Die Homebase
österreichischer Aktien
Eisai Aktie: Wichtiger Studienerfolg ( Finanztrends)

02.03.2026, 2692 Zeichen

Eisai hat am Wochenende beim Fachkongress ASCO Genitourinary Cancers Symposium klinische Ergebnisse präsentiert, die die Zukunft seiner Onkologie-Sparte maßgeblich prägen könnten. Die Daten der Phase-3-Studie LITESPARK-011 belegen die Wirksamkeit einer neuen Kombinationstherapie bei fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom. Doch wie schnell kann dieser klinische Erfolg in zusätzliche Marktanteile umgemünzt werden?

Überzeugende Ergebnisse im Vergleich

Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Kombination aus Belzutifan und Lenvatinib. In der Studie wurde die Therapie an Patienten getestet, deren Erkrankung nach einer vorherigen Immuntherapie weiter fortgeschritten war. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Kombination senkte das Risiko für ein Fortschreiten der Krankheit oder den Tod im Vergleich zur bisherigen Standardbehandlung um 30 Prozent.

Besonders die objektive Ansprechrate unterstreicht das Potenzial der Behandlung. Während in der Kontrollgruppe knapp 40 Prozent der Patienten auf die Therapie ansprachen, lag dieser Wert bei der neuen Wirkstoffkombination bei 52,6 Prozent. Trotz häufiger Nebenwirkungen wie Anämie oder Bluthochdruck werten Mediziner die Daten als signifikanten Fortschritt für die Betroffenen.

Weichenstellung durch die FDA

Für die wirtschaftliche Verwertung dieser Ergebnisse hat Eisai bereits wichtige Hürden genommen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat zwei ergänzende Zulassungsanträge für diese spezifische Patientengruppe angenommen. Damit rückt eine Markterweiterung in greifbare Nähe, die das Onkologie-Portfolio des Unternehmens langfristig absichern soll.

An der Börse kam die positive Nachrichtenlage bereits im Vorfeld gut an. Die Aktie konnte in den vergangenen 30 Tagen ein Plus von 17,83 Prozent verbuchen und notiert aktuell bei 28,02 Euro. Damit setzt das Papier seine Erholung fort, wenngleich es mit einem Abschlag von rund elf Prozent zum 52-Wochen-Hoch noch Spielraum nach oben hat.

Die FDA hat den 4. Oktober 2026 als Termin für eine Entscheidung über die Zulassung festgelegt. Dieser Tag wird für die langfristige Bewertung der Sparte entscheidend sein, da Eisai parallel dazu auch im Bereich der Alzheimer-Therapie auf wichtige Behördenentscheidungen im Mai 2026 hinarbeitet.

(02.03.2026)

