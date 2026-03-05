SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Roche Aktie: Gemischte Signale ( Finanztrends)

05.03.2026, 3266 Zeichen

Roche forciert seine Expansion in Asien mit einem millionenschweren Investitionsprogramm, während gleichzeitig neue Daten aus der Multiple-Sklerose-Forschung für Diskussionsstoff sorgen. Trotz überzeugender Wirksamkeit des Wirkstoffs Fenebrutinib werfen ungeklärte Sicherheitsfragen einen Schatten auf die jüngsten Studienerfolge. Kann die medizinische Innovation die aufgetretenen Sicherheitsrisiken rechtfertigen?

Strategische Expansion in Südkorea

Der Pharmakonzern plant, in den kommenden fünf Jahren insgesamt 481 Millionen US-Dollar in den südkoreanischen Gesundheits- und Biotechnologiesektor zu investieren. Ein entsprechendes Memorandum of Understanding wurde bereits mit dem dortigen Ministerium für Gesundheit und Soziales unterzeichnet. Im Fokus stehen dabei weltweite klinische Studien für schwer behandelbare Krankheiten sowie die Förderung lokaler Forschungskooperationen.

Südkorea entwickelt sich zunehmend zu einem attraktiven Standort für globale Pharmaunternehmen. Das branchenweite Investitionsvolumen in klinische Forschung stieg dort bis zum Jahr 2024 auf über eine Billion Won, was einem Zuwachs von 74 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Roche möchte in diesem dynamischen Umfeld auch verstärkt "Open Innovation"-Programme nutzen, um vielversprechende Biotech-Startups frühzeitig zu identifizieren.

Wirksamkeit trifft auf Sicherheitsbedenken

Parallel zur regionalen Expansion verarbeitet der Markt die Phase-III-Ergebnisse des Wirkstoffs Fenebrutinib. In der FENhance-1-Studie zur schubförmigen Multiplen Sklerose erreichte das Medikament seinen primären Endpunkt und reduzierte die jährliche Schubrate signifikant um 51 Prozent im Vergleich zum Standardtherapeutikum Teriflunomid. Der BTK-Inhibitor ist so konzipiert, dass er die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, um Entzündungsprozesse direkt im zentralen Nervensystem zu bekämpfen.

Trotz dieser klinischen Erfolge stehen die Sicherheitsanalysen im Fokus. In zwei Studien wurden insgesamt acht Todesfälle unter der Behandlung mit Fenebrutinib dokumentiert, während in der Kontrollgruppe lediglich ein Todesfall auftrat. Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Vorfälle unterschiedliche Ursachen hatten und zu verschiedenen Zeitpunkten auftraten. Dennoch löste die Nachricht zu Wochenbeginn einen leichten Kursrückgang von 1,6 Prozent aus.

Gestern schloss die Aktie bei 398,00 Euro. Damit notiert das Papier zwar rund 2,8 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch, hält sich jedoch weiterhin deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 314,46 Euro. Die abschließende Bewertung der Sicherheitslage wird entscheidend für den weiteren Zulassungsprozess sein. Roche plant, die vollständigen Datensätze auf dem Jahreskongress der American Academy of Neurology vorzustellen und anschließend die weltweiten Zulassungsanträge vorzubereiten.

(05.03.2026)

