Abnehmspritzen: Jojo-Effekt nach Absetzen belegt ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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15.03.2026, 3523 Zeichen
Abnehmspritzen führen nach dem Absetzen oft zu einem massiven Jojo-Effekt. Das belegt eine neue Metaanalyse britischer Forscher. Demnach nehmen Patienten innerhalb eines Jahres durchschnittlich 60 Prozent des verlorenen Gewichts wieder zu.
Studie zeigt: Drei Viertel der Kilos kehren zurück
Forscher der University of Cambridge werteten Daten von über 3.200 Probanden aus. Im Fokus standen Wirkstoffe wie Semaglutid und Tirzepatid. Während der Therapie verloren die Teilnehmer bis zu 23 Prozent ihres Körpergewichts.
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Nach dem Absetzen kehrte der Großteil der Kilos jedoch zurück. Modellrechnungen deuten darauf hin, dass langfristig nur etwa ein Viertel des Gewichtsverlusts erhalten bleibt. Der Körper verteidigt sein einmal erreichtes Höchstgewicht massiv.
Hohe Kosten und Nebenwirkungen treiben Abbrüche
Trotz der Wirksamkeit brechen etwa die Hälfte aller Patienten die Therapie vorzeitig ab. Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt sind ein Hauptgrund. Eine weitere große Hürde sind die Kosten.
In Deutschland müssen Patienten mehrere hundert Euro monatlich selbst zahlen. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Präparate zur reinen Gewichtsreduktion meist nicht. Viele setzen die Spritzen daher beim Erreichen des Wunschgewichts ab – mit fatalen Folgen.
Langsames Ausschleichen als Ausweg?
Kann ein schrittweiser Therapieausstieg den Jojo-Effekt bremsen? Eine US-Studie liefert erste Hinweise. Durch die langsame Verlängerung der Injektionsintervalle gelang es vielen Patienten, ihr Gewicht zu stabilisieren.
Diese Strategie könnte die finanziellen Belastungen strecken und die Verträglichkeit verbessern. Medizinische Experten betrachten Adipositas jedoch als chronische Erkrankung. Sie fordern oft eine extrem langfristige, teils lebenslange Begleitung.
Ohne Lebensstil-Änderung geht es nicht
Die Studien machen deutlich: Medikamente allein reichen nicht. Entscheidend bleibt die tägliche Ernährung. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass hochverarbeitete Lebensmittel das Abnehmen blockieren – selbst bei gleicher Kalorienzahl.
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Sie führen zu häufigeren Heißhungerattacken. Eine grundlegende Umstellung des Lebensstils ist daher unerlässlich. Die rein pharmakologische Behandlung greift sonst zu kurz.
Pharmaindustrie unter Druck
Die Ergebnisse zwingen die Gesundheitspolitik zum Umdenken. Fachgesellschaften fordern verstärkt multidisziplinäre Ansätze. Diese sollen Medikamente nahtlos mit Ernährungsberatung und Bewegungsprogrammen verknüpfen.
Für die Hersteller bedeutet die hohe Rückfallquote eine Herausforderung. Der wirtschaftliche Erfolg ihrer GLP-1-Strategien hängt stark von der dauerhaften Therapietreue ab. Erwartet werden nun neue Präparategenerationen, etwa in Tablettenform.
Eines bleibt klar: Der Weg zum dauerhaften Wunschgewicht lässt sich nicht allein durch eine Spritze abkürzen. Er erfordert Disziplin und eine lebenslange Anpassung der Gewohnheiten.
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Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
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