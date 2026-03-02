SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
DGUV Vorschrift 2: Arbeitsschutz wird digitaler und flexibler ( Finanztrends)

02.03.2026, 4465 Zeichen

Die umfassende Reform der DGUV Vorschrift 2 verändert 2026 den Arbeitsschutz in Deutschland grundlegend. HSE-Ingenieure rücken als strategische Berater in den Fokus – doch der Fachkräftemangel droht die Umsetzung zu gefährden.

Die Neufassung der zentralen Vorschrift für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung bringt mehr Flexibilität und öffnet die Tür für digitale Beratungsformen. Für Unternehmen bedeutet das eine notwendige Anpassung ihrer Sicherheitsstrukturen. Gleichzeitig verschärfen sich die Anforderungen in Bereichen wie Gefahrstoffmanagement und psychischer Gesundheit.

Digitale Betreuung und höhere Schwellenwerte

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die offizielle Anerkennung von Telefon- und Onlineberatung. HSE-Ingenieure und Betriebsärzte können ihre Expertise damit effizienter einbringen – besonders kleine und mittlere Unternehmen profitieren von kürzeren Wegen.

Zudem steigt die Schwelle für die vereinfachte Regelbetreuung von bisher 10 auf nun 20 Beschäftigte. Diese Angleichung schafft Klarheit, denn ab dieser Größe gelten auch andere Pflichten wie die Bestellung von Sicherheitsbeauftragten. Für die Fachkräfte verschiebt sich der Fokus: weg von starren Zeitvorgaben, hin zu einer risikobasierten Beratung.

Neue Herausforderungen: Asbest und Cybersicherheit

Die Aufgaben der HSE-Experten werden komplexer. Durch eine EU-Richtlinie verschärfen sich die Vorgaben für Asbestarbeiten erheblich. Unternehmen müssen detailliertere Nachweise vorlegen – was den Dokumentationsaufwand für die Ingenieure in die Höhe treibt.

Parallel rückt das NIS-2-Gesetz in ihren Verantwortungsbereich. Sie müssen nun auch die Cybersicherheit von Mensch-Maschine-Schnittstellen im Blick behalten und Mitarbeiter für digitale Gefahren sensibilisieren. Die Arbeitsschutzbehörden werden voraussichtlich häufiger kontrollieren, ob alle Vorgaben eingehalten werden.

Psychische Gesundheit gewinnt an Bedeutung

Die überarbeitete Vorschrift trägt dem gestiegenen Bewusstsein für psychische Belastungen Rechnung. Die präventive und ganzheitliche Herangehensweise wird gestärkt. HSE-Ingenieure sind zunehmend gefragt, wenn es um Gefährdungsbeurteilungen geht, die aus mobilem Arbeiten oder Arbeitsverdichtung resultieren.

Das erfordert neue Kompetenzen. Kenntnisse in Arbeitspsychologie werden immer wichtiger, um Unternehmen umfassend zu einem gesunden Arbeitsumfeld beraten zu können. Die Vorschrift fördert daher ausdrücklich die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Betriebsärzten.

Fachkräftemangel als größtes Risiko

Diese Modernisierung findet in einer schwierigen Personaldecke statt. In Schlüsselbranchen wie Energietechnik und Bauwesen fehlen bereits heute Tausende Ingenieure – ein Mangel, der auch den Arbeitsschutz trifft. Die Suche nach qualifizierten HSE-Experten gestaltet sich für many Unternehmen zur Zerreißprobe.

Kann der drohende Engpass die ambitionierten Pläne ausbremsen? Experten sehen in der Digitalisierung der Betreuung einen Teil der Lösung. Effizientere Prozesse könnten den Mangel kompensieren. Gleichzeitig steigt der Druck auf Unternehmen, durch attraktive Bedingungen und eine proaktive Sicherheitskultur Fachkräfte zu gewinnen.

Vom Überwacher zum strategischen Berater

Die Rolle des HSE-Ingenieurs wandelt sich grundlegend. Aus dem technischen Kontrolleur wird ein strategischer Partner für das gesamte betriebliche Gesundheitsmanagement. Erfolg misst sich künftig nicht nur an sinkenden Unfallzahlen, sondern an einer etablierten Präventionskultur.

Unternehmen stehen vor einer Investitionsentscheidung. Wer frühzeitig in die Weiterbildung seiner Fachkräfte investiert und die neuen Regelungen als Chance begreift, kann seine Arbeitsschutzsysteme zukunftsfest aufstellen. Die Nachfrage nach Ingenieuren, die diesen Wandel gestalten können, wird weiter steigen.


(02.03.2026)

Bildnachweis

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

