SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Applied Energetics Aktie: Investorenkonferenz geplant ( Finanztrends)

05.03.2026, 2736 Zeichen

Applied Energetics sucht den direkten Dialog mit dem Kapitalmarkt. CEO Chris Donaghey wird das Unternehmen vom 22. bis 24. März auf der 38. ROTH Conference in Dana Point, Kalifornien, repräsentieren. Für Anleger bietet dieser Termin eine Gelegenheit, tiefere Einblicke in die Kommerzialisierungsstrategie der hochenergetischen Lasersysteme zu erhalten.

Austausch mit institutionellen Anlegern

In Kalifornien stehen für das Management zahlreiche Einzelgespräche und Gruppentreffen mit Analysten sowie institutionellen Investoren an. Diese strukturierten Termine dienen dazu, die operativen Fortschritte und die Marktpositionierung im Verteidigungssektor detailliert zu erläutern. Kann das Unternehmen dabei das Vertrauen der Wall Street in seine Skalierungspläne nachhaltig stärken?

Das Management nutzt das Forum gezielt, um die technologische Roadmap vor einem Fachpublikum zu präsentieren. Die Terminkoordination erfolgt direkt über die Organisatoren von ROTH Capital Partners.

Technologische Fortschritte und Aufträge

Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die proprietäre Ultrakurzpulslaser-Technologie (USPL) stehen. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, moderne Bedrohungen wie feindliche Drohnen, Hyperschallwaffen und Überwachungssensoren zu neutralisieren. Ein entscheidender technischer Vorteil gegenüber herkömmlichen Lasersystemen ist der deutlich geringere Bedarf an Platz, Gewicht und Energieversorgung.

Die Basis für die Präsentationen bilden jüngste operative Erfolge. Zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres schloss das Unternehmen die erste Testphase eines USPL-Subsystems im Freien erfolgreich ab. Dabei wurden die Strahlqualität und die Zielerfassung unter realen Umweltbedingungen bestätigt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Applied Energetics?

Zudem sicherte sich Applied Energetics kürzlich eine Position im SHIELD-Rahmenvertrag der Missile Defense Agency. Diese Einstufung ermöglicht es dem Unternehmen, um konkrete Aufträge im Rahmen der Raketenabwehr-Initiative „Golden Dome“ zu konkurrieren.

Die Konferenz startet in knapp zwei Wochen. Anleger werden besonders darauf achten, wie das Management den Zeitplan für kommende Testphasen und die Umwandlung des SHIELD-Rahmenvertrags in umsatzrelevante Einzelaufträge konkretisiert.

Anzeige

Applied Energetics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Applied Energetics-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten Applied Energetics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Applied Energetics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Applied Energetics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

Random Partner

VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbund, FACC und Andritz ge...

» Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Apple, Berkshire, Andritz, Addiko Bank

» Steuerreform 2026: Entlastung für Gastronomie, Digitaldruck für Unterneh...

» Kon Tum Aktie: Branchenfokus entscheidend ( Finanztrends)

» ATX-Trends: Andritz, Verbund, Addiko, Zumtobel ...

» Operation Epic Fury: US-Kongress ebnet Weg für längeren Iran-Konflikt ( ...

» iShares ACWI ex-US ETF: Unter Druck ( Finanztrends)

» Royal Bank of Canada Aktie: Rekordgewinn ( Finanztrends)

» Intervallfasten: Kein Wundermittel zum Abnehmen, aber für die Gesundheit...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Klagewelle rollt ( Finanztrends)
Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanztrends)
ATX-Trends: Andritz, Verbund, Addiko, Zumtobel ...
Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Verbund 1.11%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Porr(5), Kontron(4), Erste Group(1)
    BSN MA-Event Vonovia SE
    Star der Stunde: FACC 3.56%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -3.36%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: FACC(1)
    BSN MA-Event Palfinger
    Star der Stunde: Zumtobel 2.53%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -5.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(1)
    #gabb #2054
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published



    Autor: Finanztrends

    05.03.2026, 2736 Zeichen

    Applied Energetics sucht den direkten Dialog mit dem Kapitalmarkt. CEO Chris Donaghey wird das Unternehmen vom 22. bis 24. März auf der 38. ROTH Conference in Dana Point, Kalifornien, repräsentieren. Für Anleger bietet dieser Termin eine Gelegenheit, tiefere Einblicke in die Kommerzialisierungsstrategie der hochenergetischen Lasersysteme zu erhalten.

    Austausch mit institutionellen Anlegern

    In Kalifornien stehen für das Management zahlreiche Einzelgespräche und Gruppentreffen mit Analysten sowie institutionellen Investoren an. Diese strukturierten Termine dienen dazu, die operativen Fortschritte und die Marktpositionierung im Verteidigungssektor detailliert zu erläutern. Kann das Unternehmen dabei das Vertrauen der Wall Street in seine Skalierungspläne nachhaltig stärken?

    Das Management nutzt das Forum gezielt, um die technologische Roadmap vor einem Fachpublikum zu präsentieren. Die Terminkoordination erfolgt direkt über die Organisatoren von ROTH Capital Partners.

    Technologische Fortschritte und Aufträge

    Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die proprietäre Ultrakurzpulslaser-Technologie (USPL) stehen. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, moderne Bedrohungen wie feindliche Drohnen, Hyperschallwaffen und Überwachungssensoren zu neutralisieren. Ein entscheidender technischer Vorteil gegenüber herkömmlichen Lasersystemen ist der deutlich geringere Bedarf an Platz, Gewicht und Energieversorgung.

    Die Basis für die Präsentationen bilden jüngste operative Erfolge. Zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres schloss das Unternehmen die erste Testphase eines USPL-Subsystems im Freien erfolgreich ab. Dabei wurden die Strahlqualität und die Zielerfassung unter realen Umweltbedingungen bestätigt.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Applied Energetics?

    Zudem sicherte sich Applied Energetics kürzlich eine Position im SHIELD-Rahmenvertrag der Missile Defense Agency. Diese Einstufung ermöglicht es dem Unternehmen, um konkrete Aufträge im Rahmen der Raketenabwehr-Initiative „Golden Dome“ zu konkurrieren.

    Die Konferenz startet in knapp zwei Wochen. Anleger werden besonders darauf achten, wie das Management den Zeitplan für kommende Testphasen und die Umwandlung des SHIELD-Rahmenvertrags in umsatzrelevante Einzelaufträge konkretisiert.

    Anzeige

    Applied Energetics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Applied Energetics-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

    Die neusten Applied Energetics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Applied Energetics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Applied Energetics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (05.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

    Random Partner

    VBV
    Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbund, FACC und Andritz ge...

    » Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Apple, Berkshire, Andritz, Addiko Bank

    » Steuerreform 2026: Entlastung für Gastronomie, Digitaldruck für Unterneh...

    » Kon Tum Aktie: Branchenfokus entscheidend ( Finanztrends)

    » ATX-Trends: Andritz, Verbund, Addiko, Zumtobel ...

    » Operation Epic Fury: US-Kongress ebnet Weg für längeren Iran-Konflikt ( ...

    » iShares ACWI ex-US ETF: Unter Druck ( Finanztrends)

    » Royal Bank of Canada Aktie: Rekordgewinn ( Finanztrends)

    » Intervallfasten: Kein Wundermittel zum Abnehmen, aber für die Gesundheit...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
    SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Klagewelle rollt ( Finanztrends)
    Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanztrends)
    ATX-Trends: Andritz, Verbund, Addiko, Zumtobel ...
    Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Verbund 1.11%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Porr(5), Kontron(4), Erste Group(1)
      BSN MA-Event Vonovia SE
      Star der Stunde: FACC 3.56%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -3.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: FACC(1)
      BSN MA-Event Palfinger
      Star der Stunde: Zumtobel 2.53%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -5.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(1)
      #gabb #2054
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #25: Schöne Private Investor Relations Kooperationen mit wikifolio und Börse Express (Beispiel Cyan)

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

      Books josefchladek.com

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de