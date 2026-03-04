Darmbakterien zwingen Fettzellen zum Verbrennen ( Finanztrends)

04.03.2026, 3311 Zeichen

Forscher entdecken, wie Darmmikroben den Stoffwechsel umprogrammieren. Eine heute in Nature veröffentlichte Studie zeigt: Bestimmte Bakterien können Fettzellen anweisen, Energie zu verbrennen statt zu speichern. Dieser bisher unbekannte Signalweg eröffnet neue Möglichkeiten im Kampf gegen Fettleibigkeit und Diabetes.

Ein internationales Team identifizierte vier spezifische Bakterienstämme als Schlüsselakteure. Werden diese gemeinsam mit einer proteinarmen Diät verabreicht, starten sie eine komplexe Signalkaskade. Zuerst verändern sie die Gallensäuren, dann setzt die Leber das Hormon FGF21 frei.

Das Ergebnis: Energiespeicherndes weißes Fett verwandelt sich in energieverbrennendes beiges Fett. In Versuchen mit Mäusen führte dies zu geringerer Gewichtszunahme, besserer Blutzuckerkontrolle und niedrigeren Cholesterinwerten. Der Prozess gleicht einer biologischen Staffelübergabe – nicht einem einfachen Ein-Aus-Schalter.

Die richtige Ernährung aktiviert die Mikroben

Die Studie unterstreicht, wie stark die Ernährung das Darmmikrobiom steuert. Eine proteinarme Diät schuf erst die notwendige Umgebung für die stoffwechselanregende Wirkung der Bakterien. Es reicht also nicht aus, nur „gute“ Bakterien zu haben. Sie benötigen den passenden diätetischen Nährboden, um aktiv zu werden.

Bereits bekannt war, dass sich die Darmflora von schlanken und übergewichtigen Menschen unterscheidet. Die neue Forschung liefert nun eine Erklärung für diese Verbindung und zeigt den konkreten Mechanismismus auf.