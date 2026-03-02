Eisai Aktie: Wichtiger Studienerfolg ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
02.03.2026, 2692 Zeichen
Eisai hat am Wochenende beim Fachkongress ASCO Genitourinary Cancers Symposium klinische Ergebnisse präsentiert, die die Zukunft seiner Onkologie-Sparte maßgeblich prägen könnten. Die Daten der Phase-3-Studie LITESPARK-011 belegen die Wirksamkeit einer neuen Kombinationstherapie bei fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom. Doch wie schnell kann dieser klinische Erfolg in zusätzliche Marktanteile umgemünzt werden?
Überzeugende Ergebnisse im Vergleich
Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Kombination aus Belzutifan und Lenvatinib. In der Studie wurde die Therapie an Patienten getestet, deren Erkrankung nach einer vorherigen Immuntherapie weiter fortgeschritten war. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Kombination senkte das Risiko für ein Fortschreiten der Krankheit oder den Tod im Vergleich zur bisherigen Standardbehandlung um 30 Prozent.
Besonders die objektive Ansprechrate unterstreicht das Potenzial der Behandlung. Während in der Kontrollgruppe knapp 40 Prozent der Patienten auf die Therapie ansprachen, lag dieser Wert bei der neuen Wirkstoffkombination bei 52,6 Prozent. Trotz häufiger Nebenwirkungen wie Anämie oder Bluthochdruck werten Mediziner die Daten als signifikanten Fortschritt für die Betroffenen.
Weichenstellung durch die FDA
Für die wirtschaftliche Verwertung dieser Ergebnisse hat Eisai bereits wichtige Hürden genommen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat zwei ergänzende Zulassungsanträge für diese spezifische Patientengruppe angenommen. Damit rückt eine Markterweiterung in greifbare Nähe, die das Onkologie-Portfolio des Unternehmens langfristig absichern soll.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Eisai?
An der Börse kam die positive Nachrichtenlage bereits im Vorfeld gut an. Die Aktie konnte in den vergangenen 30 Tagen ein Plus von 17,83 Prozent verbuchen und notiert aktuell bei 28,02 Euro. Damit setzt das Papier seine Erholung fort, wenngleich es mit einem Abschlag von rund elf Prozent zum 52-Wochen-Hoch noch Spielraum nach oben hat.
Die FDA hat den 4. Oktober 2026 als Termin für eine Entscheidung über die Zulassung festgelegt. Dieser Tag wird für die langfristige Bewertung der Sparte entscheidend sein, da Eisai parallel dazu auch im Bereich der Alzheimer-Therapie auf wichtige Behördenentscheidungen im Mai 2026 hinarbeitet.
Eisai-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Eisai-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:
Die neusten Eisai-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Eisai-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Eisai: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)
» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
- Flughafen Wien: Dividende bleibt mit 1,65 Euro je...
- Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Po...
- ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
- Research-Fazits zu Axa, Stellantis, Hensoldt, Aix...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
In Egon Theiner`s egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spi...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
02.03.2026, 2692 Zeichen
Eisai hat am Wochenende beim Fachkongress ASCO Genitourinary Cancers Symposium klinische Ergebnisse präsentiert, die die Zukunft seiner Onkologie-Sparte maßgeblich prägen könnten. Die Daten der Phase-3-Studie LITESPARK-011 belegen die Wirksamkeit einer neuen Kombinationstherapie bei fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom. Doch wie schnell kann dieser klinische Erfolg in zusätzliche Marktanteile umgemünzt werden?
Überzeugende Ergebnisse im Vergleich
Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Kombination aus Belzutifan und Lenvatinib. In der Studie wurde die Therapie an Patienten getestet, deren Erkrankung nach einer vorherigen Immuntherapie weiter fortgeschritten war. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Kombination senkte das Risiko für ein Fortschreiten der Krankheit oder den Tod im Vergleich zur bisherigen Standardbehandlung um 30 Prozent.
Besonders die objektive Ansprechrate unterstreicht das Potenzial der Behandlung. Während in der Kontrollgruppe knapp 40 Prozent der Patienten auf die Therapie ansprachen, lag dieser Wert bei der neuen Wirkstoffkombination bei 52,6 Prozent. Trotz häufiger Nebenwirkungen wie Anämie oder Bluthochdruck werten Mediziner die Daten als signifikanten Fortschritt für die Betroffenen.
Weichenstellung durch die FDA
Für die wirtschaftliche Verwertung dieser Ergebnisse hat Eisai bereits wichtige Hürden genommen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat zwei ergänzende Zulassungsanträge für diese spezifische Patientengruppe angenommen. Damit rückt eine Markterweiterung in greifbare Nähe, die das Onkologie-Portfolio des Unternehmens langfristig absichern soll.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Eisai?
An der Börse kam die positive Nachrichtenlage bereits im Vorfeld gut an. Die Aktie konnte in den vergangenen 30 Tagen ein Plus von 17,83 Prozent verbuchen und notiert aktuell bei 28,02 Euro. Damit setzt das Papier seine Erholung fort, wenngleich es mit einem Abschlag von rund elf Prozent zum 52-Wochen-Hoch noch Spielraum nach oben hat.
Die FDA hat den 4. Oktober 2026 als Termin für eine Entscheidung über die Zulassung festgelegt. Dieser Tag wird für die langfristige Bewertung der Sparte entscheidend sein, da Eisai parallel dazu auch im Bereich der Alzheimer-Therapie auf wichtige Behördenentscheidungen im Mai 2026 hinarbeitet.
Eisai-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Eisai-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:
Die neusten Eisai-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Eisai-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Eisai: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)
» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
- Flughafen Wien: Dividende bleibt mit 1,65 Euro je...
- Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Po...
- ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
- Research-Fazits zu Axa, Stellantis, Hensoldt, Aix...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
In Egon Theiner`s egoth-Verlag erscheint im Q2 mein "Fanboy"-Buch. In den vergangenen Wochen war Egon bei den Olympic Wintergames im Einsatz, davor bereits als Pressemanager bei den Olympischen Spi...
Books josefchladek.com
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel