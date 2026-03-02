DGUV Vorschrift 2: Arbeitsschutz wird digitaler und flexibler ( Finanztrends)

02.03.2026, 4465 Zeichen

Die umfassende Reform der DGUV Vorschrift 2 verändert 2026 den Arbeitsschutz in Deutschland grundlegend. HSE-Ingenieure rücken als strategische Berater in den Fokus – doch der Fachkräftemangel droht die Umsetzung zu gefährden.

Die Neufassung der zentralen Vorschrift für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung bringt mehr Flexibilität und öffnet die Tür für digitale Beratungsformen. Für Unternehmen bedeutet das eine notwendige Anpassung ihrer Sicherheitsstrukturen. Gleichzeitig verschärfen sich die Anforderungen in Bereichen wie Gefahrstoffmanagement und psychischer Gesundheit.

Digitale Betreuung und höhere Schwellenwerte

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die offizielle Anerkennung von Telefon- und Onlineberatung. HSE-Ingenieure und Betriebsärzte können ihre Expertise damit effizienter einbringen – besonders kleine und mittlere Unternehmen profitieren von kürzeren Wegen.

Zudem steigt die Schwelle für die vereinfachte Regelbetreuung von bisher 10 auf nun 20 Beschäftigte. Diese Angleichung schafft Klarheit, denn ab dieser Größe gelten auch andere Pflichten wie die Bestellung von Sicherheitsbeauftragten. Für die Fachkräfte verschiebt sich der Fokus: weg von starren Zeitvorgaben, hin zu einer risikobasierten Beratung.

Neue Herausforderungen: Asbest und Cybersicherheit

Die Aufgaben der HSE-Experten werden komplexer. Durch eine EU-Richtlinie verschärfen sich die Vorgaben für Asbestarbeiten erheblich. Unternehmen müssen detailliertere Nachweise vorlegen – was den Dokumentationsaufwand für die Ingenieure in die Höhe treibt.

Parallel rückt das NIS-2-Gesetz in ihren Verantwortungsbereich. Sie müssen nun auch die Cybersicherheit von Mensch-Maschine-Schnittstellen im Blick behalten und Mitarbeiter für digitale Gefahren sensibilisieren. Die Arbeitsschutzbehörden werden voraussichtlich häufiger kontrollieren, ob alle Vorgaben eingehalten werden.