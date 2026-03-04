Affirm Aktie: KI-Partnerschaft beflügelt ( Finanztrends)

04.03.2026, 2881 Zeichen

Affirm positioniert sich an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und digitalen Zahlungen. Durch eine erweiterte Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister Stripe sollen Finanzierungslösungen künftig direkt in KI-gesteuerte Kaufprozesse integriert werden. Damit reagiert das Unternehmen auf den Trend zum automatisierten Handel durch sogenannte KI-Agenten.

Finanzierung für den automatisierten Handel

Kern der erweiterten Partnerschaft ist die Einbindung von „Buy Now, Pay Later“-Optionen in Umgebungen, in denen KI-Systeme eigenständig Transaktionen vorbereiten oder durchführen. Doch wie können solche Systeme Käufe abwickeln, ohne die Sicherheit der Zahlungsdaten zu gefährden? Hierfür setzt Affirm auf sogenannte Shared Payment Tokens, die es KI-Agenten ermöglichen, Zahlungen zu autorisieren, während die sensiblen Anmeldedaten der Nutzer geschützt bleiben.

Verbraucher erhalten so direkten Zugriff auf die flexiblen Rückzahlungspläne von Affirm, wobei die Gesamtkosten transparent im Voraus angezeigt werden. Stripe übernimmt hierbei die technische Abwicklung im Hintergrund. Während die Integration zunächst für Stripe-Partner erfolgt, ist die Ausweitung auf Händler außerhalb des Stripe-Netzwerks bereits für den weiteren Jahresverlauf geplant.

Marktreaktion und Strategie

Die Börse bewertet diesen strategischen Vorstoß positiv. Die Aktie legte heute um rund 5,4 % auf 43,40 € zu, womit sie sich deutlich von ihrem 52-Wochen-Tief bei 32,67 € entfernt. Allerdings deutet der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 76,6 darauf hin, dass der Titel kurzfristig als technisch überkauft gelten könnte.