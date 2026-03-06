Kündigungsschutz für Schwerbehinderte: Neue Fristen erhöhen Druck auf Arbeitgeber ( Finanztrends)

Anzeige

Um die gesetzlichen Anforderungen an die Inklusion im Betrieb rechtssicher umzusetzen und teure Sanktionen zu vermeiden, hilft eine strukturierte Vorgehensweise. Dieser Gratis-Leitfaden zeigt Ihnen in 5 Schritten, wie Sie eine rechtsgültige Vereinbarung erstellen. In 5 Schritten zur rechtsgültigen Inklusionsvereinbarung – mit Mustervorlage

Das deutsche Arbeitsrecht stellt schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte unter einen besonderen Schutz. Eine Kündigung durch den Arbeitgeber bedarf grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des zuständigen Integrationsamtes. Diese Regelung gilt für alle Kündigungsarten und Betriebsgrößen. Eine ohne diese Genehmigung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

Das Integrationsamt prüft im Verfahren, ob der Arbeitgeber alle zumutbaren Möglichkeiten zum Erhalt des Arbeitsplatzes ausgeschöpft hat. Dazu zählen auch Präventionsmaßnahmen oder ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). Geschützt sind anerkannte schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 sowie gleichgestellte Personen (GdB 30 oder 40).

Anzeige

Ein korrekt durchgeführtes Betriebliches Eingliederungsmanagement ist oft entscheidend für den Erhalt des Arbeitsplatzes und die rechtliche Absicherung. Nutzen Sie diesen bewährten Gesprächsleitfaden und fertige Vorlagen, um den BEM-Prozess professionell vorzubereiten. Kompletten BEM-Leitfaden mit fertigen Vorlagen jetzt kostenlos sichern

Die Ausnahme: Sechsmonatige Wartezeit zu Beginn

Doch der Schutz ist nicht absolut. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist die sechsmonatige Wartezeit zu Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses. Innerhalb dieser ersten sechs Monate greift der besondere Kündigungsschutz noch nicht. Der Arbeitgeber benötigt für eine Kündigung in dieser Phase nicht die Zustimmung des Integrationsamtes.

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Regelung kürzlich bekräftigt. Es stellte klar, dass Arbeitgeber während der Wartezeit auch nicht verpflichtet sind, ein spezielles Präventionsverfahren einzuleiten. Diese Pflicht besteht erst, wenn der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz greift. Allerdings: Auch in der Probezeit sind diskriminierende Kündigungen verboten.

März 2026: Stichtag für Meldung und erhöhte Abgabe

Für die Personalabteilungen wird der 31. März zum entscheidenden Stichtag. Bis dahin ist die Schwerbehindertenanzeige für 2025 bei der Bundesagentur für Arbeit fällig. Auf Basis dieser Meldung wird die Höhe der Ausgleichsabgabe berechnet.

Die Abgabe ist eine Art „Ausgleich“ für nicht besetzte Pflichtarbeitsplätze. Die jetzt wirksame Erhöhung der Sätze soll den Anreiz zur Einstellung deutlich verstärken. Ein reines „Freikaufen“ von der Beschäftigungspflicht ist jedoch nicht möglich – die Verpflichtung zur Schaffung von Arbeitsplätzen bleibt bestehen. Die verschärften finanziellen Konsequenzen rücken das Thema Inklusion damit noch stärker in den Fokus der Unternehmensführung.

Digitalisierung und gestärkte Vertretungsrechte

Parallel zu den finanziellen Neuerungen schreitet die Digitalisierung voran. Seit Jahresbeginn wird der Nachweis für den Behinderten-Pauschbetrag digital zwischen Behörden übermittelt. Der März gilt als erster großer Praxistest für dieses vereinfachte, aber für Betroffene auch intransparente Verfahren.

Eine weitere wesentliche Verschärfung betrifft die Rolle der Schwerbehindertenvertretung (SBV). Seit der Reform durch das Bundesteilhabegesetz ist eine Kündigung unwirksam, wenn die SBV nicht vorher angehört wurde. Dieser Verfahrensfehler war zuvor ohne Folgen. Arbeitgeber sind nun gezwungen, die Interessenvertretung frühzeitig und verbindlich in alle Kündigungsprozesse einzubinden.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen einen klaren trend: Der Gesetzgeber treibt die Inklusion am Arbeitsmarkt mit rechtlichem und finanziellem Druck voran. Für Unternehmen wird ein proaktives, präventives Personalmanagement immer wichtiger, um rechtliche Risiken und kostspielige Abgaben zu vermeiden.

(06.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

Random Partner WEB Windenergie AG

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet doppelt so stark unter Stress ( F...

» Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)

» BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)

» Canadian Natural Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanz...

» WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)

» Cooper Cos Aktie: Zahlen top, Kurs floppt ( Finanztrends)

» Fintech: Cloud-Wandel beschleunigt ( Finanztrends)

» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

» Kündigungsschutz für Schwerbehinderte: Neue Fristen erhöhen Druck auf Ar...