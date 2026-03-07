SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

07.03.2026, 3482 Zeichen

Der Bundesverband Gedächtnistraining (BVGT) hat diese Woche seinen komplett überarbeiteten Internetauftritt freigeschaltet. Die neue Plattform soll als zentrale Anlaufstelle für wissenschaftlich fundiertes Gedächtnistraining dienen. Damit reagiert der Verband auf das wachsende Interesse an geistiger Fitness und den unübersichtlichen Markt an Gehirnjogging-Apps.

Klare Struktur für alle Zielgruppen

Die Website richtet sich gezielt an Laien und Fachkräfte. Kernstück ist eine optimierte Kurssuche, mit der Interessierte zertifizierte Trainer und wohnortnahe Angebote finden. Für die rund 4.000 Verbandsmitglieder gibt es einen exklusiven Bereich zum fachlichen Austausch.

Weitere Neuerungen sind ein Online-Shop für Fachliteratur und interaktive Formate wie die „Übung des Monats“. Der Verband bündelt so alle Services auf einer modernen Benutzeroberfläche.

Ganzheitliches Training statt isolierter Übungen

Die Website erklärt die verbandseigene Methodik transparent. Das „Ganzheitliche Gedächtnistraining“ basiert auf zwölf Trainingszielen wie Konzentration, Logik und Wortfindung. Dieser Ansatz aktiviert verschiedene Gehirnareale gleichzeitig – und fördert so die neuronale Plastizität.

Die Methodik passt sich flexibel an unterschiedliche Zielgruppen an. Die Seite bietet spezifische Informationen für Kinder, Berufstätige sowie Senioren und Menschen mit beginnenden demenziellen Veränderungen.

Wegweiser im Dschungel der Gehirnjogging-Apps

Der Markt für kognitives Training wächst rasant. Doch viele Smartphone-Apps sind reine Unterhaltung. Die neue BVGT-Website setzt hier auf Transparenz als verlässlicher Wegweiser.

Sie erläutert detailliert die Zertifizierungsprozesse für Trainer und Programme. Nutzer erhalten klare Kriterien, um die Qualität von Angeboten zu beurteilen. Der Verband differenziert so zwischen kommerziellen Spielen und ernsthaftem Training.

Schub für die präventive Gesundheitsvorsorge

Der Relaunch kommt zur richtigen Zeit. Angesichts des demografischen Wandels rückt die geistige Fitness immer stärker in den Fokus. Ein aktiver Lebensstil mit kognitiven Herausforderungen kann das Risiko für Abbauprozesse senken.

Die neue Website senkt die Hürden für den Einstieg in die Prävention. Durch Aufklärung, Trainervermittlung und niedrigschwellige Übungen stärkt sie die Gesundheitskompetenz. Für den Verband ist die digitale Präsenz entscheidend, um jüngere Zielgruppen und angehende Fachkräfte zu erreichen.

Fundament für digitale Zukunft gelegt

Mit der neuen Website hat der BVGT das Fundament für weitere digitale Angebote gelegt. Branchenkreise erwarten nun vermehrt hybride und digitale Fortbildungsmodule. Die verbesserte Sichtbarkeit der Ausbildungswege könnte mehr Fachkräfte aus Pflege und Pädagogik für eine Zusatzqualifikation gewinnen.

Langfristig könnte die Plattform zu einem umfassenden Gesundheitsportal wachsen. Ihre Weiterentwicklung wird die kognitive Vorsorge in Deutschland weiter professionalisieren – und für alle Altersgruppen selbstverständlicher machen.


(07.03.2026)

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

    Bildnachweis

