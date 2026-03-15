» GLP-1-Medikamente: Nach Absetzen droht der Jojo-Effekt ( Finanztrends)

15.03.2026, 3747 Zeichen

Patienten nehmen nach dem Ende einer Therapie mit Abnehmspritzen schnell wieder zu. Eine neue Modellstudie aus Cambridge belegt das Ausmaß des Rebound-Effekts. Gleichzeitig verändern die Deutschen ihre Ernährung.

Forscher fanden heraus, dass Patienten innerhalb eines Jahres nach Absetzen von GLP-1-Medikamenten durchschnittlich 60 Prozent des verlorenen Gewichts wieder zunehmen. Langfristig dürften es sogar 75 Prozent sein. Die Studie basiert auf sechs kontrollierten Studien mit über 3.200 Teilnehmern.

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Besorgniserregend ist eine mögliche Verschiebung der Körperzusammensetzung. Es ist unklar, ob der Gewichts-Rückgang im gleichen Verhältnis aus Fett- und Muskelmasse besteht. Ein überproportionaler Fettaufbau könnte den Stoffwechsel sogar verschlechtern.

Protein-Boom: Skyr wächst um 43 Prozent

Als Reaktion auf den Wunsch nach nachhaltigem Gewichtsmanagement passen Verbraucher ihre Ernährung an. Der Fokus liegt auf Muskelaufbau und Nährstoffdichte. Das zeigt ein aktueller Bericht des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ (NIQ).

Proteinreiche Lebensmittel erleben einen regelrechten Boom. Der Absatz des isländischen Magermilchprodukts Skyr stieg bis Februar 2026 um 43,1 Prozent. Rund 1,5 Millionen deutsche Haushalte kauften es im vergangenen Jahr erstmals. Der Grund: Skyr bietet viel Protein bei wenig Fett und Kohlenhydraten – ideal gegen Muskelabbau.

Gesund essen trotz Zeitdruck: Convenience im Aufwind

Der Alltagskonflikt zwischen Gesundheitswunsch und Zeitmangel prägt den Markt. Funktionelle Lebensmittel mit spezifischen Gesundheitsversprechen werden immer beliebter. Dazu gehören probiotische Produkte, ballaststoffreiche Snacks oder mit Vitaminen angereicherte Lebensmittel.

Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Convenience-Produkten und Flüssigmahlzeiten hoch. Sie haben sich von der Nische zum etablierten Angebot entwickelt. Marktbeobachter sehen hier weiteren Innovationsbedarf, getrieben von Megatrends wie Langlebigkeit und flexiblen Arbeitsmodellen.

Kombination schlägt Monotherapie

Die Daten belegen: Die Kombination aus Medikament und Lebensstiländerung wirkt am besten. Das Unternehmen WW (ehemals Weight Watchers) veröffentlichte Ergebnisse zu seinem Begleitprogramm für GLP-1-Nutzer.

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Teilnehmer, die Medikamente mit Ernährungsberatung kombinierten, verloren im ersten Monat bis zu 61 Prozent mehr Gewicht. Über ein Jahr betrachtet, lag der Vorsprung noch bei knapp 30 Prozent. Zudem gaben 72 Prozent an, dass die angepasste Ernährung Nebenwirkungen der Medikamente reduzierte.

Paradigmenwechsel in der Adipositas-Behandlung

Die aktuellen Entwicklungen markieren einen Wendepunkt. Adipositas wird zunehmend als chronische Erkrankung verstanden. Pharmakologische Interventionen allein reichen nicht aus – sie müssen in eine dauerhafte Lebensstiländerung eingebettet sein.

Die Lebensmittelindustrie reagiert schnell auf die neue Nachfrage. Es entsteht ein Ökosystem, in dem medizinische Therapien und alltagstaugliche, gesunde Lebensmittel zusammenwirken. Die Zukunft gehört personalisierten Ansätzen, die den Übergang von der Medikation nachhaltig begleiten.

(15.03.2026)

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