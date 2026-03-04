Resmed-Studie: Stress raubt der Hälfte der Deutschen den Schlaf ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
04.03.2026, 4154 Zeichen
Eine globale Umfrage zeigt eine alarmierende Lücke: Obwohl die meisten Menschen Schlaf als wichtigsten Gesundheitsfaktor sehen, wacht mehr als die Hälfte nicht erholt auf. Chronischer Stress treibt diesen Teufelskreis an.
Laut der neuen „Global Sleep Survey“ des Gesundheitsunternehmens Resmed halten 59 Prozent der Deutschen Schlaf für bedeutender als Ernährung und Bewegung. Die Realität sieht anders aus: 57 Prozent der Befragten wachen an höchstens vier Tagen pro Woche tatsächlich erholt auf. Diese Diskrepanz hat Folgen – von Konzentrationsproblemen bis hin zu erhöhten Krankheitsrisiken.
Wer unter chronischem Stress und Schlafmangel leidet, findet in diesem kostenlosen E-Book effektive Sofortmaßnahmen für mehr Ausgeglichenheit. Erfahren Sie, wie Sie die typischen Zeitdiebe entlarven und durch gezielte Achtsamkeitsübungen wieder zur Ruhe kommen. Gratis E-Book: Stressfrei produktiv herunterladen
Stress als größter Schlafräuber
Der Zusammenhang ist wissenschaftlich klar: Chronischer Stress sabotiert die Nachtruhe. Bei Anspannung schüttet der Körper Cortisol aus, den natürlichen Gegenspieler des Schlafhormons Melatonin. Ein hoher Spiegel am Abend verhindert die Bettschwere und fördert nächtliches Grübeln.
Die Resmed-Daten belegen das Problem: 42 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer nennen Stress und Ängste das größte Hindernis für erholsamen Schlaf. Eine frühere Umfrage identifizierte beruflichen Druck bei 41 Prozent als Hauptursache.
Schlechter Schlaf kostet Lebensjahre
Aktuelle Studien unterstreichen die dramatischen Konsequenzen. Gute Schlafqualität kombiniert mit aktivem Stressabbau kann die Lebenserwartung ab 50 deutlich steigern. Eine andere Untersuchung warnt: Sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf wirken sich negativ aus.
Die unmittelbaren Effekte sind spürbar. Weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht können die kognitiven Fähigkeiten um bis zu 30 Prozent reduzieren. Das Gehirn braucht die Nacht zur Informationsverarbeitung und zur Stärkung der Abwehrkräfte.
Ein gestörter Schlaf beeinträchtigt nicht nur die Regeneration, sondern mindert auch spürbar Ihre tägliche Konzentration und Gedächtnisleistung. Dieser kostenlose Ratgeber bietet Ihnen elf alltagstaugliche Übungen und wertvolle Tipps, um Ihre mentale Fitness nachhaltig zu stärken. Kostenlosen PDF-Report für mehr Fokus sichern
So durchbricht man den Teufelskreis
Experten empfehlen eine klare Abendroutine. Dazu gehört der Verzicht auf blaues Licht von Smartphones oder Tablets 30 bis 60 Minuten vor dem Zubettgehen. Dieses Licht hemmt die Melatoninproduktion. Besser sind entspannende Tätigkeiten wie Lesen oder ruhige Musik.
Regelmäßige Bewegung tagsüber baut Stress ab – intensive Sporteinheiten direkt vor dem Schlafen sollten jedoch vermieden werden. Besonders wirksam sind Techniken wie Meditation, Achtsamkeitsübungen und gezielte Atemtechniken. Sie beruhigen das Nervensystem und verbessern die Schlafqualität nachhaltig.
Schlafmangel belastet die Wirtschaft
Das Problem hat massive volkswirtschaftliche Folgen. 58 Prozent der Befragten bemerken Konzentrationsprobleme bei der Arbeit durch schlechten Schlaf. Noch alarmierender: 56 Prozent meldeten sich mindestens einmal wegen Müdigkeit krank, 40 Prozent sogar wiederholt.
Unternehmen stehen daher zunehmend in der Verantwortung. Experten fordern Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten, Pausenangebote und Aufklärung über Schlafgesundheit. Chronischer Schlafmangel erhöht das Risiko für Depressionen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen – eine Belastung für das gesamte Gesundheitssystem.
Die Zukunft ist personalisiert
Die Technologie spielt eine wachsende Rolle. Weltweit nutzen laut Resmed inzwischen 53 Prozent Wearables wie Smartwatches zur Schlafüberwachung – ein Anstieg von 16 Prozent. Diese Daten könnten künftig maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.
Als Goldstandard bei chronischer Schlaflosigkeit gilt die Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I). Sie hilft, negative Denkmuster zu durchbrechen und gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Die Kombination aus Therapie, Technologie und wachsendem Bewusstsein bietet die Chance, der Schlafkrise wirksamer zu begegnen.
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht
» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...
» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)
» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)
» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)
» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)
» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)
» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)
» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis,...
- Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Ban...
- Fear of missing out, Buying the Dip und Taking Pr...
- Neues Kursziel für Verbund
- Palfinger liefert 35 Offshore-Krane für Windpark ...
- Analysten zu Semperit: "Aussetzung der Dividenden...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
04.03.2026, 4154 Zeichen
Eine globale Umfrage zeigt eine alarmierende Lücke: Obwohl die meisten Menschen Schlaf als wichtigsten Gesundheitsfaktor sehen, wacht mehr als die Hälfte nicht erholt auf. Chronischer Stress treibt diesen Teufelskreis an.
Laut der neuen „Global Sleep Survey“ des Gesundheitsunternehmens Resmed halten 59 Prozent der Deutschen Schlaf für bedeutender als Ernährung und Bewegung. Die Realität sieht anders aus: 57 Prozent der Befragten wachen an höchstens vier Tagen pro Woche tatsächlich erholt auf. Diese Diskrepanz hat Folgen – von Konzentrationsproblemen bis hin zu erhöhten Krankheitsrisiken.
Wer unter chronischem Stress und Schlafmangel leidet, findet in diesem kostenlosen E-Book effektive Sofortmaßnahmen für mehr Ausgeglichenheit. Erfahren Sie, wie Sie die typischen Zeitdiebe entlarven und durch gezielte Achtsamkeitsübungen wieder zur Ruhe kommen. Gratis E-Book: Stressfrei produktiv herunterladen
Stress als größter Schlafräuber
Der Zusammenhang ist wissenschaftlich klar: Chronischer Stress sabotiert die Nachtruhe. Bei Anspannung schüttet der Körper Cortisol aus, den natürlichen Gegenspieler des Schlafhormons Melatonin. Ein hoher Spiegel am Abend verhindert die Bettschwere und fördert nächtliches Grübeln.
Die Resmed-Daten belegen das Problem: 42 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer nennen Stress und Ängste das größte Hindernis für erholsamen Schlaf. Eine frühere Umfrage identifizierte beruflichen Druck bei 41 Prozent als Hauptursache.
Schlechter Schlaf kostet Lebensjahre
Aktuelle Studien unterstreichen die dramatischen Konsequenzen. Gute Schlafqualität kombiniert mit aktivem Stressabbau kann die Lebenserwartung ab 50 deutlich steigern. Eine andere Untersuchung warnt: Sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf wirken sich negativ aus.
Die unmittelbaren Effekte sind spürbar. Weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht können die kognitiven Fähigkeiten um bis zu 30 Prozent reduzieren. Das Gehirn braucht die Nacht zur Informationsverarbeitung und zur Stärkung der Abwehrkräfte.
Ein gestörter Schlaf beeinträchtigt nicht nur die Regeneration, sondern mindert auch spürbar Ihre tägliche Konzentration und Gedächtnisleistung. Dieser kostenlose Ratgeber bietet Ihnen elf alltagstaugliche Übungen und wertvolle Tipps, um Ihre mentale Fitness nachhaltig zu stärken. Kostenlosen PDF-Report für mehr Fokus sichern
So durchbricht man den Teufelskreis
Experten empfehlen eine klare Abendroutine. Dazu gehört der Verzicht auf blaues Licht von Smartphones oder Tablets 30 bis 60 Minuten vor dem Zubettgehen. Dieses Licht hemmt die Melatoninproduktion. Besser sind entspannende Tätigkeiten wie Lesen oder ruhige Musik.
Regelmäßige Bewegung tagsüber baut Stress ab – intensive Sporteinheiten direkt vor dem Schlafen sollten jedoch vermieden werden. Besonders wirksam sind Techniken wie Meditation, Achtsamkeitsübungen und gezielte Atemtechniken. Sie beruhigen das Nervensystem und verbessern die Schlafqualität nachhaltig.
Schlafmangel belastet die Wirtschaft
Das Problem hat massive volkswirtschaftliche Folgen. 58 Prozent der Befragten bemerken Konzentrationsprobleme bei der Arbeit durch schlechten Schlaf. Noch alarmierender: 56 Prozent meldeten sich mindestens einmal wegen Müdigkeit krank, 40 Prozent sogar wiederholt.
Unternehmen stehen daher zunehmend in der Verantwortung. Experten fordern Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten, Pausenangebote und Aufklärung über Schlafgesundheit. Chronischer Schlafmangel erhöht das Risiko für Depressionen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen – eine Belastung für das gesamte Gesundheitssystem.
Die Zukunft ist personalisiert
Die Technologie spielt eine wachsende Rolle. Weltweit nutzen laut Resmed inzwischen 53 Prozent Wearables wie Smartwatches zur Schlafüberwachung – ein Anstieg von 16 Prozent. Diese Daten könnten künftig maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.
Als Goldstandard bei chronischer Schlaflosigkeit gilt die Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I). Sie hilft, negative Denkmuster zu durchbrechen und gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Die Kombination aus Therapie, Technologie und wachsendem Bewusstsein bietet die Chance, der Schlafkrise wirksamer zu begegnen.
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht
» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...
» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)
» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)
» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)
» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)
» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)
» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)
» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis,...
- Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Ban...
- Fear of missing out, Buying the Dip und Taking Pr...
- Neues Kursziel für Verbund
- Palfinger liefert 35 Offshore-Krane für Windpark ...
- Analysten zu Semperit: "Aussetzung der Dividenden...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co