» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8457/

Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentümern des Season-Presenters 3 Banken Generali Investment gehört, bringe ich heute Talks mit Martin aus Schladming, einmal 2024 und einmal 2025. Beide fanden bei der Treasury & Finance Convention von SLG Treasury statt. Und zu dieser Convention habe ich im Abspann News.



https://www.oberbank.at

https://www.slg.co.at

https://treasury-finance-convention.at

Alle TFC Podcasts: https://audio-cd.at/search/tfc

Spotify Playlist #tfc: https://open.spotify.com/playlist/6ic7j6sMvxzYHDyipgC526

