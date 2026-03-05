Demenz-Früherkennung erreicht historischen Wendepunkt ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
05.03.2026, 3751 Zeichen
Bluttests können Alzheimer jetzt Jahre vor den ersten Symptomen vorhersagen. Gleichzeitig präsentieren deutsche Forscher ein neues, quantitatives Messverfahren für ein weiteres Schlüsselprotein. Diese Doppelmeldung markiert einen Paradigmenwechsel in der Neurologie.
Ein Blutwert als molekulare Uhr
Forscher der Washington University School of Medicine veröffentlichten kürzlich eine wegweisende Studie. Ihr Fokus: das Protein p-tau217 im Blut. Das Team entwickelte sogenannte Uhren-Modelle, die anzeigen, wann dieser Biomarker einen kritischen Schwellenwert überschreitet. Dieser Zeitpunkt korreliert stark mit dem späteren Auftreten erster Gedächtnisprobleme.
Da Blutwerte wie p-tau217 immer wichtiger für die Früherkennung werden, hilft dieser kostenlose Ratgeber dabei, auch klassische Laborwerte wie Cholesterin oder TSH ohne Medizinstudium richtig zu deuten. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt anfordern
Die Genauigkeit ist verblüffend. Der Test sagt den Beginn von Alzheimer-Symptomen drei bis vier Jahre im Voraus voraus. Bei jüngeren Patienten mit erhöhten Werten um das 60. Lebensjahr dauerte es im Schnitt sogar noch zwei Jahrzehnte bis zu den ersten Ausfällen.
Neues Verfahren misst Risiko genau
Nahezu zeitgleich meldete das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) einen eigenen Durchbruch. Bisher konnten Tests für das Protein Alpha-Synuclein nur dessen An- oder Abwesenheit feststellen. Das neue Verfahren des DZNE erlaubt nun eine exakte Mengenbestimmung.
Das ist entscheidend, denn die Menge macht den Unterschied. Probanden mit einer hohen Konzentration des fehlgefalteten Proteins hatten ein deutlich erhöhtes Risiko, innerhalb weniger Jahre an Demenz zu erkranken. Dieses Verfahren zielt besonders auf Krankheiten wie die Lewy-Körperchen-Demenz ab.
Warum frühes Wissen so mächtig ist
Die Vorteile dieser Frühdiagnostik sind enorm. Alzheimer beginnt biologisch nicht mit der Vergesslichkeit, sondern oft Jahrzehnte früher im Gehirn. Bislang scheiterten viele Medikamentenstudien, weil sie zu spät im Krankheitsverlauf ansetzten.
Wer bei zunehmender Vergesslichkeit diskrete Gewissheit sucht, kann mit diesem expertenbasierten 7-Fragen-Test in nur zwei Minuten eine erste Einschätzung zu möglichen Demenz-Anzeichen erhalten. Hier den anonymen Demenz-Selbsttest kostenlos starten
Jetzt können Forscher gezielt Personen identifizieren, die ein hohes Risiko tragen, aber noch symptomfrei sind. Das ist das ideale Zeitfenster, um präventive Therapien zu testen. Auch für Betroffene ist die gewonnene Zeit wertvoll: Sie können rechtliche und pflegerische Vorkehrungen treffen.
Die große Frage: Wissen ohne Heilung?
Doch die neuen Möglichkeiten werfen auch ethische Fragen auf. Was bedeutet es, den Ausbruch einer bislang unheilbaren Krankheit Jahre im Voraus zu kennen? Medizinethiker warnen vor der psychischen Belastung für die Betroffenen.
Gleichzeitig gibt es Hoffnung durch neuartige Therapien. Seit kurzem sind Antikörper zugelassen, die Amyloid-Plaques aus dem Gehirn entfernen. Diese wirken umso besser, je früher sie gegeben werden. Die neuen Tests könnten somit das fehlende Puzzleteil sein, um Patienten rechtzeitig für diese Behandlungen zu identifizieren.
Auf dem Weg zur Vorsorge-Untersuchung
Noch sind die Verfahren vor allem Werkzeuge der Forschung. Experten betonen, dass weitere Validierung nötig ist. Doch die Richtung ist klar: Die Medizin strebt einer Zukunft entgegen, in der Demenz-Früherkennung zur Routine werden könnte.
In den kommenden Jahren werden die Bluttests weiter optimiert. Das langfristige Ziel ist ein maßgeschneiderter Behandlungsplan, der den Ausbruch der Krankheit verhindert oder stark verzögert. Die Durchbrüche dieses Frühjahrs zeigen, dass dieses Ziel näher rückt denn je.
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
05.03.2026, 3751 Zeichen
Bluttests können Alzheimer jetzt Jahre vor den ersten Symptomen vorhersagen. Gleichzeitig präsentieren deutsche Forscher ein neues, quantitatives Messverfahren für ein weiteres Schlüsselprotein. Diese Doppelmeldung markiert einen Paradigmenwechsel in der Neurologie.
Ein Blutwert als molekulare Uhr
Forscher der Washington University School of Medicine veröffentlichten kürzlich eine wegweisende Studie. Ihr Fokus: das Protein p-tau217 im Blut. Das Team entwickelte sogenannte Uhren-Modelle, die anzeigen, wann dieser Biomarker einen kritischen Schwellenwert überschreitet. Dieser Zeitpunkt korreliert stark mit dem späteren Auftreten erster Gedächtnisprobleme.
Da Blutwerte wie p-tau217 immer wichtiger für die Früherkennung werden, hilft dieser kostenlose Ratgeber dabei, auch klassische Laborwerte wie Cholesterin oder TSH ohne Medizinstudium richtig zu deuten. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt anfordern
Die Genauigkeit ist verblüffend. Der Test sagt den Beginn von Alzheimer-Symptomen drei bis vier Jahre im Voraus voraus. Bei jüngeren Patienten mit erhöhten Werten um das 60. Lebensjahr dauerte es im Schnitt sogar noch zwei Jahrzehnte bis zu den ersten Ausfällen.
Neues Verfahren misst Risiko genau
Nahezu zeitgleich meldete das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) einen eigenen Durchbruch. Bisher konnten Tests für das Protein Alpha-Synuclein nur dessen An- oder Abwesenheit feststellen. Das neue Verfahren des DZNE erlaubt nun eine exakte Mengenbestimmung.
Das ist entscheidend, denn die Menge macht den Unterschied. Probanden mit einer hohen Konzentration des fehlgefalteten Proteins hatten ein deutlich erhöhtes Risiko, innerhalb weniger Jahre an Demenz zu erkranken. Dieses Verfahren zielt besonders auf Krankheiten wie die Lewy-Körperchen-Demenz ab.
Warum frühes Wissen so mächtig ist
Die Vorteile dieser Frühdiagnostik sind enorm. Alzheimer beginnt biologisch nicht mit der Vergesslichkeit, sondern oft Jahrzehnte früher im Gehirn. Bislang scheiterten viele Medikamentenstudien, weil sie zu spät im Krankheitsverlauf ansetzten.
Wer bei zunehmender Vergesslichkeit diskrete Gewissheit sucht, kann mit diesem expertenbasierten 7-Fragen-Test in nur zwei Minuten eine erste Einschätzung zu möglichen Demenz-Anzeichen erhalten. Hier den anonymen Demenz-Selbsttest kostenlos starten
Jetzt können Forscher gezielt Personen identifizieren, die ein hohes Risiko tragen, aber noch symptomfrei sind. Das ist das ideale Zeitfenster, um präventive Therapien zu testen. Auch für Betroffene ist die gewonnene Zeit wertvoll: Sie können rechtliche und pflegerische Vorkehrungen treffen.
Die große Frage: Wissen ohne Heilung?
Doch die neuen Möglichkeiten werfen auch ethische Fragen auf. Was bedeutet es, den Ausbruch einer bislang unheilbaren Krankheit Jahre im Voraus zu kennen? Medizinethiker warnen vor der psychischen Belastung für die Betroffenen.
Gleichzeitig gibt es Hoffnung durch neuartige Therapien. Seit kurzem sind Antikörper zugelassen, die Amyloid-Plaques aus dem Gehirn entfernen. Diese wirken umso besser, je früher sie gegeben werden. Die neuen Tests könnten somit das fehlende Puzzleteil sein, um Patienten rechtzeitig für diese Behandlungen zu identifizieren.
Auf dem Weg zur Vorsorge-Untersuchung
Noch sind die Verfahren vor allem Werkzeuge der Forschung. Experten betonen, dass weitere Validierung nötig ist. Doch die Richtung ist klar: Die Medizin strebt einer Zukunft entgegen, in der Demenz-Früherkennung zur Routine werden könnte.
In den kommenden Jahren werden die Bluttests weiter optimiert. Das langfristige Ziel ist ein maßgeschneiderter Behandlungsplan, der den Ausbruch der Krankheit verhindert oder stark verzögert. Die Durchbrüche dieses Frühjahrs zeigen, dass dieses Ziel näher rückt denn je.
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void