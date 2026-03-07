» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

07.03.2026, 3482 Zeichen

Der Bundesverband Gedächtnistraining (BVGT) hat diese Woche seinen komplett überarbeiteten Internetauftritt freigeschaltet. Die neue Plattform soll als zentrale Anlaufstelle für wissenschaftlich fundiertes Gedächtnistraining dienen. Damit reagiert der Verband auf das wachsende Interesse an geistiger Fitness und den unübersichtlichen Markt an Gehirnjogging-Apps.

Anzeige

Passend zum neuen Angebot des Bundesverbands hilft Ihnen dieser kostenlose Ratgeber dabei, Ihre mentale Fitness im Alltag mit gezielten Übungen und Ernährungstipps zu steigern. Kostenlosen Report mit 11 Gedächtnis-Übungen jetzt sichern

Klare Struktur für alle Zielgruppen

Die Website richtet sich gezielt an Laien und Fachkräfte. Kernstück ist eine optimierte Kurssuche, mit der Interessierte zertifizierte Trainer und wohnortnahe Angebote finden. Für die rund 4.000 Verbandsmitglieder gibt es einen exklusiven Bereich zum fachlichen Austausch.

Weitere Neuerungen sind ein Online-Shop für Fachliteratur und interaktive Formate wie die „Übung des Monats“. Der Verband bündelt so alle Services auf einer modernen Benutzeroberfläche.

Ganzheitliches Training statt isolierter Übungen

Die Website erklärt die verbandseigene Methodik transparent. Das „Ganzheitliche Gedächtnistraining“ basiert auf zwölf Trainingszielen wie Konzentration, Logik und Wortfindung. Dieser Ansatz aktiviert verschiedene Gehirnareale gleichzeitig – und fördert so die neuronale Plastizität.

Die Methodik passt sich flexibel an unterschiedliche Zielgruppen an. Die Seite bietet spezifische Informationen für Kinder, Berufstätige sowie Senioren und Menschen mit beginnenden demenziellen Veränderungen.

Anzeige

Wer bei sich selbst oder Angehörigen erste Anzeichen von Vergesslichkeit bemerkt, erhält durch diesen wissenschaftlich fundierten Kurz-Check eine schnelle und diskrete Einschätzung. Kostenlosen 2-Minuten-Selbsttest auf Demenz-Anzeichen machen

Wegweiser im Dschungel der Gehirnjogging-Apps

Der Markt für kognitives Training wächst rasant. Doch viele Smartphone-Apps sind reine Unterhaltung. Die neue BVGT-Website setzt hier auf Transparenz als verlässlicher Wegweiser.

Sie erläutert detailliert die Zertifizierungsprozesse für Trainer und Programme. Nutzer erhalten klare Kriterien, um die Qualität von Angeboten zu beurteilen. Der Verband differenziert so zwischen kommerziellen Spielen und ernsthaftem Training.

Schub für die präventive Gesundheitsvorsorge

Der Relaunch kommt zur richtigen Zeit. Angesichts des demografischen Wandels rückt die geistige Fitness immer stärker in den Fokus. Ein aktiver Lebensstil mit kognitiven Herausforderungen kann das Risiko für Abbauprozesse senken.

Die neue Website senkt die Hürden für den Einstieg in die Prävention. Durch Aufklärung, Trainervermittlung und niedrigschwellige Übungen stärkt sie die Gesundheitskompetenz. Für den Verband ist die digitale Präsenz entscheidend, um jüngere Zielgruppen und angehende Fachkräfte zu erreichen.

Fundament für digitale Zukunft gelegt

Mit der neuen Website hat der BVGT das Fundament für weitere digitale Angebote gelegt. Branchenkreise erwarten nun vermehrt hybride und digitale Fortbildungsmodule. Die verbesserte Sichtbarkeit der Ausbildungswege könnte mehr Fachkräfte aus Pflege und Pädagogik für eine Zusatzqualifikation gewinnen.

Langfristig könnte die Plattform zu einem umfassenden Gesundheitsportal wachsen. Ihre Weiterentwicklung wird die kognitive Vorsorge in Deutschland weiter professionalisieren – und für alle Altersgruppen selbstverständlicher machen.

(07.03.2026)

BSN Podcasts

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)

» Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)

» Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)