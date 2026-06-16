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PIR-News: AT&S, Kontron, Flughafen Wien, Strabag, Porr (Christine Petzwinkler)

16.06.2026, 3719 Zeichen

Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für die AT&S-Aktie deutlich von 120,0 auf 310,0 Euro und bestätigen die Kauf-Empfehlung.

Wie bereits im Mai angekündigt, hat AT&S nun die Emission einer tief nachrangigen Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeitende mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit beschlossen. Die Wandelschuldverschreibung wird für einen begrenzten Zeitraum in neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stückaktien wandelbar sein. Ausgegeben wird die Wandelschuldverschreibung zum Nennbetrag und in einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. Euro in einer Stückelung von jeweils 100.000 Euro. Das Bezugsrecht wurde ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Prämie zwischen 25 und 30 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der Wiener Börse am heutigen Tag, dem 16. Juni 2026, entspricht, teilt AT&S mit.
AT&S ( Akt. Indikation:  195,60 /196,00, -6,76%)

Kontron baut seine Position im wachsenden Edge-AI-Markt in Zusammenarbeit mit Intel weiter aus und hat unter anderem das neue Hochleistungs-Computing-Board VX30101 entwickelt, das speziell für Echtzeit-AI-Anwendungen am Edge ausgelegt ist. Der Marktlaunch ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Kontron gehört eigenen Angaben zufolge zu den ersten Anbietern, die Intel® Core™ Ultra Series 3 in Embedded-Produkten verfügbar machen. Bereits im Januar hat Kontron erste Single-Board-Computer und Box-PCs auf Basis der neuen Architektur vorgestellt.
Kontron ( Akt. Indikation:  23,50 /23,54, 0,00%)

Strabag UK hat am 15. Juni die börsennotierte Van Elle Holdings plc übernommen. Van Elle verfügt laut Strabag über eine etablierte Marktposition als führender Spezialist im Spezialtiefbau und in der Geotechnik im Vereinigten Königreich. Komplementäre Kundenstämme und Endmärkte, insbesondere in den Bereichen Hochbau, Wasser und Energie, eröffnen attraktive Möglichkeiten zur Kombination der Tiefbaukompetenz von Strabag mit bestehenden Spezialtiefbau-Fähigkeiten. Van Elle erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 150 Mio. Euro und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter:innen. Der Kaufpreis liegt bei ca. 68 Mio. Euro.
Strabag ( Akt. Indikation:  93,90 /94,00, 0,05%)

Der Baukonzern Porr hat im internationalen Nachhaltigkeitsrating EcoVadis das Ergebnis weiter verbessern können. Mit einer Gesamtbewertung von 81 von 100 Punkten erreicht die Porr ihre bislang höchste EcoVadis-Bewertung. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sie sich um vier Punkte - von 77 auf 81. Das Unternehmen wurde erneut mit dem Gold-Status ausgezeichnet und zählt damit zu den Top 5 Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen.
Porr ( Akt. Indikation:  43,95 /44,10, 0,06%)

Die Flughafen Wien-Gruppe (Wien, Malta, Kosice) verzeichnet im Mai beim Passagieraufkommen ein Plus von 0,7 Prozent auf 3.912.644 Passagiere gegenüber dem Vorjahres-Monat. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im Mai um 5,4 Prozent auf 2.743.817 Reisende zurück. Dazu beigetragen haben die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und das reduzierte Flugangebot angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten, wie das Unternehmen erklärt. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2026 um 16,5 Prozent auf 1.080.966 Reisende und der Flughafen Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 57,2 Prozent auf 87.861 Reisende. Im Zeitraum Jänner bis Mai 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 2,4 Prozent auf 15.936.081 Reisende zu.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  48,90 /49,50, 0,61%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.06.)


(16.06.2026)

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AT&S
Akt. Indikation:  217.00 / 218.00
Uhrzeit:  15:49:20
Veränderung zu letztem SK:  10.97%
Letzter SK:  196.00 ( -6.67%)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  49.50 / 50.20
Uhrzeit:  15:47:38
Veränderung zu letztem SK:  0.71%
Letzter SK:  49.50 ( 1.23%)

Kontron
Akt. Indikation:  23.58 / 23.64
Uhrzeit:  15:47:56
Veränderung zu letztem SK:  0.64%
Letzter SK:  23.46 ( -0.26%)

Porr
Akt. Indikation:  45.05 / 45.15
Uhrzeit:  15:46:13
Veränderung zu letztem SK:  3.20%
Letzter SK:  43.70 ( -0.68%)

Strabag
Akt. Indikation:  91.60 / 91.90
Uhrzeit:  15:48:53
Veränderung zu letztem SK:  -2.29%
Letzter SK:  93.90 ( 0.00%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Bawag, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, RBI, Fabasoft, Verbund, EuroTeleSites AG, Frauenthal, Frequentis, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rosenbauer, VIG, Zumtobel, BTV AG, BKS Bank Stamm, Österreichische Post, Telekom Austria, GEA Group.

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Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

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    1935
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    1927
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    Achter Glas
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    Sasuke
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    Atelier EXB



    Autor: Christine Petzwinkler

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