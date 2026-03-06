SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Kündigungsschutz für Schwerbehinderte: Neue Fristen erhöhen Druck auf Arbeitgeber ( Finanztrends)

06.03.2026, 4627 Zeichen

Der März 2026 bringt für Unternehmen verschärfte Pflichten und höhere Kosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Wer Fristen verpasst, riskiert empfindliche Strafzahlungen.

Bis zum 31. März müssen alle Betriebe mit mindestens 20 Arbeitsplätzen ihre Beschäftigungsdaten für 2025 melden und gegebenenfalls eine erhöhte Ausgleichsabgabe zahlen. Diese finanzielle Sanktion trifft Unternehmen, die die gesetzliche Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Mitarbeitern nicht erfüllen. Die Abgabesätze wurden zuletzt spürbar angehoben – ein klares Signal des Gesetzgebers für mehr Inklusion.

Anzeige

Um die gesetzlichen Anforderungen an die Inklusion im Betrieb rechtssicher umzusetzen und teure Sanktionen zu vermeiden, hilft eine strukturierte Vorgehensweise. Dieser Gratis-Leitfaden zeigt Ihnen in 5 Schritten, wie Sie eine rechtsgültige Vereinbarung erstellen. In 5 Schritten zur rechtsgültigen Inklusionsvereinbarung – mit Mustervorlage

Besonderer Kündigungsschutz: Zustimmungspflicht als Kern

Das deutsche Arbeitsrecht stellt schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte unter einen besonderen Schutz. Eine Kündigung durch den Arbeitgeber bedarf grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des zuständigen Integrationsamtes. Diese Regelung gilt für alle Kündigungsarten und Betriebsgrößen. Eine ohne diese Genehmigung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

Das Integrationsamt prüft im Verfahren, ob der Arbeitgeber alle zumutbaren Möglichkeiten zum Erhalt des Arbeitsplatzes ausgeschöpft hat. Dazu zählen auch Präventionsmaßnahmen oder ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). Geschützt sind anerkannte schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 sowie gleichgestellte Personen (GdB 30 oder 40).

Anzeige

Ein korrekt durchgeführtes Betriebliches Eingliederungsmanagement ist oft entscheidend für den Erhalt des Arbeitsplatzes und die rechtliche Absicherung. Nutzen Sie diesen bewährten Gesprächsleitfaden und fertige Vorlagen, um den BEM-Prozess professionell vorzubereiten. Kompletten BEM-Leitfaden mit fertigen Vorlagen jetzt kostenlos sichern

Die Ausnahme: Sechsmonatige Wartezeit zu Beginn

Doch der Schutz ist nicht absolut. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist die sechsmonatige Wartezeit zu Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses. Innerhalb dieser ersten sechs Monate greift der besondere Kündigungsschutz noch nicht. Der Arbeitgeber benötigt für eine Kündigung in dieser Phase nicht die Zustimmung des Integrationsamtes.

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Regelung kürzlich bekräftigt. Es stellte klar, dass Arbeitgeber während der Wartezeit auch nicht verpflichtet sind, ein spezielles Präventionsverfahren einzuleiten. Diese Pflicht besteht erst, wenn der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz greift. Allerdings: Auch in der Probezeit sind diskriminierende Kündigungen verboten.

März 2026: Stichtag für Meldung und erhöhte Abgabe

Für die Personalabteilungen wird der 31. März zum entscheidenden Stichtag. Bis dahin ist die Schwerbehindertenanzeige für 2025 bei der Bundesagentur für Arbeit fällig. Auf Basis dieser Meldung wird die Höhe der Ausgleichsabgabe berechnet.

Die Abgabe ist eine Art „Ausgleich“ für nicht besetzte Pflichtarbeitsplätze. Die jetzt wirksame Erhöhung der Sätze soll den Anreiz zur Einstellung deutlich verstärken. Ein reines „Freikaufen“ von der Beschäftigungspflicht ist jedoch nicht möglich – die Verpflichtung zur Schaffung von Arbeitsplätzen bleibt bestehen. Die verschärften finanziellen Konsequenzen rücken das Thema Inklusion damit noch stärker in den Fokus der Unternehmensführung.

Digitalisierung und gestärkte Vertretungsrechte

Parallel zu den finanziellen Neuerungen schreitet die Digitalisierung voran. Seit Jahresbeginn wird der Nachweis für den Behinderten-Pauschbetrag digital zwischen Behörden übermittelt. Der März gilt als erster großer Praxistest für dieses vereinfachte, aber für Betroffene auch intransparente Verfahren.

Eine weitere wesentliche Verschärfung betrifft die Rolle der Schwerbehindertenvertretung (SBV). Seit der Reform durch das Bundesteilhabegesetz ist eine Kündigung unwirksam, wenn die SBV nicht vorher angehört wurde. Dieser Verfahrensfehler war zuvor ohne Folgen. Arbeitgeber sind nun gezwungen, die Interessenvertretung frühzeitig und verbindlich in alle Kündigungsprozesse einzubinden.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen einen klaren trend: Der Gesetzgeber treibt die Inklusion am Arbeitsmarkt mit rechtlichem und finanziellem Druck voran. Für Unternehmen wird ein proaktives, präventives Personalmanagement immer wichtiger, um rechtliche Risiken und kostspielige Abgaben zu vermeiden.


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Swiss Life-Studie: Generation Z leidet doppelt so stark unter Stress ( F...

» Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)

» BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)

» Canadian Natural Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanz...

» WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)

» Cooper Cos Aktie: Zahlen top, Kurs floppt ( Finanztrends)

» Fintech: Cloud-Wandel beschleunigt ( Finanztrends)

» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

» Kündigungsschutz für Schwerbehinderte: Neue Fristen erhöhen Druck auf Ar...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Klagewelle rollt ( Finanztrends)
Ushio schließt Übernahme des OSRAM-Geschäftsbereichs Entertainment und Industrie ab
WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)
SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
Wie Wirecard, GFT Technologies, Merck KGaA, Deutsche Pfandbriefbank, SMA Solar und HelloFresh für Gesprächsstoff sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2054
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

    Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

    Books josefchladek.com

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    06.03.2026, 4627 Zeichen

    Der März 2026 bringt für Unternehmen verschärfte Pflichten und höhere Kosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Wer Fristen verpasst, riskiert empfindliche Strafzahlungen.

    Bis zum 31. März müssen alle Betriebe mit mindestens 20 Arbeitsplätzen ihre Beschäftigungsdaten für 2025 melden und gegebenenfalls eine erhöhte Ausgleichsabgabe zahlen. Diese finanzielle Sanktion trifft Unternehmen, die die gesetzliche Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Mitarbeitern nicht erfüllen. Die Abgabesätze wurden zuletzt spürbar angehoben – ein klares Signal des Gesetzgebers für mehr Inklusion.

    Anzeige

    Um die gesetzlichen Anforderungen an die Inklusion im Betrieb rechtssicher umzusetzen und teure Sanktionen zu vermeiden, hilft eine strukturierte Vorgehensweise. Dieser Gratis-Leitfaden zeigt Ihnen in 5 Schritten, wie Sie eine rechtsgültige Vereinbarung erstellen. In 5 Schritten zur rechtsgültigen Inklusionsvereinbarung – mit Mustervorlage

    Besonderer Kündigungsschutz: Zustimmungspflicht als Kern

    Das deutsche Arbeitsrecht stellt schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte unter einen besonderen Schutz. Eine Kündigung durch den Arbeitgeber bedarf grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des zuständigen Integrationsamtes. Diese Regelung gilt für alle Kündigungsarten und Betriebsgrößen. Eine ohne diese Genehmigung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

    Das Integrationsamt prüft im Verfahren, ob der Arbeitgeber alle zumutbaren Möglichkeiten zum Erhalt des Arbeitsplatzes ausgeschöpft hat. Dazu zählen auch Präventionsmaßnahmen oder ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). Geschützt sind anerkannte schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 sowie gleichgestellte Personen (GdB 30 oder 40).

    Anzeige

    Ein korrekt durchgeführtes Betriebliches Eingliederungsmanagement ist oft entscheidend für den Erhalt des Arbeitsplatzes und die rechtliche Absicherung. Nutzen Sie diesen bewährten Gesprächsleitfaden und fertige Vorlagen, um den BEM-Prozess professionell vorzubereiten. Kompletten BEM-Leitfaden mit fertigen Vorlagen jetzt kostenlos sichern

    Die Ausnahme: Sechsmonatige Wartezeit zu Beginn

    Doch der Schutz ist nicht absolut. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist die sechsmonatige Wartezeit zu Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses. Innerhalb dieser ersten sechs Monate greift der besondere Kündigungsschutz noch nicht. Der Arbeitgeber benötigt für eine Kündigung in dieser Phase nicht die Zustimmung des Integrationsamtes.

    Das Bundesarbeitsgericht hat diese Regelung kürzlich bekräftigt. Es stellte klar, dass Arbeitgeber während der Wartezeit auch nicht verpflichtet sind, ein spezielles Präventionsverfahren einzuleiten. Diese Pflicht besteht erst, wenn der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz greift. Allerdings: Auch in der Probezeit sind diskriminierende Kündigungen verboten.

    März 2026: Stichtag für Meldung und erhöhte Abgabe

    Für die Personalabteilungen wird der 31. März zum entscheidenden Stichtag. Bis dahin ist die Schwerbehindertenanzeige für 2025 bei der Bundesagentur für Arbeit fällig. Auf Basis dieser Meldung wird die Höhe der Ausgleichsabgabe berechnet.

    Die Abgabe ist eine Art „Ausgleich“ für nicht besetzte Pflichtarbeitsplätze. Die jetzt wirksame Erhöhung der Sätze soll den Anreiz zur Einstellung deutlich verstärken. Ein reines „Freikaufen“ von der Beschäftigungspflicht ist jedoch nicht möglich – die Verpflichtung zur Schaffung von Arbeitsplätzen bleibt bestehen. Die verschärften finanziellen Konsequenzen rücken das Thema Inklusion damit noch stärker in den Fokus der Unternehmensführung.

    Digitalisierung und gestärkte Vertretungsrechte

    Parallel zu den finanziellen Neuerungen schreitet die Digitalisierung voran. Seit Jahresbeginn wird der Nachweis für den Behinderten-Pauschbetrag digital zwischen Behörden übermittelt. Der März gilt als erster großer Praxistest für dieses vereinfachte, aber für Betroffene auch intransparente Verfahren.

    Eine weitere wesentliche Verschärfung betrifft die Rolle der Schwerbehindertenvertretung (SBV). Seit der Reform durch das Bundesteilhabegesetz ist eine Kündigung unwirksam, wenn die SBV nicht vorher angehört wurde. Dieser Verfahrensfehler war zuvor ohne Folgen. Arbeitgeber sind nun gezwungen, die Interessenvertretung frühzeitig und verbindlich in alle Kündigungsprozesse einzubinden.

    Die aktuellen Entwicklungen zeigen einen klaren trend: Der Gesetzgeber treibt die Inklusion am Arbeitsmarkt mit rechtlichem und finanziellem Druck voran. Für Unternehmen wird ein proaktives, präventives Personalmanagement immer wichtiger, um rechtliche Risiken und kostspielige Abgaben zu vermeiden.


    (06.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Swiss Life-Studie: Generation Z leidet doppelt so stark unter Stress ( F...

    » Bear Creek Mining Aktie: Fusion abgeschlossen ( Finanztrends)

    » BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)

    » Canadian Natural Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

    » Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanz...

    » WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)

    » Cooper Cos Aktie: Zahlen top, Kurs floppt ( Finanztrends)

    » Fintech: Cloud-Wandel beschleunigt ( Finanztrends)

    » Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

    » Kündigungsschutz für Schwerbehinderte: Neue Fristen erhöhen Druck auf Ar...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BMW Aktie: Vorfreude wächst ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Klagewelle rollt ( Finanztrends)
    Ushio schließt Übernahme des OSRAM-Geschäftsbereichs Entertainment und Industrie ab
    WisdomTree Silber ETF: Turbulente Erholung ( Finanztrends)
    SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
    Wie Wirecard, GFT Technologies, Merck KGaA, Deutsche Pfandbriefbank, SMA Solar und HelloFresh für Gesprächsstoff sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2054
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

      Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

      Books josefchladek.com

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de