Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)

02.03.2026, 4808 Zeichen

RTL Group muss sich kurz vor der Vorlage der Jahreszahlen mit einem heiklen Thema auseinandersetzen: Ein angeblicher Angriff auf das interne Intranet könnte Mitarbeiterdaten offengelegt haben. Für ein Medienhaus ist das mehr als nur ein IT-Problem – denn es kann schnell auch die journalistische Arbeit berühren. Wie gut RTL den Vorfall eingrenzt, dürfte deshalb genau beobachtet werden.

Intranet angeblich gehackt – Mitarbeiterdaten im Fokus

Auf einem Cybercrime-Forum wurde behauptet, Angreifer hätten im Februar 2026 das Intranet der RTL Group kompromittiert. Dabei soll eine Datenbank mit Datensätzen von mehr als 27.000 Beschäftigten aus europäischen Einheiten betroffen sein – unter anderem aus Bereichen wie RTL Deutschland, Fremantle und RTL Studios.

Laut den Angaben sollen unter den abgeflossenen Informationen Namen, dienstliche E-Mail-Adressen, Büroanschriften, Jobtitel und teils auch private Telefonnummern sein. RTL erklärte am 19. Februar 2026 gegenüber Medien, dass Kundendaten voraussichtlich nicht betroffen seien, während die Prüfung weiterläuft. Der Angriff scheint sich also auf interne Systeme zu konzentrieren.

Besonders sensibel ist der Punkt, dass in einem Medienkonzern auch Kontaktdaten von Journalistinnen und Journalisten unter den Daten sein könnten. Sicherheitsexperten warnen, solche Informationen könnten für gezielte Täuschungsversuche („Social Engineering“), Belästigung oder sogar Spyware-Angriffe missbraucht werden – mit dem Risiko, Quellen oder unveröffentlichte Recherchen zu gefährden. Die Frage ist damit nicht nur „Was ist passiert?“, sondern auch: Welche Folge-Risiken entstehen daraus im Tagesgeschäft?

Zahlen am 12. März – und ein Dividenden-Bonus im Mai

Der Zeitpunkt ist brisant: RTL will am 12. März 2026 den nächsten Ergebnisbericht vorlegen. Schon die bisherigen Eckdaten zeigen, wie zweigeteilt das Umfeld ist. Von Januar bis September 2025 sank der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 2,2% auf 4,1 Mrd. Euro – vor allem wegen schwächerer TV-Werbung und geringerer Erlöse im Fremantle-Content-Geschäft. Gleichzeitig legte die digitale Werbung deutlich zu: plus 31,7% in den ersten neun Monaten, im dritten Quartal sogar plus 40,2%, während der Quartalsumsatz insgesamt mit 1,337 Mrd. Euro stabil blieb.

Rückenwind kam auch vom Streaming: Die Zahl der zahlenden Abonnenten stieg um 17,4% auf 7,6 Millionen, die Streaming-Umsätze zogen um 26,6% an. Partnerschaften mit Amazon sowie Warner Bros. Discovery sollen Streaming- und Werbefähigkeiten zusätzlich stärken.

Für Aktionäre steht außerdem eine Sonderdividende im Raum: Aus dem Verkauf von RTL Nederland ist eine Ausschüttung von 5 Euro je Aktie für Mai 2026 vorgesehen. Parallel dazu ist der geplante Erwerb von Sky Deutschland noch im Prozess der regulatorischen Genehmigung.

Umbau unter Druck: Strukturprobleme und Chefwechsel

Operativ bleibt RTL mit typischen Branchenbremsen konfrontiert: sinkende Reichweiten im klassischen Fernsehen („Cord-Cutting“), zyklische Werbemärkte und hohe Investitionen, um Streaming-Angebote wettbewerbsfähig zu halten. Zudem wird auf den Free-TV-Werbemärkten in Deutschland, Frankreich und der Benelux-Region von begrenzter Planungssicherheit gesprochen – viele Werbekunden agieren bei gemischten Konjunktursignalen vorsichtig.

Für 2025 hatte RTL zuvor rund 6,5 Mrd. Euro Umsatz sowie ein bereinigtes EBITDA von 780 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Ob und wie diese Ziele eingeordnet werden, dürfte bei der Zahlenvorlage wichtig werden – gerade, weil der Cybervorfall zusätzliche Reputations- und Operativrisiken in eine ohnehin komplexe Transformationsphase bringt.

Hinzu kommt ein Führungswechsel: Im Mai 2026 soll ein neuer CEO übernehmen. Er folgt auf Thomas Rabe, der nach rund sieben Jahren an der Spitze abtritt. Der designierte Nachfolger war zuvor für das Geschäft in Westeuropa und Afrika bei Warner Bros. Discovery verantwortlich.

Zum Kursbild nur so viel: Der Schlusskurs am Freitag lag bei 37,05 Euro und damit nur knapp unter dem 52‑Wochen-Hoch von 37,75 Euro.

Am 12. März wird RTL nicht nur Zahlen liefern müssen, sondern auch zeigen, wie weit die Untersuchung des Vorfalls ist und welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Gleichzeitig wird der Markt darauf achten, ob die digitale Dynamik – besonders bei Werbung und Streaming – stark genug bleibt, um die Schwäche im klassischen TV-Geschäft weiter abzufedern.

(02.03.2026)

