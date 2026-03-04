SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Resmed-Studie: Stress raubt der Hälfte der Deutschen den Schlaf ( Finanztrends)

04.03.2026, 4154 Zeichen

Eine globale Umfrage zeigt eine alarmierende Lücke: Obwohl die meisten Menschen Schlaf als wichtigsten Gesundheitsfaktor sehen, wacht mehr als die Hälfte nicht erholt auf. Chronischer Stress treibt diesen Teufelskreis an.

Laut der neuen „Global Sleep Survey“ des Gesundheitsunternehmens Resmed halten 59 Prozent der Deutschen Schlaf für bedeutender als Ernährung und Bewegung. Die Realität sieht anders aus: 57 Prozent der Befragten wachen an höchstens vier Tagen pro Woche tatsächlich erholt auf. Diese Diskrepanz hat Folgen – von Konzentrationsproblemen bis hin zu erhöhten Krankheitsrisiken.

Stress als größter Schlafräuber

Der Zusammenhang ist wissenschaftlich klar: Chronischer Stress sabotiert die Nachtruhe. Bei Anspannung schüttet der Körper Cortisol aus, den natürlichen Gegenspieler des Schlafhormons Melatonin. Ein hoher Spiegel am Abend verhindert die Bettschwere und fördert nächtliches Grübeln.

Die Resmed-Daten belegen das Problem: 42 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer nennen Stress und Ängste das größte Hindernis für erholsamen Schlaf. Eine frühere Umfrage identifizierte beruflichen Druck bei 41 Prozent als Hauptursache.

Schlechter Schlaf kostet Lebensjahre

Aktuelle Studien unterstreichen die dramatischen Konsequenzen. Gute Schlafqualität kombiniert mit aktivem Stressabbau kann die Lebenserwartung ab 50 deutlich steigern. Eine andere Untersuchung warnt: Sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf wirken sich negativ aus.

Die unmittelbaren Effekte sind spürbar. Weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht können die kognitiven Fähigkeiten um bis zu 30 Prozent reduzieren. Das Gehirn braucht die Nacht zur Informationsverarbeitung und zur Stärkung der Abwehrkräfte.

So durchbricht man den Teufelskreis

Experten empfehlen eine klare Abendroutine. Dazu gehört der Verzicht auf blaues Licht von Smartphones oder Tablets 30 bis 60 Minuten vor dem Zubettgehen. Dieses Licht hemmt die Melatoninproduktion. Besser sind entspannende Tätigkeiten wie Lesen oder ruhige Musik.

Regelmäßige Bewegung tagsüber baut Stress ab – intensive Sporteinheiten direkt vor dem Schlafen sollten jedoch vermieden werden. Besonders wirksam sind Techniken wie Meditation, Achtsamkeitsübungen und gezielte Atemtechniken. Sie beruhigen das Nervensystem und verbessern die Schlafqualität nachhaltig.

Schlafmangel belastet die Wirtschaft

Das Problem hat massive volkswirtschaftliche Folgen. 58 Prozent der Befragten bemerken Konzentrationsprobleme bei der Arbeit durch schlechten Schlaf. Noch alarmierender: 56 Prozent meldeten sich mindestens einmal wegen Müdigkeit krank, 40 Prozent sogar wiederholt.

Unternehmen stehen daher zunehmend in der Verantwortung. Experten fordern Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten, Pausenangebote und Aufklärung über Schlafgesundheit. Chronischer Schlafmangel erhöht das Risiko für Depressionen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen – eine Belastung für das gesamte Gesundheitssystem.

Die Zukunft ist personalisiert

Die Technologie spielt eine wachsende Rolle. Weltweit nutzen laut Resmed inzwischen 53 Prozent Wearables wie Smartwatches zur Schlafüberwachung – ein Anstieg von 16 Prozent. Diese Daten könnten künftig maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.

Als Goldstandard bei chronischer Schlaflosigkeit gilt die Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I). Sie hilft, negative Denkmuster zu durchbrechen und gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Die Kombination aus Therapie, Technologie und wachsendem Bewusstsein bietet die Chance, der Schlafkrise wirksamer zu begegnen.


(04.03.2026)

