Alternative Medizin: Boom bei Kindern, tödliche Risiken für Krebspatienten ( Finanztrends)

05.03.2026

Zwei neue Studien zeigen die extreme Spanne zwischen Wellness-Trends und lebensbedrohlichen Therapie-Abbrüchen – und fordern mehr wissenschaftliche Evidenz.

Die globale Medizin steht an einem Wendepunkt. Während immer mehr Familien bei ihren Kindern auf Yoga und Meditation setzen, riskieren Krebspatientinnen ihr Leben, wenn sie bewährte Therapien durch Alternativmethoden ersetzen. Zwei am 2. März 2026 veröffentlichte Großstudien von Stanford und Yale liefern die harten Daten zu dieser Entwicklung und unterstreichen eine dringende Forderung: Ohne rigorose klinische Studien wird die Integration alternativer Methoden zur Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

Der Druck für qualitativ hochwertige Studien wird vor allem durch das veränderte Verhalten junger Familien angetrieben. Eine Analyse der Stanford University im Fachjournal JAMA Pediatrics zeigt einen dramatischen Wandel: Der Anteil der Vier- bis Siebzehnjährigen in den USA, die komplementäre oder alternative Medizin nutzen, ist von 4,6 Prozent (2007) auf 17,7 Prozent (2022) gestiegen.

Besonders beliebt sind Mind-Body-Therapien. Yoga (12,6 Prozent) und Meditation (6,9 Prozent) führen die Liste an. Die stärksten Zuwächse gab es bei Sechs- bis Elfjährigen. Für Ärzte ist das eine Herausforderung: Ohne solide pädiatrische Studien fehlen Daten zu Sicherheit, Wirksamkeit und Dosierung für den sich entwickelnden Körper. Aus einem Nischenthema ist ein Mainstream-Public-Health-Imperativ geworden.

Tödliches Risiko: Alternative Methoden statt Krebstherapie

Während es bei Kindern oft um allgemeines Wohlbefinden geht, zeigen die Daten in der Onkologie ein lebensbedrohliches Bild. Eine Kohortenstudie der Yale University (JAMA Network Open) analysierte über 2,1 Millionen Brustkrebs-Patientinnen.

Das Ergebnis ist alarmierend: Patientinnen, die ausschließlich auf alternative Medizin setzten, hatten im Vergleich zur konventionellen Therapie ein 3,67-fach erhöhtes Sterberisiko innerhalb von fünf Jahren. Selbst die Kombination aus Schulmedizin und Alternativmethoden war riskant (1,45-faches Risiko). Grund hierfür ist oft eine geringere Therapietreue bei lebenswichtigen Behandlungen wie der endokrinen Therapie.