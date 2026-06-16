Börsegeschichte 16.6.: Andreas Treichl (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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16.06.2026, 439 Zeichen
16.06.1952: Andreas Treichl (Erste Bank)
Bisher gab es an einem 16. Juni 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.06. beträgt -0,09%. Der beste 16.06. fand im Jahr 2020 mit 2,92% statt, der schlechteste 16.06. im Jahr 2022 mit -3,88%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.06.)
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