Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Datenschützer warnen vor EU-Chatkontrolle ( Finanztrends)

02.03.2026, 4278 Zeichen

Deutsche Datenschutzbehörden fordern den vollständigen Stopp der geplanten EU-weiten Chatüberwachung. Diese Forderung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, denn die Aufseher schärfen gleichzeitig ihre Prüfschwerpunkte für 2026 und verhängen weiterhin empfindliche Bußgelder. Für Unternehmen wird die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) damit dringlicher denn je.

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) appelliert an die EU-Verhandlungsführer, von Plänen zur Massenüberwachung privater Chats abzusehen. Besonders kritisch sehen die Experten das sogenannte „Client-Side Scanning“, bei dem Nachrichten bereits auf dem Smartphone gescannt werden sollen. Dies würde die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung praktisch aushebeln.

Grundrechte vs. Generalverdacht

Die DSK argumentiert, dass solche „Hintertüren“ die Sicherheit aller Bürger gefährden und von Kriminellen ausgenutzt werden könnten. Zwar unterstützen die Datenschützer ausdrücklich das Ziel, den Missbrauch von Kindern zu bekämpfen. Ein anlassloser Generalverdacht gegen Millionen Bürger sei jedoch unverhältnismäßig. Überwachung dürfe nur bei konkretem Verdacht und gezielt erfolgen – nicht flächendeckend.

Diese klare Haltung markiert einen neuen Höhepunkt in der europäischen Debatte um Sicherheit und Privatsphäre. Sie unterstreicht die Entschlossenheit Deutschlands, die Grundprinzipien der DSGVO zu verteidigen.

Neuer EU-Prüfschwerpunkt: Transparenz

Unabhängig von dieser politischen Debatte haben die europäischen Aufseher ihre operativen Prioritäten für 2026 gesetzt. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat die Transparenz- und Informationspflichten zum EU-weiten Prüfungsschwerpunkt erklärt.

Im Rahmen einer koordinierten Aktion werden nationale Behörden untersuchen, ob Unternehmen ihre Kunden ausreichend und verständlich über die Datenverarbeitung informieren. Konkret geht es um die Artikel 12 bis 14 der DSGVO. Für Unternehmen bedeutet das: Ihre Datenschutzerklärungen und Informationsschreiben stehen in diesem Jahr besonders stark im Fokus.

Hohe Bußgelder als stete Mahnung

Die finanzielle Dimension von Verstößen bleibt ein starker Treiber für Compliance. Aktuelle Fälle aus Europa zeigen den ungebrochenen Trend zu hohen Sanktionen:

  • Spanien: Ein Krankenhaus musste im Januar 1,2 Millionen Euro Strafe zahlen, weil es Patientendaten unsachgemäß handhabte und einen Datenträger unrechtmäßig vernichtete.
  • Frankreich: Die Behörde CNIL verhängte Anfang des Jahres Bußgelder von insgesamt 42 Millionen Euro gegen zwei Telekommunikationsanbieter. Grund waren Mängel bei der Sicherheit eines VPN-Systems und unzureichende Information der Betroffenen nach einer Datenpanne.

Diese Fälle machen deutlich: Die Aufseher greifen besonders bei sensiblen Daten und bei Verstößen gegen grundlegende Sicherheits- und Transparenzpflichten konsequent durch. Die DSGVO sieht Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes vor.

Was bedeutet das für Unternehmen?

2026 wird ein anspruchsvolles Jahr für den Datenschutz. Die politische Debatte um die Grenzen der Überwachung verschärft sich. Gleichzeitig rücken die Behörden die operative Umsetzung der DSGVO stärker in den Fokus.

Unternehmen sind gut beraten, ihre Compliance proaktiv zu überprüfen. Die anstehenden Prüfungen erfordern eine sorgfältige Analyse aller Informationspflichten. Die anhaltend hohen Bußgelder in Europa zeigen zudem: Investitionen in technische und organisatorische Datensicherheit sind unerlässlich, um finanzielle und reputative Risiken zu vermeiden.


(02.03.2026)

