollständigen Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025. Investoren suchen darin vor allem nach Belegen für eine erfolgreiche Diversifizierung. Besonders das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft steht unter Beobachtung, da es die Abhängigkeit von der traditionellen Zinsmarge verringert. Zudem geben detaillierte Effizienzkennzahlen Aufschluss darüber, wie gut die Bank steigende Kosten in einem technologisch anspruchsvollen Umfeld kontrolliert.

Die Aktie spiegelt den Optimismus des Marktes bereits deutlich wider. Mit einem Schlusskurs von 370,00 CHF am Freitag liegt das Papier nur hauchdünn unter dem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 371,50 CHF. Innerhalb der letzten 30 Tage verzeichnete der Titel einen beachtlichen Zuwachs von über 12 Prozent.

Dreissig Jahre Kontinuität

Ein zentraler Pfeiler der Investmentstory bleibt die verlässliche Ausschüttungspolitik. Für die Generalversammlung am 12. Mai steht eine Erhöhung der Dividende auf 10,80 Franken pro Aktie auf der Agenda. Bestätigen die Aktionäre diesen Vorschlag, markiert dies die dreissigste Anhebung in Folge – ein im Schweizer Bankensektor seltenes Signal für Stabilität und langfristige Profitabilität.