Alternative Medizin: Boom bei Kindern, tödliche Risiken für Krebspatienten ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
05.03.2026, 4462 Zeichen
Zwei neue Studien zeigen die extreme Spanne zwischen Wellness-Trends und lebensbedrohlichen Therapie-Abbrüchen – und fordern mehr wissenschaftliche Evidenz.
Die globale Medizin steht an einem Wendepunkt. Während immer mehr Familien bei ihren Kindern auf Yoga und Meditation setzen, riskieren Krebspatientinnen ihr Leben, wenn sie bewährte Therapien durch Alternativmethoden ersetzen. Zwei am 2. März 2026 veröffentlichte Großstudien von Stanford und Yale liefern die harten Daten zu dieser Entwicklung und unterstreichen eine dringende Forderung: Ohne rigorose klinische Studien wird die Integration alternativer Methoden zur Gefahr für die öffentliche Gesundheit.
Explosionsartiger Anstieg bei Kindern und Jugendlichen
Der Druck für qualitativ hochwertige Studien wird vor allem durch das veränderte Verhalten junger Familien angetrieben. Eine Analyse der Stanford University im Fachjournal JAMA Pediatrics zeigt einen dramatischen Wandel: Der Anteil der Vier- bis Siebzehnjährigen in den USA, die komplementäre oder alternative Medizin nutzen, ist von 4,6 Prozent (2007) auf 17,7 Prozent (2022) gestiegen.
Nacken pocht, Rücken zieht? Diese TCM-Technik braucht nur 3 Finger. Der kostenlose PDF-Guide erklärt 101 Druckpunkte, mit denen sich viele Beschwerden in Minuten lindern lassen. Schmerzfrei mit der heilenden Kraft der Akupressur
Besonders beliebt sind Mind-Body-Therapien. Yoga (12,6 Prozent) und Meditation (6,9 Prozent) führen die Liste an. Die stärksten Zuwächse gab es bei Sechs- bis Elfjährigen. Für Ärzte ist das eine Herausforderung: Ohne solide pädiatrische Studien fehlen Daten zu Sicherheit, Wirksamkeit und Dosierung für den sich entwickelnden Körper. Aus einem Nischenthema ist ein Mainstream-Public-Health-Imperativ geworden.
Tödliches Risiko: Alternative Methoden statt Krebstherapie
Während es bei Kindern oft um allgemeines Wohlbefinden geht, zeigen die Daten in der Onkologie ein lebensbedrohliches Bild. Eine Kohortenstudie der Yale University (JAMA Network Open) analysierte über 2,1 Millionen Brustkrebs-Patientinnen.
Das Ergebnis ist alarmierend: Patientinnen, die ausschließlich auf alternative Medizin setzten, hatten im Vergleich zur konventionellen Therapie ein 3,67-fach erhöhtes Sterberisiko innerhalb von fünf Jahren. Selbst die Kombination aus Schulmedizin und Alternativmethoden war riskant (1,45-faches Risiko). Grund hierfür ist oft eine geringere Therapietreue bei lebenswichtigen Behandlungen wie der endokrinen Therapie.
Werden Ihre Blutwerte falsch interpretiert? Der Gratis-Report zeigt, welche Werte wirklich zählen – und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Laborwerte-Selbstcheck kostenlos anfordern
Die Studie macht deutlich: Hochwertige Forschung muss nicht nur die isolierte Wirksamkeit prüfen, sondern vor allem die Wechselwirkungen mit etablierten Therapien verstehen. Hier entscheidet sich über Leben und Tod.
Integration nur mit Evidenz: Der schmale Grat
Die extreme Spanne zwischen den Studien unterstreicht den entscheidenden Unterschied: Komplementär (ergänzend) ist nicht alternativ (ersetzend). Gesundheitsorganisationen wie das US-National Cancer Institute trennen diese Begriffe scharf.
Evidenzbasierte integrative Medizin kombiniert bewährte Standardtherapien mit komplementären Methoden, deren Nutzen und Sicherheit in Studien belegt sind – etwa zur Linderung von Nebenwirkungen. Doch die Ressourcen für Forschung sind begrenzt. Wissenschaftler fordern, Prioritäten nach wissenschaftlicher Plausibilität zu setzen. Geld für höchst unwahrscheinliche Behandlungen zu verwenden, entzieht es sinnvollen Projekten mit rationaler Grundlage.
WHO-Strategie: Globaler Handlungsbedarf
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Handlungsbedarf erkannt. Ihre Traditionelle-Medizin-Strategie 2025–2034 fordert eine Stärkung der Evidenzbasis und sichere Versorgung durch regulative Maßnahmen. Millionen Menschen weltweit nutzen diese Systeme in der Grundversorgung.
Doch der Anteil der globalen Forschungsgelder für traditionelle Medizin ist minimal – trotz ihrer weiten Verbreitung. Die Zukunft muss in groß angelegten, randomisierten Kontrollstudien liegen, die denselben rigorosen Standards wie Arzneimittelprüfungen genügen. Die Daten vom März 2026 sind eine klare Mahnung: Die Integration in die moderne Medizin kann nicht auf Anekdoten, Traditionen oder Wellness-Trends basieren. Sie braucht kompromisslose wissenschaftliche Strenge. Nur so bleiben Patientensicherheit und Behandlungserfolg das oberste Ziel.
Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
Random Partner
wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbund, FACC und Andritz ge...
» Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Apple, Berkshire, Andritz, Addiko Bank
» Steuerreform 2026: Entlastung für Gastronomie, Digitaldruck für Unterneh...
» Kon Tum Aktie: Branchenfokus entscheidend ( Finanztrends)
» ATX-Trends: Andritz, Verbund, Addiko, Zumtobel ...
» Operation Epic Fury: US-Kongress ebnet Weg für längeren Iran-Konflikt ( ...
» iShares ACWI ex-US ETF: Unter Druck ( Finanztrends)
» Royal Bank of Canada Aktie: Rekordgewinn ( Finanztrends)
» Intervallfasten: Kein Wundermittel zum Abnehmen, aber für die Gesundheit...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbu...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Höheres Kursziel für Porr, aber Downgrade auf Hold
- ATX TR-Frühmover: Andritz, DO&CO, Porr, Wienerber...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
05.03.2026, 4462 Zeichen
Zwei neue Studien zeigen die extreme Spanne zwischen Wellness-Trends und lebensbedrohlichen Therapie-Abbrüchen – und fordern mehr wissenschaftliche Evidenz.
Die globale Medizin steht an einem Wendepunkt. Während immer mehr Familien bei ihren Kindern auf Yoga und Meditation setzen, riskieren Krebspatientinnen ihr Leben, wenn sie bewährte Therapien durch Alternativmethoden ersetzen. Zwei am 2. März 2026 veröffentlichte Großstudien von Stanford und Yale liefern die harten Daten zu dieser Entwicklung und unterstreichen eine dringende Forderung: Ohne rigorose klinische Studien wird die Integration alternativer Methoden zur Gefahr für die öffentliche Gesundheit.
Explosionsartiger Anstieg bei Kindern und Jugendlichen
Der Druck für qualitativ hochwertige Studien wird vor allem durch das veränderte Verhalten junger Familien angetrieben. Eine Analyse der Stanford University im Fachjournal JAMA Pediatrics zeigt einen dramatischen Wandel: Der Anteil der Vier- bis Siebzehnjährigen in den USA, die komplementäre oder alternative Medizin nutzen, ist von 4,6 Prozent (2007) auf 17,7 Prozent (2022) gestiegen.
Nacken pocht, Rücken zieht? Diese TCM-Technik braucht nur 3 Finger. Der kostenlose PDF-Guide erklärt 101 Druckpunkte, mit denen sich viele Beschwerden in Minuten lindern lassen. Schmerzfrei mit der heilenden Kraft der Akupressur
Besonders beliebt sind Mind-Body-Therapien. Yoga (12,6 Prozent) und Meditation (6,9 Prozent) führen die Liste an. Die stärksten Zuwächse gab es bei Sechs- bis Elfjährigen. Für Ärzte ist das eine Herausforderung: Ohne solide pädiatrische Studien fehlen Daten zu Sicherheit, Wirksamkeit und Dosierung für den sich entwickelnden Körper. Aus einem Nischenthema ist ein Mainstream-Public-Health-Imperativ geworden.
Tödliches Risiko: Alternative Methoden statt Krebstherapie
Während es bei Kindern oft um allgemeines Wohlbefinden geht, zeigen die Daten in der Onkologie ein lebensbedrohliches Bild. Eine Kohortenstudie der Yale University (JAMA Network Open) analysierte über 2,1 Millionen Brustkrebs-Patientinnen.
Das Ergebnis ist alarmierend: Patientinnen, die ausschließlich auf alternative Medizin setzten, hatten im Vergleich zur konventionellen Therapie ein 3,67-fach erhöhtes Sterberisiko innerhalb von fünf Jahren. Selbst die Kombination aus Schulmedizin und Alternativmethoden war riskant (1,45-faches Risiko). Grund hierfür ist oft eine geringere Therapietreue bei lebenswichtigen Behandlungen wie der endokrinen Therapie.
Werden Ihre Blutwerte falsch interpretiert? Der Gratis-Report zeigt, welche Werte wirklich zählen – und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Laborwerte-Selbstcheck kostenlos anfordern
Die Studie macht deutlich: Hochwertige Forschung muss nicht nur die isolierte Wirksamkeit prüfen, sondern vor allem die Wechselwirkungen mit etablierten Therapien verstehen. Hier entscheidet sich über Leben und Tod.
Integration nur mit Evidenz: Der schmale Grat
Die extreme Spanne zwischen den Studien unterstreicht den entscheidenden Unterschied: Komplementär (ergänzend) ist nicht alternativ (ersetzend). Gesundheitsorganisationen wie das US-National Cancer Institute trennen diese Begriffe scharf.
Evidenzbasierte integrative Medizin kombiniert bewährte Standardtherapien mit komplementären Methoden, deren Nutzen und Sicherheit in Studien belegt sind – etwa zur Linderung von Nebenwirkungen. Doch die Ressourcen für Forschung sind begrenzt. Wissenschaftler fordern, Prioritäten nach wissenschaftlicher Plausibilität zu setzen. Geld für höchst unwahrscheinliche Behandlungen zu verwenden, entzieht es sinnvollen Projekten mit rationaler Grundlage.
WHO-Strategie: Globaler Handlungsbedarf
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Handlungsbedarf erkannt. Ihre Traditionelle-Medizin-Strategie 2025–2034 fordert eine Stärkung der Evidenzbasis und sichere Versorgung durch regulative Maßnahmen. Millionen Menschen weltweit nutzen diese Systeme in der Grundversorgung.
Doch der Anteil der globalen Forschungsgelder für traditionelle Medizin ist minimal – trotz ihrer weiten Verbreitung. Die Zukunft muss in groß angelegten, randomisierten Kontrollstudien liegen, die denselben rigorosen Standards wie Arzneimittelprüfungen genügen. Die Daten vom März 2026 sind eine klare Mahnung: Die Integration in die moderne Medizin kann nicht auf Anekdoten, Traditionen oder Wellness-Trends basieren. Sie braucht kompromisslose wissenschaftliche Strenge. Nur so bleiben Patientensicherheit und Behandlungserfolg das oberste Ziel.
Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
Random Partner
wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbund, FACC und Andritz ge...
» Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Apple, Berkshire, Andritz, Addiko Bank
» Steuerreform 2026: Entlastung für Gastronomie, Digitaldruck für Unterneh...
» Kon Tum Aktie: Branchenfokus entscheidend ( Finanztrends)
» ATX-Trends: Andritz, Verbund, Addiko, Zumtobel ...
» Operation Epic Fury: US-Kongress ebnet Weg für längeren Iran-Konflikt ( ...
» iShares ACWI ex-US ETF: Unter Druck ( Finanztrends)
» Royal Bank of Canada Aktie: Rekordgewinn ( Finanztrends)
» Intervallfasten: Kein Wundermittel zum Abnehmen, aber für die Gesundheit...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbu...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- Höheres Kursziel für Porr, aber Downgrade auf Hold
- ATX TR-Frühmover: Andritz, DO&CO, Porr, Wienerber...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void