Resmed-Studie: Stress raubt der Hälfte der Deutschen den Schlaf ( Finanztrends)

Eine globale Umfrage zeigt eine alarmierende Lücke: Obwohl die meisten Menschen Schlaf als wichtigsten Gesundheitsfaktor sehen, wacht mehr als die Hälfte nicht erholt auf. Chronischer Stress treibt diesen Teufelskreis an.

Laut der neuen „Global Sleep Survey“ des Gesundheitsunternehmens Resmed halten 59 Prozent der Deutschen Schlaf für bedeutender als Ernährung und Bewegung. Die Realität sieht anders aus: 57 Prozent der Befragten wachen an höchstens vier Tagen pro Woche tatsächlich erholt auf. Diese Diskrepanz hat Folgen – von Konzentrationsproblemen bis hin zu erhöhten Krankheitsrisiken.

Stress als größter Schlafräuber

Der Zusammenhang ist wissenschaftlich klar: Chronischer Stress sabotiert die Nachtruhe. Bei Anspannung schüttet der Körper Cortisol aus, den natürlichen Gegenspieler des Schlafhormons Melatonin. Ein hoher Spiegel am Abend verhindert die Bettschwere und fördert nächtliches Grübeln.

Die Resmed-Daten belegen das Problem: 42 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer nennen Stress und Ängste das größte Hindernis für erholsamen Schlaf. Eine frühere Umfrage identifizierte beruflichen Druck bei 41 Prozent als Hauptursache.

Schlechter Schlaf kostet Lebensjahre

Aktuelle Studien unterstreichen die dramatischen Konsequenzen. Gute Schlafqualität kombiniert mit aktivem Stressabbau kann die Lebenserwartung ab 50 deutlich steigern. Eine andere Untersuchung warnt: Sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf wirken sich negativ aus.

Die unmittelbaren Effekte sind spürbar. Weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht können die kognitiven Fähigkeiten um bis zu 30 Prozent reduzieren. Das Gehirn braucht die Nacht zur Informationsverarbeitung und zur Stärkung der Abwehrkräfte.