Evotec Aktie: Verluste zum Wochenstart ( Finanztrends)

04.03.2026, 1500 Zeichen

Die Evotec-Aktie startete schwach in die Handelswoche. Am Montag rutschte das Papier des Hamburger Biotech-Unternehmens um 2,7 Prozent auf 5,72 Euro ab und gehörte damit zu den Verlierern im MDAX. Der Handel verlief volatil zwischen 5,64 und 5,72 Euro.

Quartalsverlust belastet weiter

Die jüngsten Geschäftszahlen hinterlassen Spuren. Im dritten Quartal 2025 hatte Evotec einen Verlust von 0,24 Euro je Aktie ausgewiesen. Der Umsatz lag bei 163,89 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2025 peilte das Management Erlöse zwischen 760 und 800 Millionen Euro an.

Charttechnisch unter Druck

Das Papier bewegt sich weiterhin in schwierigem Fahrwasser. Nach dem 52-Wochen-Tief von 4,90 Euro im Dezember 2025 hat die Aktie zwar Abstand gewonnen, liegt aber deutlich unter dem Jahreshoch von 8,58 Euro. Eine Dividende für 2024 wurde nicht ausgeschüttet.