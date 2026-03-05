SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)

05.03.2026, 4059 Zeichen

Pharmakonzerne testen Abnehmspritzen jetzt gezielt gegen Alkohol- und Drogensucht. Anfang März 2026 weiten Hersteller wie Novo Nordisk und Eli Lilly ihre klinischen Studien massiv aus. Sie wollen die Wirksamkeit von GLP-1-Medikamenten bei Suchterkrankungen belegen. Diese strategische Neuausrichtung folgt auf bahnbrechende Beobachtungsstudien.

Pharmariesen starten Offensive in der Suchtforschung

Die Hinweise auf suchthemmende Effekte haben die Forschung beschleunigt. Novo Nordisk untersucht aktuell Semaglutid bei Patienten mit alkoholbedingten Lebererkrankungen. Der Konkurrent Eli Lilly treibt Tests mit dem experimentellen Wirkstoff Brenipatid voran. Dieser soll bei Alkohol-, Tabak- und Opioidabhängigkeit helfen.

Bislang kamen die Präparate vor allem gegen Diabetes und Fettleibigkeit zum Einsatz. Die neuen, kontrollierten Studien sind ein notwendiger Schritt. Nur so können die Gesundheitsbehörden eine offizielle Zulassung für die Suchtbehandlung prüfen. Experten betonen: Belastbare klinische Daten sind unerlässlich.

Studie zeigt: 40 Prozent weniger Opioid-Überdosen

Den Anstoß gab eine große Studie im Fachblatt Addiction vom Februar 2025. Ein Team um Biostatistiker Fares Qeadan analysierte die Daten von über einer Million Patienten. Das Ergebnis war frappierend.

Patienten mit Opioidabhängigkeit, die ein GLP-1-Medikament erhielten, hatten eine 40 Prozent niedrigere Überdosis-Rate. Bei Alkoholabhängigen sank die Rate schwerer Vergiftungen sogar um 50 Prozent. Diese schützende Wirkung blieb auch bei Begleiterkrankungen wie Diabetes stabil. Die Daten lieferten ein starkes Fundament für die aktuelle Forschung.

Breiter Effekt: Weniger Drogen, weniger Suizidgedanken

Eine noch umfassendere Analyse untermauerte die Befunde. Im Januar 2025 wertete ein Team um Epidemiologen Ziyad Al-Aly in Nature Medicine Daten von 2,4 Millionen US-Veteranen aus. Die Medikamente senkten das Risiko für Störungen durch Alkohol, Opioide, Cannabis und Stimulanzien.

Doch die Wirkung ging weiter: Die Forscher beobachteten auch weniger suizidale Gedanken und selbstverletzendes Verhalten. Die Behandlung scheint also weitreichende, positive Effekte auf das zentrale Nervensystem zu haben. Allerdings warnen die Autoren vor Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden. Eine sorgfältige Überwachung bleibt nötig.

So dämpfen die Spritzen das Verlangen im Gehirn

Doch wie kann ein Diabetes-Medikament Sucht lindern? Der Schlüssel liegt im Hormon GLP-1. Die künstlichen Agonisten ahmen es nach und wirken direkt im Gehirn. Sie binden im Belohnungszentrum, dem mesolimbischen System.

Genau hier entfaltet sich die Wirkung von Suchtmitteln. Die Medikamente dämpfen die Dopamin-Ausschüttung in diesem Bereich. Konsum wird als weniger belohnend empfunden. Patienten berichten: Nicht nur das ständige Gedankenkreisen um Essen ("Food Noise") verschwindet, auch das Craving nach Suchtmitteln lässt nach.

Euphorie mit Vorsicht genießen

Sollten die Studien Erfolg zeigen, könnte die Suchtmedizin vor einem Umbruch stehen. Doch Experten warnen vor verfrühter Euphorie. Aktuell ist die Verschreibung gegen Sucht ein "Off-Label-Use" – also nicht offiziell für diesen Zweck zugelassen.

Die Medikamente sind teuer und müssen oft dauerhaft eingenommen werden. Die langfristigen Auswirkungen sind noch nicht vollständig erforscht. Dennoch markieren die anlaufenden Tests einen vielversprechenden Meilenstein. Für Millionen Suchtpatienten könnten sich völlig neue Therapiewege öffnen.


(05.03.2026)

