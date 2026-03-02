Datenschützer warnen vor EU-Chatkontrolle ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
02.03.2026, 4278 Zeichen
Deutsche Datenschutzbehörden fordern den vollständigen Stopp der geplanten EU-weiten Chatüberwachung. Diese Forderung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, denn die Aufseher schärfen gleichzeitig ihre Prüfschwerpunkte für 2026 und verhängen weiterhin empfindliche Bußgelder. Für Unternehmen wird die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) damit dringlicher denn je.
Angesichts der verschärften Prüfschwerpunkte und drohender Millionenbußgelder ist eine lückenlose Dokumentation Ihrer Datenschutz-Maßnahmen unerlässlich. Mit diesem kostenlosen Leitfaden setzen Sie alle Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung in nur fünf Schritten rechtssicher um. 5-Schritte-Anleitung zur DSGVO-Umsetzung kostenlos herunterladen
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) appelliert an die EU-Verhandlungsführer, von Plänen zur Massenüberwachung privater Chats abzusehen. Besonders kritisch sehen die Experten das sogenannte „Client-Side Scanning“, bei dem Nachrichten bereits auf dem Smartphone gescannt werden sollen. Dies würde die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung praktisch aushebeln.
Grundrechte vs. Generalverdacht
Die DSK argumentiert, dass solche „Hintertüren“ die Sicherheit aller Bürger gefährden und von Kriminellen ausgenutzt werden könnten. Zwar unterstützen die Datenschützer ausdrücklich das Ziel, den Missbrauch von Kindern zu bekämpfen. Ein anlassloser Generalverdacht gegen Millionen Bürger sei jedoch unverhältnismäßig. Überwachung dürfe nur bei konkretem Verdacht und gezielt erfolgen – nicht flächendeckend.
Diese klare Haltung markiert einen neuen Höhepunkt in der europäischen Debatte um Sicherheit und Privatsphäre. Sie unterstreicht die Entschlossenheit Deutschlands, die Grundprinzipien der DSGVO zu verteidigen.
Neuer EU-Prüfschwerpunkt: Transparenz
Unabhängig von dieser politischen Debatte haben die europäischen Aufseher ihre operativen Prioritäten für 2026 gesetzt. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat die Transparenz- und Informationspflichten zum EU-weiten Prüfungsschwerpunkt erklärt.
Im Rahmen einer koordinierten Aktion werden nationale Behörden untersuchen, ob Unternehmen ihre Kunden ausreichend und verständlich über die Datenverarbeitung informieren. Konkret geht es um die Artikel 12 bis 14 der DSGVO. Für Unternehmen bedeutet das: Ihre Datenschutzerklärungen und Informationsschreiben stehen in diesem Jahr besonders stark im Fokus.
Hohe Bußgelder als stete Mahnung
Die finanzielle Dimension von Verstößen bleibt ein starker Treiber für Compliance. Aktuelle Fälle aus Europa zeigen den ungebrochenen Trend zu hohen Sanktionen:
- Spanien: Ein Krankenhaus musste im Januar 1,2 Millionen Euro Strafe zahlen, weil es Patientendaten unsachgemäß handhabte und einen Datenträger unrechtmäßig vernichtete.
- Frankreich: Die Behörde CNIL verhängte Anfang des Jahres Bußgelder von insgesamt 42 Millionen Euro gegen zwei Telekommunikationsanbieter. Grund waren Mängel bei der Sicherheit eines VPN-Systems und unzureichende Information der Betroffenen nach einer Datenpanne.
Diese Fälle machen deutlich: Die Aufseher greifen besonders bei sensiblen Daten und bei Verstößen gegen grundlegende Sicherheits- und Transparenzpflichten konsequent durch. Die DSGVO sieht Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes vor.
Um bei behördlichen Prüfungen der Informationspflichten zu bestehen, müssen Unternehmen ihre Datenverarbeitungstätigkeiten lückenlos nachweisen können. Diese kostenlose Excel-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO rechtssicher und zeitsparend zu erstellen. Kostenlose Excel-Vorlage für das Verarbeitungsverzeichnis sichern
Was bedeutet das für Unternehmen?
2026 wird ein anspruchsvolles Jahr für den Datenschutz. Die politische Debatte um die Grenzen der Überwachung verschärft sich. Gleichzeitig rücken die Behörden die operative Umsetzung der DSGVO stärker in den Fokus.
Unternehmen sind gut beraten, ihre Compliance proaktiv zu überprüfen. Die anstehenden Prüfungen erfordern eine sorgfältige Analyse aller Informationspflichten. Die anhaltend hohen Bußgelder in Europa zeigen zudem: Investitionen in technische und organisatorische Datensicherheit sind unerlässlich, um finanzielle und reputative Risiken zu vermeiden.
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Datenschützer warnen vor EU-Chatkontrolle ( Finanztrends)
» KI sagt Demenz-Verlauf aus Routinedaten vorher ( Finanztrends)
» Adolfo Dominguez Aktie: Fokus Profitabilität ( Finanztrends)
» Kanada startet Black Mental Health Week 2026 ( Finanztrends)
» Bürgergeld-Reform: Bundestag entscheidet über schärfere Regeln ( Finanzt...
» Sibek Ab Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» ASML Aktie: Technologischer Durchbruch ( Finanztrends)
» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...
» Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Datenschützer warnen vor EU-Chatkontrolle ( Finan...
- KI sagt Demenz-Verlauf aus Routinedaten vorher ( ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Montag 1,19 Prozent ein...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: BKS am besten
- Wie RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, FACC,...
- Wie DO&CO, Verbund, RBI, voestalpine, OMV und SBO...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Stefan Maxian vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
02.03.2026, 4278 Zeichen
Deutsche Datenschutzbehörden fordern den vollständigen Stopp der geplanten EU-weiten Chatüberwachung. Diese Forderung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, denn die Aufseher schärfen gleichzeitig ihre Prüfschwerpunkte für 2026 und verhängen weiterhin empfindliche Bußgelder. Für Unternehmen wird die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) damit dringlicher denn je.
Angesichts der verschärften Prüfschwerpunkte und drohender Millionenbußgelder ist eine lückenlose Dokumentation Ihrer Datenschutz-Maßnahmen unerlässlich. Mit diesem kostenlosen Leitfaden setzen Sie alle Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung in nur fünf Schritten rechtssicher um. 5-Schritte-Anleitung zur DSGVO-Umsetzung kostenlos herunterladen
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) appelliert an die EU-Verhandlungsführer, von Plänen zur Massenüberwachung privater Chats abzusehen. Besonders kritisch sehen die Experten das sogenannte „Client-Side Scanning“, bei dem Nachrichten bereits auf dem Smartphone gescannt werden sollen. Dies würde die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung praktisch aushebeln.
Grundrechte vs. Generalverdacht
Die DSK argumentiert, dass solche „Hintertüren“ die Sicherheit aller Bürger gefährden und von Kriminellen ausgenutzt werden könnten. Zwar unterstützen die Datenschützer ausdrücklich das Ziel, den Missbrauch von Kindern zu bekämpfen. Ein anlassloser Generalverdacht gegen Millionen Bürger sei jedoch unverhältnismäßig. Überwachung dürfe nur bei konkretem Verdacht und gezielt erfolgen – nicht flächendeckend.
Diese klare Haltung markiert einen neuen Höhepunkt in der europäischen Debatte um Sicherheit und Privatsphäre. Sie unterstreicht die Entschlossenheit Deutschlands, die Grundprinzipien der DSGVO zu verteidigen.
Neuer EU-Prüfschwerpunkt: Transparenz
Unabhängig von dieser politischen Debatte haben die europäischen Aufseher ihre operativen Prioritäten für 2026 gesetzt. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat die Transparenz- und Informationspflichten zum EU-weiten Prüfungsschwerpunkt erklärt.
Im Rahmen einer koordinierten Aktion werden nationale Behörden untersuchen, ob Unternehmen ihre Kunden ausreichend und verständlich über die Datenverarbeitung informieren. Konkret geht es um die Artikel 12 bis 14 der DSGVO. Für Unternehmen bedeutet das: Ihre Datenschutzerklärungen und Informationsschreiben stehen in diesem Jahr besonders stark im Fokus.
Hohe Bußgelder als stete Mahnung
Die finanzielle Dimension von Verstößen bleibt ein starker Treiber für Compliance. Aktuelle Fälle aus Europa zeigen den ungebrochenen Trend zu hohen Sanktionen:
- Spanien: Ein Krankenhaus musste im Januar 1,2 Millionen Euro Strafe zahlen, weil es Patientendaten unsachgemäß handhabte und einen Datenträger unrechtmäßig vernichtete.
- Frankreich: Die Behörde CNIL verhängte Anfang des Jahres Bußgelder von insgesamt 42 Millionen Euro gegen zwei Telekommunikationsanbieter. Grund waren Mängel bei der Sicherheit eines VPN-Systems und unzureichende Information der Betroffenen nach einer Datenpanne.
Diese Fälle machen deutlich: Die Aufseher greifen besonders bei sensiblen Daten und bei Verstößen gegen grundlegende Sicherheits- und Transparenzpflichten konsequent durch. Die DSGVO sieht Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes vor.
Um bei behördlichen Prüfungen der Informationspflichten zu bestehen, müssen Unternehmen ihre Datenverarbeitungstätigkeiten lückenlos nachweisen können. Diese kostenlose Excel-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO rechtssicher und zeitsparend zu erstellen. Kostenlose Excel-Vorlage für das Verarbeitungsverzeichnis sichern
Was bedeutet das für Unternehmen?
2026 wird ein anspruchsvolles Jahr für den Datenschutz. Die politische Debatte um die Grenzen der Überwachung verschärft sich. Gleichzeitig rücken die Behörden die operative Umsetzung der DSGVO stärker in den Fokus.
Unternehmen sind gut beraten, ihre Compliance proaktiv zu überprüfen. Die anstehenden Prüfungen erfordern eine sorgfältige Analyse aller Informationspflichten. Die anhaltend hohen Bußgelder in Europa zeigen zudem: Investitionen in technische und organisatorische Datensicherheit sind unerlässlich, um finanzielle und reputative Risiken zu vermeiden.
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Datenschützer warnen vor EU-Chatkontrolle ( Finanztrends)
» KI sagt Demenz-Verlauf aus Routinedaten vorher ( Finanztrends)
» Adolfo Dominguez Aktie: Fokus Profitabilität ( Finanztrends)
» Kanada startet Black Mental Health Week 2026 ( Finanztrends)
» Bürgergeld-Reform: Bundestag entscheidet über schärfere Regeln ( Finanzt...
» Sibek Ab Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» ASML Aktie: Technologischer Durchbruch ( Finanztrends)
» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...
» Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Datenschützer warnen vor EU-Chatkontrolle ( Finan...
- KI sagt Demenz-Verlauf aus Routinedaten vorher ( ...
- Wiener Börse: ATX büßt am Montag 1,19 Prozent ein...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: BKS am besten
- Wie RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, FACC,...
- Wie DO&CO, Verbund, RBI, voestalpine, OMV und SBO...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Stefan Maxian vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan