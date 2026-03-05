SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Alternative Medizin: Boom bei Kindern, tödliche Risiken für Krebspatienten ( Finanztrends)

05.03.2026

Zwei neue Studien zeigen die extreme Spanne zwischen Wellness-Trends und lebensbedrohlichen Therapie-Abbrüchen – und fordern mehr wissenschaftliche Evidenz.

Die globale Medizin steht an einem Wendepunkt. Während immer mehr Familien bei ihren Kindern auf Yoga und Meditation setzen, riskieren Krebspatientinnen ihr Leben, wenn sie bewährte Therapien durch Alternativmethoden ersetzen. Zwei am 2. März 2026 veröffentlichte Großstudien von Stanford und Yale liefern die harten Daten zu dieser Entwicklung und unterstreichen eine dringende Forderung: Ohne rigorose klinische Studien wird die Integration alternativer Methoden zur Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

Explosionsartiger Anstieg bei Kindern und Jugendlichen

Der Druck für qualitativ hochwertige Studien wird vor allem durch das veränderte Verhalten junger Familien angetrieben. Eine Analyse der Stanford University im Fachjournal JAMA Pediatrics zeigt einen dramatischen Wandel: Der Anteil der Vier- bis Siebzehnjährigen in den USA, die komplementäre oder alternative Medizin nutzen, ist von 4,6 Prozent (2007) auf 17,7 Prozent (2022) gestiegen.

Besonders beliebt sind Mind-Body-Therapien. Yoga (12,6 Prozent) und Meditation (6,9 Prozent) führen die Liste an. Die stärksten Zuwächse gab es bei Sechs- bis Elfjährigen. Für Ärzte ist das eine Herausforderung: Ohne solide pädiatrische Studien fehlen Daten zu Sicherheit, Wirksamkeit und Dosierung für den sich entwickelnden Körper. Aus einem Nischenthema ist ein Mainstream-Public-Health-Imperativ geworden.

Tödliches Risiko: Alternative Methoden statt Krebstherapie

Während es bei Kindern oft um allgemeines Wohlbefinden geht, zeigen die Daten in der Onkologie ein lebensbedrohliches Bild. Eine Kohortenstudie der Yale University (JAMA Network Open) analysierte über 2,1 Millionen Brustkrebs-Patientinnen.

Das Ergebnis ist alarmierend: Patientinnen, die ausschließlich auf alternative Medizin setzten, hatten im Vergleich zur konventionellen Therapie ein 3,67-fach erhöhtes Sterberisiko innerhalb von fünf Jahren. Selbst die Kombination aus Schulmedizin und Alternativmethoden war riskant (1,45-faches Risiko). Grund hierfür ist oft eine geringere Therapietreue bei lebenswichtigen Behandlungen wie der endokrinen Therapie.

Die Studie macht deutlich: Hochwertige Forschung muss nicht nur die isolierte Wirksamkeit prüfen, sondern vor allem die Wechselwirkungen mit etablierten Therapien verstehen. Hier entscheidet sich über Leben und Tod.

Integration nur mit Evidenz: Der schmale Grat

Die extreme Spanne zwischen den Studien unterstreicht den entscheidenden Unterschied: Komplementär (ergänzend) ist nicht alternativ (ersetzend). Gesundheitsorganisationen wie das US-National Cancer Institute trennen diese Begriffe scharf.

Evidenzbasierte integrative Medizin kombiniert bewährte Standardtherapien mit komplementären Methoden, deren Nutzen und Sicherheit in Studien belegt sind – etwa zur Linderung von Nebenwirkungen. Doch die Ressourcen für Forschung sind begrenzt. Wissenschaftler fordern, Prioritäten nach wissenschaftlicher Plausibilität zu setzen. Geld für höchst unwahrscheinliche Behandlungen zu verwenden, entzieht es sinnvollen Projekten mit rationaler Grundlage.

WHO-Strategie: Globaler Handlungsbedarf

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Handlungsbedarf erkannt. Ihre Traditionelle-Medizin-Strategie 2025–2034 fordert eine Stärkung der Evidenzbasis und sichere Versorgung durch regulative Maßnahmen. Millionen Menschen weltweit nutzen diese Systeme in der Grundversorgung.

Doch der Anteil der globalen Forschungsgelder für traditionelle Medizin ist minimal – trotz ihrer weiten Verbreitung. Die Zukunft muss in groß angelegten, randomisierten Kontrollstudien liegen, die denselben rigorosen Standards wie Arzneimittelprüfungen genügen. Die Daten vom März 2026 sind eine klare Mahnung: Die Integration in die moderne Medizin kann nicht auf Anekdoten, Traditionen oder Wellness-Trends basieren. Sie braucht kompromisslose wissenschaftliche Strenge. Nur so bleiben Patientensicherheit und Behandlungserfolg das oberste Ziel.


(05.03.2026)

