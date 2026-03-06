KI-Verordnung der EU: Gesetzgeber bremsen, Aufsichtsbehörden warnen ( Finanztrends)

06.03.2026, 7355 Zeichen

Die Umsetzung der EU-KI-Verordnung droht an mangelnder Vorbereitung zu scheitern. Während das EU-Parlament eine Verschiebung der strengsten Regeln fordert, warnen nationale Aufsichtsbehörden vor unkontrollierten Risiken.

In Brüssel wird der Zeitplan für das KI-Gesetz neu verhandelt. Die umfassenden Pflichten für Hochrisiko-KI-Systeme – darunter Risikomanagement, technische Dokumentation und menschliche Aufsicht – sollten eigentlich am 2. August 2026 in Kraft treten. Doch jetzt drängen Schattenberichterstatter im Parlament auf eine deutliche Verzögerung.

In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Binnenmarkt (IMCO) und Bürgerliche Freiheiten (LIBE) am 4. März 2026 einigten sich die Abgeordneten darauf, die Frist für kritische Implementierungen zu verschieben. Unter der Führung der Berichterstatter Arba Kokalari und Michael McNamara nutzen die Parlamentsgruppen das geplante „Digital Omnibus“-Gesetzespaket, um den Zeitplan neu verhandelt.

Nach parlamentarischen Quellen setzen sich die Gesetzgeber für einen „Stoppuhr“-Mechanismus ein. Dieser würde die Anwendung der Hochrisiko-KI-Regeln frühestens auf den 2. Dezember 2027 verschieben. Hauptgrund für die geforderte Verlängerung ist der aktuelle Mangel an harmonisierten Standards und Hilfsmitteln für die Unternehmens-Compliance. Branchenverbände argumentieren, die ursprüngliche Frist 2026 sei wegen rechtlicher Unklarheiten und langsamer Zertifizierungsstellen nicht haltbar.

Niederländische Behörde schlägt Alarm

Während Brüssel Fristen streckt, schlagen nationale Aufsichtsbehörden Alarm. Am 5. März 2026 veröffentlichte die niederländische Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) die sechste Ausgabe ihres Halbjahresberichts zu KI und Algorithmen. Erstmals zeigte ihr KI-Impact-Barometer kritischen roten Status – vier von neun Governance-Indikatoren wiesen unzureichende Fortschritte auf.

Die Analyse der AP zeigt gravierende Mängel bei der Einrichtung nationaler Aufsichtsrahmen, der Entwicklung praktischer Standards und der Registrierung algorithmischer Systeme. Der Vorsitzende Aleid Wolfsen ließ über offizielle Kanäle verlauten, dass der Druck zur KI-Einführung derzeit den Schutz grundlegender Rechte überlagere. Die Behörde warnte vor diskriminierenden Algorithmen, KI-gesteuertem Betrug und sich rasch verbreitenden Deepfakes.

Besonders brisant: Viele Organisationen versuchten aktiv, die KI-Verordnung zu umgehen, indem sie ihre Systeme falsch klassifizierten. Der Bericht nannte als Beispiel Vorhersagesysteme der Bewährungshilfe, die als Standardalgorithmen registriert wurden – obwohl es sich um vollwertige KI-Systeme mit strengerer Aufsichtspflicht handelt. Die AP forderte die nationale Regierung auf, die Umsetzung der KI-Verordnung zu beschleunigen, spezielle Aufsichtsbehörden zu benennen und strukturelle Mittel bereitzustellen.

Digital Omnibus soll Bürokratie abbauen

Der Vorstoß für Fristverlängerungen im Parlament ist Teil der breiteren Digital-Omnibus-Strategie der EU-Kommission. Diese soll die überlappenden digitalen Regelwerke der EU vereinfachen. Das siebte Omnibus-Paket enthält spezielle Änderungen an der KI-Verordnung und reagiert auf massive Kritik von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an bürokratischen Lasten.

Sollte die Verschiebung durchkommen, erhielten Unternehmen, die Hochrisiko-KI entwickeln oder einsetzen – etwa in Personalauswahl, Kreditwürdigkeit oder biometrischer Identifikation – bis zu 16 Monate zusätzliche Vorbereitungszeit. Die Omnibus-Vorschläge sehen vor, feste Fristen durch dynamische Zeitpläne zu ersetzen, die an die tatsächliche Verfügbarkeit von Leitlinien und Standards geknüpft sind.