» Ernährung 2026: Essen für Körper, Geist und Darm ( Finanztrends)

Lebensmittel sollen 2026 nicht nur satt machen, sondern gezielt das Wohlbefinden steigern. Das zeigt ein Blick auf die aktuellen Trends: Funktionale Zusätze, Darmgesundheit und pflanzenbetonte Kost prägen das Essverhalten.

Verbraucher suchen gezielt nach Nahrung mit Zusatznutzen. Es geht längst nicht mehr nur um Kalorien, sondern darum, Stress zu reduzieren, die Konzentration zu fördern oder das Immunsystem zu unterstützen.

Brain Food und Adaptogene: Essen für Stimmung und Fokus

Funktionale Lebensmittel sind im Mainstream angekommen. Besonders gefragt sind Adaptogene wie Ashwagandha oder Ginseng. Diese pflanzlichen Stoffe, die in Tees oder Riegeln stecken, sollen dem Körper helfen, besser mit Stress umzugehen.

Parallel boomen Nootropika, das sogenannte Brain Food. Substanzen für mehr Konzentration und Gedächtnisleistung werden Kaffee oder Snacks zugesetzt. Die Botschaft ist klar: Was wir essen, soll uns nicht nur ernähren, sondern auch leistungsfähiger und ausgeglichener machen.

Die Darm-Revolution: Ballaststoffe und Fermentation im Fokus

Die Gesundheit beginnt im Darm – diese Erkenntnis treibt den Trend an. Im Mittelpunkt stehen Ballaststoffe, von denen die meisten Deutschen zu wenig essen. Die Industrie reagiert mit präbiotischen Limonaden oder ballaststoffreichen Nudeln aus Konjak.

Gleichzeitig hat die Fermentation den Durchbruch geschafft. Kimchi, Sauerkraut und Kombucha sind keine Exoten mehr, sondern feste Bestandteile einer gesundheitsbewussten Ernährung. Sie liefern wertvolle Bakterienkulturen und unterstützen so das Mikrobiom.