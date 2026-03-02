SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

02.03.2026, 3224 Zeichen

Eine Langzeitstudie liefert erstmals handfeste Beweise: Spezifisches kognitives Training kann das Demenzrisiko um ein Viertel reduzieren. Die finalen Ergebnisse der 20-jährigen ACTIVE-Studie zeigen, dass nur eine bestimmte Trainingsform diesen durchschlagenden Effekt hat.

Nur eine Trainingsart wirkt langfristig

Die Studie verglich drei Methoden: Gedächstnisübungen, Training des logischen Denkens und ein computergestütztes Programm zur Steigerung der visuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit. Rund 3.000 gesunde ältere Erwachsene nahmen teil.

Das Ergebnis nach zwei Jahrzehnten ist eindeutig. Nur die Gruppe, die ihr Gehirn darin trainierte, Informationen schneller zu verarbeiten, hatte ein signifikant geringeres Erkrankungsrisiko. Bei Probanden, die zusätzliche Auffrischungssitzungen absolvierten, sank die Wahrscheinlichkeit für eine Demenzdiagnose sogar um 25 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Training.

Warum ist dieses Training so effektiv?

Bei den erfolgreichen Übungen mussten die Teilnehmer Objekte auf einem Bildschirm identifizieren und gleichzeitig periphere Reize wahrnehmen. Der Clou: Der Schwierigkeitsgrad passte sich in Echtzeit der Leistung des Nutzers an.

Experten vermuten hierin den Schlüssel zum Erfolg. Das Gehirn wird kontinuierlich an seiner Leistungsgrenze gefordert. Diese adaptive Herausforderung fördert vermutlich die Neuroplastizität – also die Fähigkeit des Gehirns, sich neu zu vernetzen und kognitive Reserven aufzubauen. Diese Reserven könnten den altersbedingten Abbau bremsen.

Ein Wendepunkt für die Prävention

Die Studie gilt als Meilenstein, weil sie einen kausalen Zusammenhang nachweist. Bisherige Arbeiten zeigten oft nur Korrelationen. Nun liegt ein „Goldstandard“-Beweis vor, dass gezieltes Training präventiv wirken kann.

Das markiert einen Wandel: Weg von unspezifischem „Gehirnjogging“, hin zu wissenschaftlich fundierten Methoden. Kommerzielle Plattformen wie BrainHQ bieten bereits ähnliche adaptive Übungen an, die auf den Studienerkenntnissen basieren.

Gehirngesundheit braucht mehr als eine Übung

Trotz der bahnbrechenden Ergebnisse betonen Forscher einen ganzheitlichen Ansatz. Körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, soziale Kontakte und das Erlernen neuer, komplexer Fähigkeiten bleiben unverzichtbare Säulen der Vorsorge.

Die Forschung geht nun der Frage nach, welche biologischen Mechanismen genau hinter dem Schutzeffekt stecken. Größere Folgestudien sollen zudem klären, ob eine höhere „Trainingsdosis“ den Schutz weiter optimieren kann. Die Botschaft der ACTIVE-Studie ist jedoch klar: Gezieltes mentales Training kann ein wirksames Werkzeug für ein gesundes Gehirn im Alter sein.


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

Bildnachweis

    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse.

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




     

    Bildnachweis

      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse.

