Demenz-Früherkennung erreicht historischen Wendepunkt ( Finanztrends)

Bluttests können Alzheimer jetzt Jahre vor den ersten Symptomen vorhersagen. Gleichzeitig präsentieren deutsche Forscher ein neues, quantitatives Messverfahren für ein weiteres Schlüsselprotein. Diese Doppelmeldung markiert einen Paradigmenwechsel in der Neurologie.

Forscher der Washington University School of Medicine veröffentlichten kürzlich eine wegweisende Studie. Ihr Fokus: das Protein p-tau217 im Blut. Das Team entwickelte sogenannte Uhren-Modelle, die anzeigen, wann dieser Biomarker einen kritischen Schwellenwert überschreitet. Dieser Zeitpunkt korreliert stark mit dem späteren Auftreten erster Gedächtnisprobleme.

Die Genauigkeit ist verblüffend. Der Test sagt den Beginn von Alzheimer-Symptomen drei bis vier Jahre im Voraus voraus. Bei jüngeren Patienten mit erhöhten Werten um das 60. Lebensjahr dauerte es im Schnitt sogar noch zwei Jahrzehnte bis zu den ersten Ausfällen.

Neues Verfahren misst Risiko genau

Nahezu zeitgleich meldete das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) einen eigenen Durchbruch. Bisher konnten Tests für das Protein Alpha-Synuclein nur dessen An- oder Abwesenheit feststellen. Das neue Verfahren des DZNE erlaubt nun eine exakte Mengenbestimmung.

Das ist entscheidend, denn die Menge macht den Unterschied. Probanden mit einer hohen Konzentration des fehlgefalteten Proteins hatten ein deutlich erhöhtes Risiko, innerhalb weniger Jahre an Demenz zu erkranken. Dieses Verfahren zielt besonders auf Krankheiten wie die Lewy-Körperchen-Demenz ab.

Warum frühes Wissen so mächtig ist

Die Vorteile dieser Frühdiagnostik sind enorm. Alzheimer beginnt biologisch nicht mit der Vergesslichkeit, sondern oft Jahrzehnte früher im Gehirn. Bislang scheiterten viele Medikamentenstudien, weil sie zu spät im Krankheitsverlauf ansetzten.