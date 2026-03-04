SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Darmbakterien zwingen Fettzellen zum Verbrennen ( Finanztrends)

04.03.2026, 3311 Zeichen

Forscher entdecken, wie Darmmikroben den Stoffwechsel umprogrammieren. Eine heute in Nature veröffentlichte Studie zeigt: Bestimmte Bakterien können Fettzellen anweisen, Energie zu verbrennen statt zu speichern. Dieser bisher unbekannte Signalweg eröffnet neue Möglichkeiten im Kampf gegen Fettleibigkeit und Diabetes.

Vom weißen zum beigen Fett: So funktioniert der Schalter

Ein internationales Team identifizierte vier spezifische Bakterienstämme als Schlüsselakteure. Werden diese gemeinsam mit einer proteinarmen Diät verabreicht, starten sie eine komplexe Signalkaskade. Zuerst verändern sie die Gallensäuren, dann setzt die Leber das Hormon FGF21 frei.

Das Ergebnis: Energiespeicherndes weißes Fett verwandelt sich in energieverbrennendes beiges Fett. In Versuchen mit Mäusen führte dies zu geringerer Gewichtszunahme, besserer Blutzuckerkontrolle und niedrigeren Cholesterinwerten. Der Prozess gleicht einer biologischen Staffelübergabe – nicht einem einfachen Ein-Aus-Schalter.

Die richtige Ernährung aktiviert die Mikroben

Die Studie unterstreicht, wie stark die Ernährung das Darmmikrobiom steuert. Eine proteinarme Diät schuf erst die notwendige Umgebung für die stoffwechselanregende Wirkung der Bakterien. Es reicht also nicht aus, nur „gute“ Bakterien zu haben. Sie benötigen den passenden diätetischen Nährboden, um aktiv zu werden.

Bereits bekannt war, dass sich die Darmflora von schlanken und übergewichtigen Menschen unterscheidet. Die neue Forschung liefert nun eine Erklärung für diese Verbindung und zeigt den konkreten Mechanismismus auf.

Paradigmenwechsel in der Adipositas-Therapie?

Bisher konzentrierten sich Behandlungen vor allem auf Kalorienreduktion und Bewegung. Diese Entdeckung könnte das ändern. Statt nur weniger zu essen, könnten Therapien künftig das Darmmikrobiom gezielt modulieren, um den Stoffwechsel neu zu programmieren.

Die Idee, Fettzellen zum Verbrennen zu zwingen, ist ein lang gehegter Traum der Forschung. Die Identifizierung der spezifischen Bakterien und ihres diätetischen Auslösers bringt ihn in greifbare Nähe.

Der nächste Schritt: Übertragung auf den Menschen

Die vielversprechenden Ergebnisse stammen bisher aus Tierversuchen. Der entscheidende nächste Schritt sind nun klinische Studien am Menschen. Bestätigt sich der Mechanismus, könnten daraus völlig neue Behandlungsansätze entstehen.

Denkbar sind gezielte probiotische Therapien mit den vier Bakterienstämmen, kombiniert mit individuellen Ernährungsplänen. Solche personalisierten Interventionen könnten eine Alternative zu Diäten sein, die oft am Jo-Jo-Effekt scheitern. Die Forschung setzt damit an der Wurzel an: der Art und Weise, wie der Körper Energie verarbeitet.


(04.03.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




 

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




     

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

    Vienna International Airport
    Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


