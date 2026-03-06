KI-Verordnung der EU: Gesetzgeber bremsen, Aufsichtsbehörden warnen ( Finanztrends)
Die Umsetzung der EU-KI-Verordnung droht an mangelnder Vorbereitung zu scheitern. Während das EU-Parlament eine Verschiebung der strengsten Regeln fordert, warnen nationale Aufsichtsbehörden vor unkontrollierten Risiken.
Parlament will Frist für Hochrisiko-KI verschieben
In Brüssel wird der Zeitplan für das KI-Gesetz neu verhandelt. Die umfassenden Pflichten für Hochrisiko-KI-Systeme – darunter Risikomanagement, technische Dokumentation und menschliche Aufsicht – sollten eigentlich am 2. August 2026 in Kraft treten. Doch jetzt drängen Schattenberichterstatter im Parlament auf eine deutliche Verzögerung.
In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Binnenmarkt (IMCO) und Bürgerliche Freiheiten (LIBE) am 4. März 2026 einigten sich die Abgeordneten darauf, die Frist für kritische Implementierungen zu verschieben. Unter der Führung der Berichterstatter Arba Kokalari und Michael McNamara nutzen die Parlamentsgruppen das geplante „Digital Omnibus“-Gesetzespaket, um den Zeitplan neu verhandelt.
Nach parlamentarischen Quellen setzen sich die Gesetzgeber für einen „Stoppuhr“-Mechanismus ein. Dieser würde die Anwendung der Hochrisiko-KI-Regeln frühestens auf den 2. Dezember 2027 verschieben. Hauptgrund für die geforderte Verlängerung ist der aktuelle Mangel an harmonisierten Standards und Hilfsmitteln für die Unternehmens-Compliance. Branchenverbände argumentieren, die ursprüngliche Frist 2026 sei wegen rechtlicher Unklarheiten und langsamer Zertifizierungsstellen nicht haltbar.
Niederländische Behörde schlägt Alarm
Während Brüssel Fristen streckt, schlagen nationale Aufsichtsbehörden Alarm. Am 5. März 2026 veröffentlichte die niederländische Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) die sechste Ausgabe ihres Halbjahresberichts zu KI und Algorithmen. Erstmals zeigte ihr KI-Impact-Barometer kritischen roten Status – vier von neun Governance-Indikatoren wiesen unzureichende Fortschritte auf.
Die Analyse der AP zeigt gravierende Mängel bei der Einrichtung nationaler Aufsichtsrahmen, der Entwicklung praktischer Standards und der Registrierung algorithmischer Systeme. Der Vorsitzende Aleid Wolfsen ließ über offizielle Kanäle verlauten, dass der Druck zur KI-Einführung derzeit den Schutz grundlegender Rechte überlagere. Die Behörde warnte vor diskriminierenden Algorithmen, KI-gesteuertem Betrug und sich rasch verbreitenden Deepfakes.
Besonders brisant: Viele Organisationen versuchten aktiv, die KI-Verordnung zu umgehen, indem sie ihre Systeme falsch klassifizierten. Der Bericht nannte als Beispiel Vorhersagesysteme der Bewährungshilfe, die als Standardalgorithmen registriert wurden – obwohl es sich um vollwertige KI-Systeme mit strengerer Aufsichtspflicht handelt. Die AP forderte die nationale Regierung auf, die Umsetzung der KI-Verordnung zu beschleunigen, spezielle Aufsichtsbehörden zu benennen und strukturelle Mittel bereitzustellen.
Digital Omnibus soll Bürokratie abbauen
Der Vorstoß für Fristverlängerungen im Parlament ist Teil der breiteren Digital-Omnibus-Strategie der EU-Kommission. Diese soll die überlappenden digitalen Regelwerke der EU vereinfachen. Das siebte Omnibus-Paket enthält spezielle Änderungen an der KI-Verordnung und reagiert auf massive Kritik von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an bürokratischen Lasten.
Sollte die Verschiebung durchkommen, erhielten Unternehmen, die Hochrisiko-KI entwickeln oder einsetzen – etwa in Personalauswahl, Kreditwürdigkeit oder biometrischer Identifikation – bis zu 16 Monate zusätzliche Vorbereitungszeit. Die Omnibus-Vorschläge sehen vor, feste Fristen durch dynamische Zeitpläne zu ersetzen, die an die tatsächliche Verfügbarkeit von Leitlinien und Standards geknüpft sind.
Rechtsexperten schätzen, dass diese Vereinfachungen zusammen mit konsolidierten Daten-Governance-Regeln europäischen Unternehmen bis 2029 bis zu 5 Milliarden Euro an Verwaltungskosten ersparen könnten. Doch sie warnen auch: Unternehmen sollten ihre Compliance-Vorbereitungen nicht einstellen. Grundlegende Transparenzpflichten und Verbote inakzeptabler KI-Practiken – wie Emotionserkennung am Arbeitsplatz oder ungezieltes Gesichter-Scraping – gelten bereits. Wer jetzt pausiert, riskiert Rückstand, wenn die verschobenen Regeln schließlich in Kraft treten.
Zwei Geschwindigkeiten in der KI-Regulierung
Die aktuelle Reibung um die KI-Verordnung zeigt den grundlegenden Konflikt zwischen technologischer Innovation und robustem Verbraucherschutz. Die EU positioniert sich als „Regulierungsstaat“, der seine digitalen Standards durch den Brüsseler Effekt global exportieren will. Doch die rasante Entwicklung von Technologien wie agentischer KI und fortgeschrittenen Generativmodellen stellt statische Produktsicherheitsgesetze infrage.
Das neu gegründete Europäische KI-Büro in der Kommission soll die Aufsicht über KI-Grundmodelle zentralisieren und diese Lücke schließen. Doch wie der niederländische AP-Bericht zeigt, hat die Delegation der Marktüberwachung für Hochrisikosysteme an nationale Behörden zu zersplitterter und verzögerter Durchsetzung geführt. Grenzüberschreitend tätige Unternehmen stehen vor der doppelten Herausforderung: Sie müssen einen sich verschiebenden legislativen Zeitplan auf EU-Ebene navigieren und gleichzeitig unmittelbare Reputations- und Rechtsrisiken durch unkontrollierten KI-Einsatz auf nationaler Ebene managen.
Entscheidende Wochen für Europas KI-Rahmen
Die kommenden Wochen werden entscheidend für die Zukunft der EU-KI-Verordnung als funktionierendes Rechtswerk. Die geplanten Änderungen im KI-Omnibus müssen einen extrem engen legislativen Zeitplan einhalten. Nach der erwarteten Ausschussabstimmung am 18. März 2026 will das Europäische Parlament einen Kompromiss auf der Brüsseler Mini-Plenartagung am 25. März bekanntgeben. Dieser Zeitplan soll den Weg für Triloge-Verhandlungen mit dem Europäischen Rat bis Ende März oder Anfang April ebnen.
Lehnt der Rat die vorgeschlagenen Verzögerungen ab, müssen Unternehmen die strenge Frist August 2026 für Hochrisikosysteme einhalten – trotz des aktuellen Mangels an Compliance-Infrastruktur und technischen Standards. Wird die Verschiebung auf Ende 2027 dagegen gebilligt, erhält die Technologiebranche dringend benötigte Vorbereitungszeit, könnte aber die Governance-Lücken vergrößern, die nationale Datenschutzbehörden bereits alarmieren.
Unternehmen müssen agil bleiben und KI-Compliance nicht als festes Kalenderdatum, sondern als fortlaufende operative Notwendigkeit behandeln. Diese erfordert kontinuierliche Anpassung an technologische Fortschritte und regulatorische Veränderungen gleichermaßen.
