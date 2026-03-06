Spritpreise brechen Rekorde: Diesel überholt Benzin ( Finanztrends)

06.03.2026, 4930 Zeichen

Deutsche Autofahrer erleben einen historischen Preisschock an der Tankstelle. Seit Anfang März 2026 klettern die Kraftstoffpreise auf Rekordhöhen. Am Freitag, dem 6. März, kostet ein Liter Diesel im Bundesdurchschnitt erstmals über zwei Euro – genau 2,109 Euro. Super E10 erreicht 2,014 Euro. Diese Explosion ist einer der stärksten Kurssprünge seit der Energiekrise 2022. Verantwortlich sind eine gefährliche Eskalation im Nahen Osten und die heimische Klimapolitik. Experten warnen vor einer toxischen Mischung aus globaler Krise und heimischen Steuern.

Geopolitische Krise treibt Ölpreis in die Höhe

Der unmittelbare Auslöser ist die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten. Die Angst vor einer Blockade der strategisch entscheidenden Straße von Hormus versetzt die Rohstoffmärkte in Panik. Durch diese Meerenge fließen täglich etwa 20 Millionen Barrel Öl – ein Fünftel des weltweiten Verbrauchs.

Die Folge: Der Ölpreis schießt in die Höhe. Die Nordseesorte Brent notiert am 6. März bei 92,44 US-Dollar pro Barrel. Das ist ein Plus von über acht Prozent zum Vortag und der höchste Stand seit Ende 2022. Für Europa kommt ein weiterer Effekt hinzu: Da Öl in Dollar gehandelt wird, verteuert ein schwacher Euro die Rohstoff-Einkäufe der Mineralölkonzerne zusätzlich. Diese Mehrkosten geben sie umgehend an die Tankstellen weiter.

Heimische CO2-Steuer setzt hohen Preisboden

Während die Weltpolitik die täglichen Schwankungen diktiert, sorgt Deutschlands Klimagesetzgebung für einen dauerhaft hohen Preisboden. Seit Jahresbeginn gilt die neue CO2-Preis-Spanne des nationalen Brennstoffemissionshandels. Der Preis für eine Tonne CO2 liegt gesetzlich festgelegt zwischen 55 und 65 Euro.

Laut Berechnungen des ADAC schlägt diese Abgabe mit 17 bis 19 Cent pro Liter an der Tankstelle zu Buche. Diese strukturelle Verteuerung von Diesel und Benzin bleibt – unabhängig vom Weltmarkt. Die Steuer soll eigentlich den Umstieg auf E-Autos beschleunigen. In Krisenzeiten wie jetzt trifft sie Verbraucher und Logistikbranche jedoch mit doppelter Wucht und lässt kaum Spielraum für Preissenkungen.

Diesel wird zum Luxusgut

Eine Besonderheit der aktuellen Krise: Diesel ist teurer als Benzin. Am 6. März liegt die Differenz bei fast zehn Cent pro Liter. Das ist historisch ungewöhnlich, da Diesel bisher durch einen niedrigeren Energiesteuersatz begünstigt war.

Experten führen diese Umkehr auf Deutschlands spezifische Abhängigkeiten zurück. Einen Großteil des Dieselkraftstoffs muss das Land importieren. Die geopolitischen Störungen treffen daher eine bereits angespannte Lieferkette. Zudem wird Diesel in der Industrie und Energieerzeugung als Ersatz für knappes Erdgas eingesetzt. Die Konkurrenz zwischen Verkehrs- und Industriesektor um die verfügbaren Reserven treibt den Preis zusätzlich in die Höhe. Benzin, das fast ausschließlich von Pkw getankt wird, reagiert weniger sensibel.

Politik unter Druck, Verbraucher suchen Tricks

Der Preisschock löst heftige politische Reaktionen aus. Mehrere Ministerpräsidenten forderten diese Woche nach einer Konferenz in Berlin die Bundesregierung und das Bundeskartellamt auf, die Preisbildung der Mineralölkonzerne scharf zu überwachen. Der Verdacht: Unternehmen könnten die Krise für Übergewinne nutzen. Verkehrsverbände plädieren derweil für steuerliche Entlastungen, etwa eine Absenkung der Energiesteuer auf das EU-Mindestmaß.

Verbraucherschützer raten zu strategischem Tankverhalten. Wer abends statt morgens zur Zapfsäule fährt, kann bis zu 13 Cent pro Liter sparen. Preisvergleichs-Apps helfen, die günstigste lokale Tankstelle zu finden. Zudem lohnt der Verzicht auf teures Super E5: Das günstigere Super E10 verträgt die überwiegende Mehrheit moderner Motoren.

Hohe Preise bleiben – nächste Stufe 2027

Die aktuelle Lage offenbart die Verletzlichkeit der europäischen Energieversorgung. Für die exportstarke deutsche Wirtschaft sind stabile Logistikpreise essenziell. Die Spediteure können einen Literpreis über 2,10 Euro nicht einfach schlucken. Die Folge: Höhere Transportkosten werden auf Waren und Lebensmittel umgelegt.

Langfristig zeichnet sich keine Entspannung ab. Solange die Gefahr von Lieferunterbrechungen im Nahen Osten besteht, bleibt das Preisniveau hoch. Selbst bei einer Entspannung bildet die heimische CO2-Steuer eine solide Untergrenze. Und 2027 wartet die nächste Stufe: Dann werden Verkehr und Gebäude in den neuen europäischen Emissionshandel (ETS2) integriert. Der CO2-Preis wird dann vom freien Markt bestimmt. Forschungsinstitute prognostizieren deutlich höhere Abgaben. Die Ära des billigen fossilen Kraftstoffs in Deutschland ist damit endgültig vorbei.



