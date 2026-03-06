Leonardo Aktie: Milliarden-Deal bestätigt ( Finanztrends)

06.03.2026, 2717 Zeichen

Leonardo festigt seine Position im europäischen Verteidigungssektor. Ein neuer Milliarden-Vertrag mit dem Vereinigten Königreich sorgt für volle Auftragsbücher und sichert tausende Arbeitsplätze. Gelingt es dem Konzern, diesen Rückenwind für seine globale Expansionsstrategie zu nutzen?

Planungssicherheit durch britischen Großauftrag

Das britische Finanzministerium hat gestern ein Abkommen über eine Milliarde Britische Pfund für die Beschaffung von Hubschraubern finalisiert. Diese Entscheidung sichert etwa 3.000 Arbeitsplätze am Standort Somerset und unterstreicht die enge Verzahnung von Industriepolitik und nationaler Sicherheit. Für Leonardo stellt dieser Kontrakt einen wichtigen Pfeiler in der europäischen Auftragsstruktur dar.

Technologietransfer als Türöffner in Indien

Über Europa hinaus forciert das Unternehmen sein Wachstum durch lokalisierte Produktion. Leonardo Electronics bietet derzeit seine 30-mm-X-Gun-Technologie für ein Rüstungsprogramm der indischen Armee an. Durch den angebotenen Technologietransfer positioniert sich der Konzern strategisch innerhalb der indischen Initiative für mehr Eigenständigkeit im Verteidigungsbereich. Solche Kooperationsmodelle gelten als entscheidender Faktor für den langfristigen Marktzugang in Asien.

Evolution des Produktportfolios

Die Hubschraubersparte des Konzerns prüft zudem eine technologische Weiterentwicklung des Erfolgsmodells AW139. Wie das Unternehmen am Mittwoch bestätigte, wird eine „Mark 2“-Variante untersucht, wobei aufgrund des anhaltenden Markterfolgs der aktuellen Version kein sofortiger Handlungsdruck für einen Programmstart besteht. Aktuelle Branchendaten der GAMA zeigen zudem, dass der globale Markt für Hubschrauber das Vor-Pandemie-Niveau inzwischen überschritten hat.

(06.03.2026)

