SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Affirm Aktie: KI-Partnerschaft beflügelt ( Finanztrends)

04.03.2026, 2881 Zeichen

Affirm positioniert sich an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und digitalen Zahlungen. Durch eine erweiterte Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister Stripe sollen Finanzierungslösungen künftig direkt in KI-gesteuerte Kaufprozesse integriert werden. Damit reagiert das Unternehmen auf den Trend zum automatisierten Handel durch sogenannte KI-Agenten.

Finanzierung für den automatisierten Handel

Kern der erweiterten Partnerschaft ist die Einbindung von „Buy Now, Pay Later“-Optionen in Umgebungen, in denen KI-Systeme eigenständig Transaktionen vorbereiten oder durchführen. Doch wie können solche Systeme Käufe abwickeln, ohne die Sicherheit der Zahlungsdaten zu gefährden? Hierfür setzt Affirm auf sogenannte Shared Payment Tokens, die es KI-Agenten ermöglichen, Zahlungen zu autorisieren, während die sensiblen Anmeldedaten der Nutzer geschützt bleiben.

Verbraucher erhalten so direkten Zugriff auf die flexiblen Rückzahlungspläne von Affirm, wobei die Gesamtkosten transparent im Voraus angezeigt werden. Stripe übernimmt hierbei die technische Abwicklung im Hintergrund. Während die Integration zunächst für Stripe-Partner erfolgt, ist die Ausweitung auf Händler außerhalb des Stripe-Netzwerks bereits für den weiteren Jahresverlauf geplant.

Marktreaktion und Strategie

Die Börse bewertet diesen strategischen Vorstoß positiv. Die Aktie legte heute um rund 5,4 % auf 43,40 € zu, womit sie sich deutlich von ihrem 52-Wochen-Tief bei 32,67 € entfernt. Allerdings deutet der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 76,6 darauf hin, dass der Titel kurzfristig als technisch überkauft gelten könnte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Affirm Holdings?

Das Management nutzt die aktuelle Dynamik für einen intensiven Dialog mit dem Kapitalmarkt. Nachdem Präsident Libor Michalek bereits am 3. März auf einer Technologiekonferenz Einblicke in die strategische Ausrichtung gab, steht das Unternehmen vor weiteren wichtigen Terminen mit Investoren.

Termine für Investoren

Für Anleger folgen im März zwei Ereignisse, bei denen Finanzchef Rob O'Hare die künftige Strategie weiter präzisieren wird. Am 11. März nimmt das Unternehmen am Wolfe FinTech Forum teil. Wenige Tage später, am 17. März, findet ein interaktiver „Fireside Chat“ für Aktionäre statt, bei dem das Management vorab eingereichte Fragen zur Integration von Finanzprodukten in den dynamischen digitalen Handelssektor beantworten wird.

Anzeige

Affirm Holdings-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Affirm Holdings-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:

Die neusten Affirm Holdings-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Affirm Holdings-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Affirm Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

Random Partner

Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht

» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...

» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)

» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)

» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)

» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)

» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)

» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...

» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)

» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Andritz: Auftragsstand auf Rekordniveau - Dividende soll auf 2,7 Euro je Aktie erhöht werden
Beyond Meat Aktie: Druck wächst ( Finanztrends)
UBM - Mehr als 40 Prozent der Gewerbefläche im LeopoldQuartier vermietet
Roche Aktie: Gemischte Signale ( Finanztrends)
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(2), Verbund(1), Kontron(1), Porr(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 2.37%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Telekom Austria(3), Kontron(2), Verbund(1), Wienerberger(1), VIG(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.83%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(4)
    Star der Stunde: Amag 2.18%, Rutsch der Stunde: Andritz -6.3%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Telekom Austria(1), FACC(1)
    BSN MA-Event Andritz
    BSN MA-Event Deutsche Post
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

    Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    04.03.2026, 2881 Zeichen

    Affirm positioniert sich an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und digitalen Zahlungen. Durch eine erweiterte Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister Stripe sollen Finanzierungslösungen künftig direkt in KI-gesteuerte Kaufprozesse integriert werden. Damit reagiert das Unternehmen auf den Trend zum automatisierten Handel durch sogenannte KI-Agenten.

    Finanzierung für den automatisierten Handel

    Kern der erweiterten Partnerschaft ist die Einbindung von „Buy Now, Pay Later“-Optionen in Umgebungen, in denen KI-Systeme eigenständig Transaktionen vorbereiten oder durchführen. Doch wie können solche Systeme Käufe abwickeln, ohne die Sicherheit der Zahlungsdaten zu gefährden? Hierfür setzt Affirm auf sogenannte Shared Payment Tokens, die es KI-Agenten ermöglichen, Zahlungen zu autorisieren, während die sensiblen Anmeldedaten der Nutzer geschützt bleiben.

    Verbraucher erhalten so direkten Zugriff auf die flexiblen Rückzahlungspläne von Affirm, wobei die Gesamtkosten transparent im Voraus angezeigt werden. Stripe übernimmt hierbei die technische Abwicklung im Hintergrund. Während die Integration zunächst für Stripe-Partner erfolgt, ist die Ausweitung auf Händler außerhalb des Stripe-Netzwerks bereits für den weiteren Jahresverlauf geplant.

    Marktreaktion und Strategie

    Die Börse bewertet diesen strategischen Vorstoß positiv. Die Aktie legte heute um rund 5,4 % auf 43,40 € zu, womit sie sich deutlich von ihrem 52-Wochen-Tief bei 32,67 € entfernt. Allerdings deutet der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 76,6 darauf hin, dass der Titel kurzfristig als technisch überkauft gelten könnte.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Affirm Holdings?

    Das Management nutzt die aktuelle Dynamik für einen intensiven Dialog mit dem Kapitalmarkt. Nachdem Präsident Libor Michalek bereits am 3. März auf einer Technologiekonferenz Einblicke in die strategische Ausrichtung gab, steht das Unternehmen vor weiteren wichtigen Terminen mit Investoren.

    Termine für Investoren

    Für Anleger folgen im März zwei Ereignisse, bei denen Finanzchef Rob O'Hare die künftige Strategie weiter präzisieren wird. Am 11. März nimmt das Unternehmen am Wolfe FinTech Forum teil. Wenige Tage später, am 17. März, findet ein interaktiver „Fireside Chat“ für Aktionäre statt, bei dem das Management vorab eingereichte Fragen zur Integration von Finanzprodukten in den dynamischen digitalen Handelssektor beantworten wird.

    Anzeige

    Affirm Holdings-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Affirm Holdings-Analyse vom 4. März liefert die Antwort:

    Die neusten Affirm Holdings-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Affirm Holdings-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Affirm Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (04.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

    Random Partner

    Vontobel
    Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht

    » Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...

    » Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)

    » DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)

    » Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)

    » AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)

    » BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)

    » ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...

    » GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)

    » DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Andritz: Auftragsstand auf Rekordniveau - Dividende soll auf 2,7 Euro je Aktie erhöht werden
    Beyond Meat Aktie: Druck wächst ( Finanztrends)
    UBM - Mehr als 40 Prozent der Gewerbefläche im LeopoldQuartier vermietet
    Roche Aktie: Gemischte Signale ( Finanztrends)
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(2), Verbund(1), Kontron(1), Porr(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 2.37%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Telekom Austria(3), Kontron(2), Verbund(1), Wienerberger(1), VIG(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.83%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(4)
      Star der Stunde: Amag 2.18%, Rutsch der Stunde: Andritz -6.3%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Telekom Austria(1), FACC(1)
      BSN MA-Event Andritz
      BSN MA-Event Deutsche Post
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

      Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de